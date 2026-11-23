Die Tarifrunde im privaten Bankgewerbe geht heute in die dritte Runde: Um 13:00 Uhr treffen sich Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken in der Verdi-Bundesverwaltung in Berlin, ab 11:30 Uhr rufen die Gewerkschaften zur Streikkundgebung vor dem Verhandlungsort auf. Verdi fordert für rund 150.000 Beschäftigte 6 Prozent mehr bei zwölf Monaten Laufzeit, die Arbeitgeber haben 4,2 Prozent in zwei Stufen bei 36 Monaten Laufzeit angeboten. Für Anleger relevant: Personalkosten und der Umgang mit künstlicher Intelligenz prägen die Margen der Branche, zu der im DAX die Deutsche Bank Aktie (Xetra: DBK) und die Commerzbank Aktie gehören. Die vorliegenden Quellen nennen allerdings keine einzelnen Institute als Verhandlungspartner.
Tarifrunde private Banken: Verdi fordert 6 Prozent, Arbeitgeber bieten 4,2 Prozent über 36 Monate – Wer gibt heute in Berlin nach?
Heute um 13:00 Uhr beginnt in Berlin die dritte Verhandlungsrunde für rund 150.000 Beschäftigte der privaten Banken. Zwischen Forderung und Angebot liegen Welten, die Warnstreiks laufen bundesweit. Was auf dem Spiel steht und was Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie davon betrifft.
Forderung und Angebot
Wie weit liegen Verdi und Arbeitgeber auseinander?
Der Abstand ist groß. Nach Angaben des DGB sieht das Arbeitgeberangebot vom 2. November neun Nullmonate bis einschließlich Juni 2027 vor, danach 2,2 Prozent ab Juli 2027 und weitere 2,0 Prozent ab Juli 2028. Der DGB rechnet das auf etwa 1,4 Prozent pro Jahr um. Für Auszubildende und dual Studierende gibt es bislang kein Angebot. Verdi verlangt zusätzlich 300 Euro monatlich mehr für Nachwuchskräfte, deren unbefristete Übernahme in Vollzeit und verbindliche Regeln für den Einsatz von KI.
|Partei
|Gehaltsforderung bzw. Angebot
|Laufzeit
|Weitere Punkte
|Verdi
|6 %
|12 Monate
|+300 € für Azubis und dual Studierende, Übernahme, KI-Regeln
|DBV
|9,5 %
|24 Monate
|–
|Arbeitgeber (AGV Banken)
|4,2 % in zwei Stufen (2,2 % ab 07/2027, 2,0 % ab 07/2028)
|36 Monate
|lehnen zusätzliche KI-Vorgaben ab
Stand: Quellen vom 3. und 16.11.2026. Der DBV verhandelt als eigene Organisation des Bankgewerbes.
Quelle: DGB-Tarifmeldungen, Börsen-Zeitung (Bloomberg), cash.
Die Arbeitgeber begründen ihr Angebot laut cash. mit Wettbewerbsdruck, hohen Technologieinvestitionen und geopolitischen Risiken; ihr Verhandlungsführer Thomas A. Lange nannte es angemessen und ausgewogen. Sie lehnen zudem eine stärkere Umwandlung von Gehalt in Freizeit, erweiterten Kündigungsschutz und zusätzliche KI-Vorgaben ab.
Das bedeutet über Jahre weniger Kaufkraft für die Beschäftigten.
Der Druck
Was bedeuten die Warnstreiks für die Banken?
Seit dem 16. November ruft Verdi bundesweit zu Warnstreiks auf, Auftakt waren Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Bankangestelltenverband DBV kündigte für Mittwoch, den 18. November, eine ganze Warnstreikwoche an. Sein Verhandlungsführer Wolfgang Ermann sieht in dem Angebot keine Grundlage für einen Abschluss. Die Arbeitgeberseite teilte dagegen mit, sie erwarte keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Bankbetriebs.
Für Anleger sind die Streiks bislang vor allem ein Signal: Eine Eskalation würde zwar Filialen und Servicecenter treffen, das Kapitalmarktgeschäft der Großbanken ist davon aber kaum abhängig. Entscheidend ist der Abschluss selbst, denn Tarifsteigerungen wirken dauerhaft auf die Kostenbasis. Laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) lag die Inflation im Euroraum im Oktober bei 4,0 Prozent. Das stützt die Verdi-Forderung nach einem Reallohnausgleich, während die Arbeitgeber auf Kostendruck verweisen.
KI und Arbeitsplätze
Warum geht es in der Tarifrunde auch um künstliche Intelligenz?
Neben dem Geld ist der Einsatz von KI der zweite Streitpunkt. Verdi will verbindliche Regeln zu Beschäftigungsschutz, Personalplanung und Qualifizierung. Die Arbeitgeber lehnen zusätzliche Vorgaben ab. Gerade Banken setzen KI in Kundenservice, Kreditprüfung und Compliance ein; Kosteneinsparungen sind ein Argument für Investoren, Beschäftigungssicherung ein Argument der Gewerkschaft.
Ausblick
Wie geht es nach der Verhandlung weiter?
Ob es heute zu einem Abschluss kommt, ist offen. Scheitert die Runde, drohen weitere Warnstreiks, die Verdi bereits angekündigt hat. Weitere Verhandlungstermine nennen die Quellen nicht. Parallel läuft am 27. November in München der Bayerische Bankentag, bei dem laut Terminkalender BaFin-Präsident Branson die Keynote hält. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen, was für die Erträge der Banken ebenfalls wichtig ist.
Häufige Fragen zur Tarifrunde im privaten Bankgewerbe
Was fordert Verdi in der Tarifrunde private Banken?
6 Prozent mehr Gehalt bei zwölf Monaten Laufzeit, 300 Euro mehr für Azubis und dual Studierende, deren unbefristete Übernahme und verbindliche KI-Regeln.
Was bieten die Arbeitgeber?
4,2 Prozent in zwei Stufen bei 36 Monaten Laufzeit: 2,2 Prozent ab Juli 2027 und 2,0 Prozent ab Juli 2028, davor neun Nullmonate.
Wann ist die dritte Verhandlungsrunde?
Heute, am 23. November 2026, um 13:00 Uhr in Berlin.
Welche Bankaktien sind betroffen?
Die Quellen nennen keine einzelnen Institute. Im DAX sind die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie die großen Bankwerte.
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