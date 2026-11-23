Seit dem 16. November ruft Verdi bundesweit zu Warnstreiks auf, Auftakt waren Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Bankangestelltenverband DBV kündigte für Mittwoch, den 18. November, eine ganze Warnstreikwoche an. Sein Verhandlungsführer Wolfgang Ermann sieht in dem Angebot keine Grundlage für einen Abschluss. Die Arbeitgeberseite teilte dagegen mit, sie erwarte keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Bankbetriebs.

Für Anleger sind die Streiks bislang vor allem ein Signal: Eine Eskalation würde zwar Filialen und Servicecenter treffen, das Kapitalmarktgeschäft der Großbanken ist davon aber kaum abhängig. Entscheidend ist der Abschluss selbst, denn Tarifsteigerungen wirken dauerhaft auf die Kostenbasis. Laut Börsen-Zeitung (4.11.2026) lag die Inflation im Euroraum im Oktober bei 4,0 Prozent. Das stützt die Verdi-Forderung nach einem Reallohnausgleich, während die Arbeitgeber auf Kostendruck verweisen.