Warum ist die Target Aktie gestiegen?

Umsatz und Gewinn lagen im dritten Quartal klar über den Erwartungen, zudem hob Target die Jahresprognose an.

Wie viel des Gewinns ist ein Einmaleffekt?

Zollrückerstattungen trugen im Quartal 0,50 Dollar je Aktie zum bereinigten Gewinn von 2,65 Dollar bei.

Wie lautet die neue Prognose?

Rund 6 Prozent Umsatzwachstum und 10,65 bis 11,40 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie für 2026.