Die Target Aktie ist die Comeback-Geschichte des US-Einzelhandels. Vor einem Jahr steckte die Kaufhauskette in der Krise, jetzt meldet sie das stärkste Umsatzwachstum seit einem halben Jahrzehnt: Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 7,1 Prozent auf 27,07 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 5,6 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,65 Dollar – erwartet worden waren 2,08 Dollar. Die Target Aktie sprang am Tag der Zahlen um knapp 7 Prozent.
Target Aktie: Bestes Umsatzplus seit fünf Jahren, Prognose rauf – ist das Comeback des Einzelhändlers echt?
5 Prozent mehr Kunden, Gewinn weit über den Erwartungen: Target meldet sich vor dem Weihnachtsgeschäft zurück. Doch ein Teil des Gewinnsprungs ist ein Einmaleffekt. Die Target Aktie im Check.
Die Zahlen
Die Kunden kommen zurück
Wichtigster Befund: Das Wachstum kommt aus der Frequenz. Die Zahl der Einkäufe stieg um 5,0 Prozent, die digitalen Vergleichsumsätze legten um 9,8 Prozent zu. Der Nettogewinn kletterte von 689 Millionen auf 1,211 Milliarden Dollar. Ein Teil davon ist allerdings geliehen: Zollrückerstattungen von 301 Millionen Dollar steuerten 0,50 Dollar je Aktie und 1,1 Prozentpunkte operative Marge bei – ein Effekt, der sich nicht fortschreiben lässt. Die Bruttomarge verbesserte sich aber auch ohne diese Erstattungen um rund 1,2 Prozentpunkte.
Der Ausblick
Preisoffensive zum Fest
Für das Gesamtjahr erwartet Target nun ein Umsatzwachstum von rund 6 Prozent, einen Punkt mehr als bisher. Die Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie steigt von 9,90 bis 10,90 auf 10,65 bis 11,40 Dollar. Der November verlief bis zur Monatsmitte im Rahmen der Erwartungen und beschleunigte sich gegenüber dem Oktober. Ins Weihnachtsgeschäft geht Konzernchef Michael Fiddelke mit einer auffallend offensiven Preisstrategie: Tausende Geschenke kosten höchstens 5 Dollar, ein Thanksgiving-Menü für sechs Personen 30 Dollar.
Bei der Target Aktie zählt, dass wieder mehr Menschen in die Läden kommen. Den Zollbonus sollte man aus dem Gewinn herausrechnen.
Häufige Fragen zur Target Aktie
Warum ist die Target Aktie gestiegen?
Umsatz und Gewinn lagen im dritten Quartal klar über den Erwartungen, zudem hob Target die Jahresprognose an.
Wie viel des Gewinns ist ein Einmaleffekt?
Zollrückerstattungen trugen im Quartal 0,50 Dollar je Aktie zum bereinigten Gewinn von 2,65 Dollar bei.
Wie lautet die neue Prognose?
Rund 6 Prozent Umsatzwachstum und 10,65 bis 11,40 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie für 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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