Die Target Aktie (Ticker TGT, ISIN US87612E1064) hat nach den Quartalszahlen vom 18. November 2026 eine Welle von Kursziel-Erhöhungen ausgelöst: DA Davidson sieht 198 Dollar, Jefferies 195 Dollar, Guggenheim und Baird je 180 Dollar. Der Schnitt der zehn aktuell genannten Ziele liegt bei rund 174 Dollar – nur etwa fünf Prozent über dem Kurs von 165,93 Dollar. Die Target Aktienprognose der Analysten ist damit weniger euphorisch, als die Schlagzeilen vermuten lassen.
Target Aktie Prognose: Kursziele bis 198 Dollar nach den Q3-Zahlen – wie viel Turnaround steckt nach plus 69 Prozent schon im Kurs?
Nach den Quartalszahlen heben zehn Analystenhäuser ihre Kursziele für die Target Aktie (TGT, US87612E1064) an, das höchste liegt bei 198 Dollar. Die Target Aktienprognose zeigt aber: Die meisten Häuser sagen nur Neutral oder Hold, die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch.
Target Aktie Prognose
Warum heben Analysten die Kursziele der Target Aktie an?
Target meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 27,07 Milliarden Dollar (plus 7,1 Prozent) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,65 Dollar, nach einem Konsens von 2,08 Dollar. Die Aktie stieg am 18. November im Handelsverlauf um bis zu 6,69 Prozent auf 170,20 Dollar (Motley Fool); Stocktwits nennt dagegen „plus vier Prozent“, den genauen Schlussprozentwert konnten wir nicht belegen. Am Morgen des 19. November lag der Kurs bei 165,93 Dollar (Investing.com, 07:56 Uhr MEZ) beziehungsweise 166,26 Dollar (09:36 Uhr). Einen offiziellen Schlusskurs vom 19. November haben wir nicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 171,91 Dollar, das Tief bei 83,44 Dollar; seit Jahresbeginn steht die Aktie rund 69 Prozent im Plus, die Marktkapitalisierung beträgt etwa 72,5 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Target Aktienprognose der Analysten?
Koyfin zählt am 19. November 39 Analysten: 13 mit Buy oder Strong Buy, 22 mit Hold und 4 mit Strong Sell. Ein aktuelles Durchschnittsziel nach den Zahlen konnten wir nicht belegen; vor den Zahlen lag es im Oktober bei 163,35 Dollar (Median 160,50, Spanne 128 bis 190 Dollar). Frühere Berichte über „rund 170 Dollar“ ließen sich nicht bestätigen. Morningstar sieht den fairen Wert bei 131 Dollar und die Aktie rund 20 Prozent darüber.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|DA Davidson
|Buy
|198 USD (zuvor 185)
|19.11.2026
|Investing.com
|Jefferies
|Buy
|195 USD (zuvor 190)
|19.11.2026
|Investing.com
|Guggenheim
|Buy
|180 USD (zuvor 175)
|19.11.2026
|Asianet
|Baird
|Neutral
|180 USD (zuvor 175)
|19.11.2026
|Investing.com
|Piper Sandler
|Neutral
|176 USD (zuvor 153)
|19.11.2026
|MarketBeat
|TD Cowen
|nicht belegt
|175 USD (zuvor 160)
|19.11.2026
|Investing.com
|Truist
|Hold
|172 USD (zuvor 167)
|19.11.2026
|Investing.com
|Stifel
|Hold
|160 USD (zuvor 155)
|19.11.2026
|Investing.com
|Bernstein
|Market Perform
|160 USD (zuvor 154)
|19.11.2026
|Investing.com
|Bank of America
|nicht belegt
|145 USD (zuvor 141)
|19.11.2026
|Investing.com
Kursziele in USD, berichtet am 19.11.2026. Rating bei TD Cowen und Bank of America nicht belegt; BMO (170 USD) und Mizuho (168 USD) nur mit neuem Ziel gemeldet.
Quelle: Investing.com, MarketBeat, Benzinga, Asianet News (jeweils 19.11.2026)
Welches Kursziel trauen Analysten der Target Aktie 2026/2027 zu?
Bemerkenswert ist, wie nah die Ziele am Kurs liegen: Fünf der zehn Häuser nennen Ziele zwischen 145 und 176 Dollar, also höchstens rund sechs Prozent über dem Kurs von 165,93 Dollar; Bank of America liegt mit 145 Dollar sogar darunter. Guggenheim betont laut Asianet, die Wende müsse sich erst noch beweisen; Stifel sagt, der Markt brauche Geduld. Nur DA Davidson und Jefferies bleiben mit 198 und 195 Dollar klar über 15 Prozent Potenzial. Zusätzlich erwähnt wurden Kursziel-Änderungen von Morgan Stanley, RBC sowie ein Upgrade von KGI und eine bekräftigte Underperform-Einstufung von BNP Paribas Exane – Details dazu konnten wir nicht belegen.
Wie stehen Zahlen und Prognose von Target?
Target ist eine der größten US-Einzelhandelsketten für Haushaltswaren, Mode und Lebensmittel. Im dritten Quartal stiegen die vergleichbaren Umsätze um 5,6 Prozent, getragen von Kundenfrequenz (plus 5,0 Prozent), Filialen (plus 4,6 Prozent) und digitalem Geschäft (plus 9,8 Prozent). Die operative Marge kletterte auf 6,2 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorjahr. Ein wesentlicher Teil des Gewinns stammt jedoch aus einer Zollrückerstattung von 301 Millionen Dollar vor Steuern – das sind 0,50 Dollar je Aktie und rund 1,1 Prozentpunkte Marge. Ohne diesen Effekt läge das bereinigte Ergebnis je Aktie bei rund 2,15 Dollar (plus 21 Prozent).
Die Jahresprognose 2026 hob Target an: bereinigtes Ergebnis je Aktie 10,65 bis 11,40 Dollar (darin rund 2,14 Dollar aus Zollrückerstattungen), Umsatzwachstum von rund sechs Prozent und eine operative Marge von etwa 6,2 Prozent. Weitere Rückerstattungen sind nicht eingerechnet. Die Dividende beträgt 1,16 Dollar je Quartal (4,64 Dollar im Jahr, Rendite rund 2,8 bis 2,9 Prozent). Den Schulden von rund 15,3 Milliarden Dollar (eigene Summe) stehen 4,46 Milliarden Dollar Cash gegenüber.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3
|27,07 Mrd. USD (+7,1 %)
|18.11.2026
|Bereinigtes EPS Q3
|2,65 USD (Konsens 2,08)
|18.11.2026
|Prognose EPS 2026
|10,65–11,40 USD
|18.11.2026
|KGV erwartet Target¹
|17,5
|19.11.2026
|KGV erwartet Walmart¹
|42,5
|19.11.2026
|KGV erwartet Costco¹
|48,1
|19.11.2026
¹ Forward-KGV laut Koyfin via Yahoo/Stocktwits (19.11.2026). Konsens-EPS und -Umsatz für die Folgejahre sowie Wachstumszahlen der Wettbewerber nicht belegt.
Quelle: Target-Pressemitteilung 18.11.2026; Investing.com; Koyfin via Yahoo Finance/Stocktwits 19.11.2026
Wie ist die Target Aktie bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von 17,5 ist die Target Aktie deutlich günstiger bewertet als Walmart (42,5) und Costco (48,1) – das Marktniveau spiegelt aber auch, dass Target zuletzt weniger gewachsen ist und die Aktie nach einem Absturz im Vorjahr von sehr niedrigem Niveau gestartet ist. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,9 Prozent.
Was sagt die Charttechnik zur Target Aktie?
Die Target Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 171,91 Dollar und hat sich seit dem Tief von 83,44 Dollar etwa verdoppelt. Werte zu gleitenden Durchschnitten, Unterstützungen, Widerständen und RSI konnten wir nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der Target Aktie jetzt?
Im Blick stehen die Weihnachtssaison, mögliche weitere Zollrückerstattungen und weitere Rating-Änderungen. Den Termin der Q4-Zahlen und den nächsten Dividendentermin konnten wir nicht belegen.
FAQ zur Target Aktie Prognose
Wie lautet die Target Aktienprognose der Analysten? Zehn Häuser nennen Kursziele zwischen 145 und 198 Dollar, im Schnitt rund 174 Dollar (eigene Rechnung, 19.11.2026); 13 von 39 Analysten sagen Buy (Koyfin).
Welches Kursziel hat Jefferies für die Target Aktie? 195 Dollar bei Buy, zuvor 190 Dollar.
Wie hat sich die Target Aktie 2026 entwickelt? Seit Jahresbeginn plus rund 69 Prozent (Yahoo/Stocktwits, 19.11.2026).
Welche Rolle spielt die Zollrückerstattung? 301 Millionen Dollar vor Steuern, rund 0,50 Dollar je Aktie, im dritten Quartal.
Zahlt die Target Aktie Dividende? Ja, 1,16 Dollar je Quartal.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Jefferies (Buy, Kursziel 195 US-Dollar) wird unverändert weitergegeben; sie stellt keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen: Jefferies Research Disclosures.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Target Corporation (TGT): Kaufen, Kursziel 195,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies, via Investing.com vom 19.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 07:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 07:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies, via Investing.com.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.