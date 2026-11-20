Target ist eine der größten US-Einzelhandelsketten für Haushaltswaren, Mode und Lebensmittel. Im dritten Quartal stiegen die vergleichbaren Umsätze um 5,6 Prozent, getragen von Kundenfrequenz (plus 5,0 Prozent), Filialen (plus 4,6 Prozent) und digitalem Geschäft (plus 9,8 Prozent). Die operative Marge kletterte auf 6,2 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorjahr. Ein wesentlicher Teil des Gewinns stammt jedoch aus einer Zollrückerstattung von 301 Millionen Dollar vor Steuern – das sind 0,50 Dollar je Aktie und rund 1,1 Prozentpunkte Marge. Ohne diesen Effekt läge das bereinigte Ergebnis je Aktie bei rund 2,15 Dollar (plus 21 Prozent).

Die Jahresprognose 2026 hob Target an: bereinigtes Ergebnis je Aktie 10,65 bis 11,40 Dollar (darin rund 2,14 Dollar aus Zollrückerstattungen), Umsatzwachstum von rund sechs Prozent und eine operative Marge von etwa 6,2 Prozent. Weitere Rückerstattungen sind nicht eingerechnet. Die Dividende beträgt 1,16 Dollar je Quartal (4,64 Dollar im Jahr, Rendite rund 2,8 bis 2,9 Prozent). Den Schulden von rund 15,3 Milliarden Dollar (eigene Summe) stehen 4,46 Milliarden Dollar Cash gegenüber.