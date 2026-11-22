Warum stieg die Target Aktie nach den Zahlen?

Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen, und Target hob die Jahresprognose an.

Was ist der Sondereffekt im Gewinn?

Rund 2,14 Dollar je Aktie der Jahresprognose stammen aus Zollrückerstattungen.

Wie läuft das Weihnachtsgeschäft an?

Bis Mitte November lagen die Umsätze im Rahmen der Erwartungen und beschleunigten sich gegenüber Oktober.