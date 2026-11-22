Während viele Einzelhändler mit verhaltenen Reaktionen kämpfen, hat die Target Aktie am 18. November geliefert. Der zweitgrößte US-Discounter steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 7,1 Prozent auf 27,07 Milliarden Dollar, laut Reuters der stärkste Zuwachs seit mehr als fünf Jahren. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,65 Dollar und lag damit weit über der Konsensschätzung von rund 2,08 Dollar. Die Aktie schloss am Tag der Zahlen gut vier Prozent höher bei 165,93 Dollar.
Target Aktie: Bestes Umsatzwachstum seit fünf Jahren, Gewinn weit über Erwartung – gelingt jetzt das große Comeback?
Die Target Aktie springt nach starken Quartalszahlen: Umsatz plus 7,1 Prozent, Gewinn je Aktie deutlich über der Schätzung, Prognose erneut angehoben. Doch ein Teil des Gewinns stammt aus Zollrückerstattungen. Was hinter dem Turnaround steckt.
Die Zahlen
Mehr Kunden, mehr Umsatz
Der Turnaround stützt sich auf mehr Kunden: Die Besucherzahl stieg um fünf Prozent, der vergleichbare Umsatz um 5,6 Prozent. Digital legten die vergleichbaren Verkäufe um 9,8 Prozent zu, Kosmetik um neun Prozent, Lebensmittel und Getränke um knapp sieben Prozent. Ein Jahr zuvor hatte der bereinigte Gewinn je Aktie noch bei 1,78 Dollar gelegen. Schwach bleibt die Bekleidung mit einem Minus von 3,8 Prozent. Target will das Damenmode-Sortiment um rund ein Fünftel straffen.
Target: Bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
US-Dollar
Vorjahresquartal, Konsensschätzung und tatsächliches Ergebnis
Quelle: Target laut Singjupost und Goldesel
Daten als Tabelle
|Q3 2025
|1,78
|Konsens Q3 2026
|2,08
|Ist Q3 2026
|2,65
Der Haken
Zollrückerstattungen blähen den Gewinn auf
Target hob die Jahresprognose erneut an: Der Umsatz soll nun um rund sechs Prozent wachsen statt um fünf, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 10,65 bis 11,40 Dollar steigen. Zuvor lag die Spanne bei 9,90 bis 10,90 Dollar. Doch darin stecken laut Unternehmen rund 2,14 Dollar je Aktie aus Zollrückerstattungen. Für die dauerhafte Ertragskraft zählt daher, wie sich das Geschäft ohne diesen Sondereffekt entwickelt. Für 2027 plant Target Investitionen von fünf bis sechs Milliarden Dollar in Filialen, Technik und Lieferkette.
Die Target Aktie feiert ein echtes Comeback bei den Kunden. Den Gewinn schönt aber auch ein Geschenk vom Zoll.
Für das Weihnachtsgeschäft gibt es ein gutes Zeichen: Die Umsätze bis Mitte November lagen im Rahmen der Erwartungen und beschleunigten sich gegenüber Oktober. Allerdings hat die Target Aktie seit Jahresbeginn bereits rund 70 Prozent zugelegt. Ein Teil des Turnarounds ist damit schon im Kurs.
Häufige Fragen zur Target Aktie
Warum stieg die Target Aktie nach den Zahlen?
Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen, und Target hob die Jahresprognose an.
Was ist der Sondereffekt im Gewinn?
Rund 2,14 Dollar je Aktie der Jahresprognose stammen aus Zollrückerstattungen.
Wie läuft das Weihnachtsgeschäft an?
Bis Mitte November lagen die Umsätze im Rahmen der Erwartungen und beschleunigten sich gegenüber Oktober.
Wertpapierdaten: Die Target Aktie (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Handelssymbol: TGT, NYSE) und die Walmart Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: A40JNV, Handelssymbol: WMT).
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