Rekordmengen aus dem Permian: Stifel bleibt bei „Buy“ für die Targa-Resources-Aktie und hebt das Kursziel von 335 auf 340 US-Dollar. Zum Kurs von 293,60 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Targa betreibt Pipelines und Anlagen für Erdgas und Flüssiggas, vor allem im texanischen Permian-Becken.
Targa-Resources-Aktie: Stifel bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 340 Dollar nach Rekordvolumen
Stifel bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Targa Resources und hebt das Kursziel von 335 auf 340 US-Dollar. Zum Kurs von 293,60 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Der Pipeline-Betreiber erhöht die Dividende 2027 um 20 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Targa Resources Corp.
- Handelssymbol
- TRGP (NYSE)
- Analyst
- Robert Ho… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 340 US-Dollar (zuvor 335 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Stifel zur Targa-Resources-Aktie
Höhere Prognose, mehr Dividende – Stifel legt nach
Stifel hebt das Kursziel nach starken Zahlen zum dritten Quartal leicht an.
Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,04 US-Dollar über den erwarteten 2,81 US-Dollar.
Targa hob die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf mindestens 6 Milliarden US-Dollar an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel zu lesen ist:
Rekordvolumen
Im Permian verarbeitete Targa im Schnitt 7,5 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag, 14 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Mehr Dividende
Für 2027 plant Targa eine Dividende von 6 US-Dollar je Aktie, 20 Prozent mehr als 2026.
Langfristiger Vertrag
Mit ExxonMobil schloss Targa eine integrierte Vereinbarung über 20 Jahre.
Neue Anlagen
Eine weitere Fraktionierungsanlage wurde beschlossen.
Höhere Investitionen
Gegenüber dem Vorquartal sank das EBITDA um 6 Prozent, weil Handels- und Exportmargen nachgaben. Zugleich steigen die Investitionen.
Die Verschuldung liegt mit dem 3,4-Fachen des EBITDA im Zielkorridor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Robert Ho… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 340 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Targa Resources Corp. (TRGP): Kaufen, Kursziel 340,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Ho… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Ho… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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