Targa-Resources-Aktie: Stifel bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 340 Dollar nach Rekordvolumen

Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,04 US-Dollar über den erwarteten 2,81 US-Dollar.

Targa hob die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf mindestens 6 Milliarden US-Dollar an.