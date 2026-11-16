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Targa-Resources-Aktie: Stifel bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 340 Dollar nach Rekordvolumen

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Stifel bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Targa Resources und hebt das Kursziel von 335 auf 340 US-Dollar. Zum Kurs von 293,60 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Der Pipeline-Betreiber erhöht die Dividende 2027 um 20 Prozent.

Gaspipeline in einem Wald
Bild: https://www.pexels.com/photo/a-gas-pipeline-in-the-forest-16067732/
Rating Stifel (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 335 $)
340 $
Kurs 16.11.2026
293,60 $
Abstand zum Kursziel
+15,8 %

Steckbrief

Unternehmen
Targa Resources Corp.
Handelssymbol
TRGP (NYSE)
Analyst
Robert Ho… (Name in der Übersicht gekürzt)
Bank
Stifel
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
340 US-Dollar (zuvor 335 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Rekordmengen aus dem Permian: Stifel bleibt bei „Buy“ für die Targa-Resources-Aktie und hebt das Kursziel von 335 auf 340 US-Dollar. Zum Kurs von 293,60 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Targa betreibt Pipelines und Anlagen für Erdgas und Flüssiggas, vor allem im texanischen Permian-Becken.

Stifel zur Targa-Resources-Aktie

Höhere Prognose, mehr Dividende – Stifel legt nach

Stifel hebt das Kursziel nach starken Zahlen zum dritten Quartal leicht an.

Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,04 US-Dollar über den erwarteten 2,81 US-Dollar.

Targa hob die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf mindestens 6 Milliarden US-Dollar an.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel zu lesen ist:

  1. Rekordvolumen

    Im Permian verarbeitete Targa im Schnitt 7,5 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag, 14 Prozent mehr als vor einem Jahr.

  2. Mehr Dividende

    Für 2027 plant Targa eine Dividende von 6 US-Dollar je Aktie, 20 Prozent mehr als 2026.

  3. Langfristiger Vertrag

    Mit ExxonMobil schloss Targa eine integrierte Vereinbarung über 20 Jahre.

  4. Neue Anlagen

    Eine weitere Fraktionierungsanlage wurde beschlossen.

Höhere Investitionen

Gegenüber dem Vorquartal sank das EBITDA um 6 Prozent, weil Handels- und Exportmargen nachgaben. Zugleich steigen die Investitionen.

Die Verschuldung liegt mit dem 3,4-Fachen des EBITDA im Zielkorridor.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Robert Ho… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 340 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Targa Resources Corp. (TRGP): Kaufen, Kursziel 340,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Robert Ho… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:43 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Robert Ho… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.