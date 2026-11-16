Rekordmengen und ein Dividendenversprechen: UBS-Analyst Manav Gupta bleibt für die Targa-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 325 US-Dollar. Zum Kurs von 291,33 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von knapp 12 Prozent.
Targa-Aktie: Rekordmengen im Permian und 20 Prozent mehr Dividende – auch UBS bleibt auf Kaufen
Targa Resources hat die Erwartungen übertroffen und für 2027 eine deutlich höhere Dividende angekündigt. UBS-Analyst Manav Gupta bleibt bei „Buy“ für die Targa-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Targa Resources Corp.
- Handelssymbol
- TRGP (NYSE)
- Analyst
- Manav Gupta
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 325 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
UBS zur Targa-Aktie
Mehr Gas, mehr Dividende
Manav Gupta bestätigt seine Kaufempfehlung. Targa wächst im wichtigsten US-Fördergebiet weiter.
Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 18 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Gasmengen im Permian-Becken erreichten mit 7,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag einen Rekord.
Für 2027 stellte Targa eine um 20 Prozent höhere Dividende in Aussicht.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von UBS-Analyst Manav Gupta zu lesen ist:
Erwartungen übertroffen
Der Gewinn je Aktie von 3,04 US-Dollar lag rund 8 Prozent über dem Konsens.
Prognose erhöht
Für 2026 erwartet Targa nun ein bereinigtes EBITDA von mindestens 6,0 Milliarden US-Dollar.
ExxonMobil-Verträge
Neue 20-Jahres-Verträge mit ExxonMobil im Permian sichern langfristige Mengen.
Neue Anlagen
Targa bestellt bereits Material für drei weitere Verarbeitungsanlagen.
Hohe Investitionen
Die Wachstumsinvestitionen stiegen im dritten Quartal um 39 Prozent auf rund 1,19 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte freie Cashflow schrumpfte dadurch auf 33,6 Millionen US-Dollar.
Zudem sank das EBITDA gegenüber dem Vorquartal um 6 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS Securities LLC, Analyst Manav Gupta. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 325 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ubs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Targa Resources Corp. (TRGP): Kaufen, Kursziel 325,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Manav Gupta, Aktienanalyst, UBS Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.