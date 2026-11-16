Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 18 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Gasmengen im Permian-Becken erreichten mit 7,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag einen Rekord.

Für 2027 stellte Targa eine um 20 Prozent höhere Dividende in Aussicht.