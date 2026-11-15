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Talanx Aktienanalyse: Rekordgewinne, Ziel 2027 schon 2026 übertroffen – wie lange hält der HDI-Höhenflug?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Talanx verdient so viel wie nie, hat sein Gewinnziel für 2027 ein Jahr früher erreicht und will 2026 deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro verdienen. Die Aktie hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht. Unsere Talanx Aktienanalyse zeigt, was den Versicherungskonzern antreibt, wo die Risiken liegen und was die Talanx Aktienprognose bestimmt.

Talanx eilt von Rekord zu Rekord. Der Versicherungskonzern hinter der Marke HDI und Mehrheitsaktionär der Hannover Rück hat sein ursprünglich für 2027 gesetztes Gewinnziel schon in diesem Jahr übertroffen. Die Talanx-Aktie gewann in dieser Woche 2,54 Prozent, schloss am Freitag bei 133,20 Euro und hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht. Diese Talanx Aktienanalyse zeigt, was den Erfolg trägt und was die Talanx Aktienprognose bestimmt.

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Talanx Aktienanalyse: Rekordgewinne, Ziel 2027 schon 2026 übertroffen – wie lange hält der HDI-Höhenflug?
Bild: KI-generiert
Konzernergebnis im ersten Halbjahr, plus 9,1 Prozent
1,499 Mrd. €
operatives Ergebnis im ersten Halbjahr, plus 11 Prozent
3,18 Mrd. €
Gewinnziel 2026, angehoben
über 2,7 Mrd. €
Schaden-Kosten-Quote im ersten Quartal
88,7 %
Kursplus in fünf Jahren
+219 %
Quelle: Talanx, Halbjahresbericht vom August 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Talanx AG
Sitz
Hannover
Ticker
TLX (Xetra)
Index
MDAX
Kurs
133,20 Euro
Börsenwert
rund 34 Milliarden Euro
KGV
rund 12
Dividendenrendite
rund 3,4 Prozent
Vorstandschef
Torsten Leue

Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista

Die Ausgangslage

HDI, Hannover Rück und das Auslandsgeschäft

Die Talanx Aktie ist ein breit gestreutes Versicherungsinvestment mit internationalem Wachstum.

Talanx vereint Industrieversicherung, Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland und im Ausland sowie über die Beteiligung an der Hannover Rück die Rückversicherung. Besonders das Auslandsgeschäft wächst: Polen, die Türkei, Mexiko und Brasilien tragen einen immer größeren Teil zum Gewinn bei. Talanx will zudem seine Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft umwandeln.

Die Zahlen

Rekord nach Rekord

Für jede Talanx Aktienanalyse zählt: Alle Geschäftsbereiche lieferten zuletzt Rekordwerte.

Im ersten Halbjahr stieg das Konzernergebnis um 9,1 Prozent auf 1,499 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro. Schon das erste Quartal war mit 774 Millionen Euro Gewinn ein Rekord. Die Großschäden lagen nach Angaben von Vorstandschef Torsten Leue fast eine halbe Milliarde Euro unter dem Budget. Die Hannover Rück meldete nach neun Monaten einen Gewinnanstieg um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Talanx: Konzernergebnis

Milliarden Euro

Quelle: Talanx; 2026 Zielwert

Daten als Tabelle
JahrErgebnis
2025 Ziel2,4
2026 Ziel2,7

Der Ausblick

Deutlich über 2,7 Milliarden Euro

Im August hob Talanx die Prognose an: Für 2026 erwartet der Konzern nun ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich wollte Talanx erst 2027 rund 2,57 Milliarden Euro verdienen. Neue Impulse könnte der Investorentag der Tochter Hannover Rück am 25. November bringen, auf dem die Strategie bis 2029 vorgestellt werden soll.

Die Bewertung

KGV um 12: fair für einen Rekordverdiener

Mit einem KGV von rund 12 und einer Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent ist die Talanx Aktie trotz des langen Kursanstiegs moderat bewertet. Talanx hat die Dividende in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht. Der Börsenwert liegt bei rund 34 Milliarden Euro.

Die Analysten

Starke Rückendeckung

Die Analysten verweisen vor allem auf die hohe Profitabilität, die günstige Schadenentwicklung und das wachsende Auslandsgeschäft. Im Fokus stehen die Neunmonatszahlen, der Ausblick auf 2027 und die Preisrunde in der Rückversicherung zum Jahreswechsel. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Talanx Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Nächstes Rekordjahr

    Talanx übertrifft die Ziele, der Ausblick 2027 überzeugt. Dann könnte die Aktie neue Hochs erreichen.

  2. Szenario 2: Stabil auf hohem Niveau

    Gute Ergebnisse, aber Preisdruck in der Rückversicherung. Die Aktie pendelt zwischen 120 und 145 Euro.

  3. Szenario 3: Großschäden und Preiszyklus

    Naturkatastrophen und fallende Preise belasten. Dann droht ein Rückfall unter 120 Euro.

  1. Mai 2026

    Q1

    Rekordquartal mit 774 Mio. Euro

  2. August 2026

    Halbjahr

    Ziel auf deutlich über 2,7 Mrd. Euro angehoben

  3. November 2026Jetzt

    Neunmonatszahlen

    Hannover Rück plus 6,9 Prozent

  4. 25. November 2026

    Investorentag

    Hannover Rück stellt Strategie bis 2029 vor

Quelle: Talanx, Hannover Rück; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur Talanx Aktienanalyse

Was erwartet Talanx für 2026?
Ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro.

Welche Marken gehören zu Talanx?
Vor allem HDI sowie die Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Talanx Aktie?
Rund 3,4 Prozent beim aktuellen Kurs.

Wo wächst Talanx besonders stark?
Im Auslandsgeschäft, vor allem in Polen, der Türkei und Lateinamerika.

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