Talanx Aktienanalyse: Rekordgewinne, Ziel 2027 schon 2026 übertroffen – wie lange hält der HDI-Höhenflug?

aktiencheck.de Redaktion 15.11.2026, 12:50 4 Min.

Talanx verdient so viel wie nie, hat sein Gewinnziel für 2027 ein Jahr früher erreicht und will 2026 deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro verdienen. Die Aktie hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht. Unsere Talanx Aktienanalyse zeigt, was den Versicherungskonzern antreibt, wo die Risiken liegen und was die Talanx Aktienprognose bestimmt.

Talanx eilt von Rekord zu Rekord. Der Versicherungskonzern hinter der Marke HDI und Mehrheitsaktionär der Hannover Rück hat sein ursprünglich für 2027 gesetztes Gewinnziel schon in diesem Jahr übertroffen. Die Talanx-Aktie gewann in dieser Woche 2,54 Prozent, schloss am Freitag bei 133,20 Euro und hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht. Diese Talanx Aktienanalyse zeigt, was den Erfolg trägt und was die Talanx Aktienprognose bestimmt. TLX TLX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: KI-generiert Konzernergebnis im ersten Halbjahr, plus 9,1 Prozent 1,499 Mrd. € operatives Ergebnis im ersten Halbjahr, plus 11 Prozent 3,18 Mrd. € Gewinnziel 2026, angehoben über 2,7 Mrd. € Schaden-Kosten-Quote im ersten Quartal 88,7 % Kursplus in fünf Jahren +219 % Quelle : Talanx, Halbjahresbericht vom August 2026; Kurs Xetra 13. November 2026 Steckbrief Unternehmen Talanx AG Sitz Hannover Ticker TLX (Xetra) Index MDAX Kurs 133,20 Euro Börsenwert rund 34 Milliarden Euro KGV rund 12 Dividendenrendite rund 3,4 Prozent Vorstandschef Torsten Leue Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista Die Ausgangslage HDI, Hannover Rück und das Auslandsgeschäft Die Talanx Aktie ist ein breit gestreutes Versicherungsinvestment mit internationalem Wachstum. Talanx vereint Industrieversicherung, Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland und im Ausland sowie über die Beteiligung an der Hannover Rück die Rückversicherung. Besonders das Auslandsgeschäft wächst: Polen, die Türkei, Mexiko und Brasilien tragen einen immer größeren Teil zum Gewinn bei. Talanx will zudem seine Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft umwandeln. Die Zahlen Rekord nach Rekord Für jede Talanx Aktienanalyse zählt: Alle Geschäftsbereiche lieferten zuletzt Rekordwerte. Im ersten Halbjahr stieg das Konzernergebnis um 9,1 Prozent auf 1,499 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro. Schon das erste Quartal war mit 774 Millionen Euro Gewinn ein Rekord. Die Großschäden lagen nach Angaben von Vorstandschef Torsten Leue fast eine halbe Milliarde Euro unter dem Budget. Die Hannover Rück meldete nach neun Monaten einen Gewinnanstieg um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Talanx: Konzernergebnis Milliarden Euro 0 1 2 3 2,4 2,7 2025 Ziel 2026 Ziel Quelle : Talanx; 2026 Zielwert Daten als Tabelle Jahr Ergebnis 2025 Ziel 2,4 2026 Ziel 2,7 Der Ausblick Deutlich über 2,7 Milliarden Euro Im August hob Talanx die Prognose an: Für 2026 erwartet der Konzern nun ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich wollte Talanx erst 2027 rund 2,57 Milliarden Euro verdienen. Neue Impulse könnte der Investorentag der Tochter Hannover Rück am 25. November bringen, auf dem die Strategie bis 2029 vorgestellt werden soll. Die Risiken der Talanx-Aktie Großschäden: Naturkatastrophen können das Ergebnis schnell belasten.

Preiszyklus: In der Rückversicherung fallen die Preise.

Schwellenländer: Währungen und Politik in Türkei und Lateinamerika sind volatil.

Kapitalmärkte: Schwankende Kapitalanlageergebnisse.

Erwartungen: Nach Jahren der Rekorde ist viel eingepreist. Die Bewertung KGV um 12: fair für einen Rekordverdiener Mit einem KGV von rund 12 und einer Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent ist die Talanx Aktie trotz des langen Kursanstiegs moderat bewertet. Talanx hat die Dividende in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht. Der Börsenwert liegt bei rund 34 Milliarden Euro. Die Analysten Starke Rückendeckung Die Analysten verweisen vor allem auf die hohe Profitabilität, die günstige Schadenentwicklung und das wachsende Auslandsgeschäft. Im Fokus stehen die Neunmonatszahlen, der Ausblick auf 2027 und die Preisrunde in der Rückversicherung zum Jahreswechsel. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Die Szenarien Talanx Aktienprognose: drei Wege für die Aktie 01 Szenario 1: Nächstes Rekordjahr Talanx übertrifft die Ziele, der Ausblick 2027 überzeugt. Dann könnte die Aktie neue Hochs erreichen. 02 Szenario 2: Stabil auf hohem Niveau Gute Ergebnisse, aber Preisdruck in der Rückversicherung. Die Aktie pendelt zwischen 120 und 145 Euro. 03 Szenario 3: Großschäden und Preiszyklus Naturkatastrophen und fallende Preise belasten. Dann droht ein Rückfall unter 120 Euro. Was für die Talanx-Aktie spricht Gewinn: Rekordkurs.

Ziele: Ein Jahr früher erreicht.

Ausland: Starkes Wachstum.

Bewertung: KGV um 12. Was gegen die Talanx-Aktie spricht Katastrophen: Großschäden.

Rückversicherung: Preisdruck.

Währungen: Schwellenländer.

Kurs: Schon stark gestiegen. Mai 2026 Q1 Rekordquartal mit 774 Mio. Euro August 2026 Halbjahr Ziel auf deutlich über 2,7 Mrd. Euro angehoben November 2026Jetzt Neunmonatszahlen Hannover Rück plus 6,9 Prozent 25. November 2026 Investorentag Hannover Rück stellt Strategie bis 2029 vor Quelle : Talanx, Hannover Rück; Stand 15. November 2026 Häufige Fragen zur Talanx Aktienanalyse Was erwartet Talanx für 2026?

Ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro. Welche Marken gehören zu Talanx?

Vor allem HDI sowie die Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Wie hoch ist die Dividendenrendite der Talanx Aktie?

Rund 3,4 Prozent beim aktuellen Kurs. Wo wächst Talanx besonders stark?

Im Auslandsgeschäft, vor allem in Polen, der Türkei und Lateinamerika. Fazit der Talanx Aktienanalyse: Konstanter Rekordjäger Talanx liefert seit Jahren steigende Gewinne, hat seine Ziele vorzeitig erreicht und ist dennoch moderat bewertet. Die Abhängigkeit von Großschäden und dem Preiszyklus in der Rückversicherung bleibt das Hauptrisiko. Für die Talanx Aktienprognose zählen die Neunmonatszahlen, der Ausblick auf 2027 und die Preisrunde zum Jahreswechsel.

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