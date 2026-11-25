Wie viel verdiente Talanx nach neun Monaten?

Rund 2,2 Milliarden Euro, 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Was erwartet Talanx für 2027?

Erstmals einen Gewinn von mehr als 3 Milliarden Euro.

Wie hoch soll die Dividende ausfallen?

Für 2026 deutlich über 4 Euro je Aktie.