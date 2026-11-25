Die Talanx Aktie profitiert von einem Rekordjahr. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der Versicherungskonzern hinter der Marke HDI den Überschuss um 12 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro, je Aktie waren es 8,50 Euro. Allein im dritten Quartal kletterte das Konzernergebnis um 18 Prozent auf 696 Millionen Euro.
Talanx Aktie: Rekordgewinn, Prognose zweimal erhöht, 2027 über 3 Milliarden – wird HDI zum neuen Versicherungs-Star im DAX-Schatten?
Talanx verdient so viel wie nie, hebt die Ziele erneut an und peilt 2027 erstmals mehr als 3 Milliarden Euro Gewinn an. Die Aktie notiert nahe dem Allzeithoch. Was die Talanx Aktie antreibt.
Die Prognose
Zweite Anhebung in diesem Jahr
Talanx hob die Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal an und erwartet nun mehr als 2,8 Milliarden Euro. Für 2027 peilt Vorstandschef Torsten Leue erstmals mehr als 3 Milliarden Euro an. Das ursprünglich für 2027 gesetzte Ziel von 2,5 Milliarden Euro erreicht Talanx bereits ein Jahr früher. Für 2026 stellte der Finanzchef eine Dividende von deutlich über 4 Euro je Aktie in Aussicht.
Das Fundament
Erstversicherung wird wichtiger
Auffällig ist der wachsende Beitrag der Erstversicherung, die inzwischen 53 Prozent zum Gewinn beisteuert. Daneben hält Talanx 50,2 Prozent an der Hannover Rück. Vorsorglich hatte der Konzern 200 Millionen Euro für mögliche Schäden aus dem Iran-Krieg zurückgestellt. Die Talanx Aktie näherte sich nach den Zahlen ihrem Allzeithoch von 135,90 Euro.
Die Talanx Aktie überzeugt mit verlässlich steigenden Gewinnen. Die neuen Mittelfristziele im März 2027 werden zeigen, ob die Rekordjagd weitergeht.
Häufige Fragen zur Talanx Aktie
Wie viel verdiente Talanx nach neun Monaten?
Rund 2,2 Milliarden Euro, 12 Prozent mehr als im Vorjahr.
Was erwartet Talanx für 2027?
Erstmals einen Gewinn von mehr als 3 Milliarden Euro.
Wie hoch soll die Dividende ausfallen?
Für 2026 deutlich über 4 Euro je Aktie.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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