Die Entwicklung der Aktie von Take-Two dürfte kurzfristig vor allem von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängen. Sollte der Ausverkauf bei vielen Chip-/KI-Aktien erst einmal weitergehen, wovon Haidt ausgehe, und damit den S&P 500 weiter nach unten ziehen, dürfte das zwangsläufig auch das Papier des GTA 6-Entwicklers belasten. Anschließend komme es darauf an, ob und wann das Management von Take-Two bei dem erwartet boomenden Geschäft die Prognose eventuell anheben könnte. Sollte das passieren, sollte das die Aktie zumindest kurzfristig stützen. (Analyse vom 20.11.2026)