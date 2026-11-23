Egmond Haidt von BNP Paribas nimmt die Aktie des Produzenten von Videospielen Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker: TTWO) unter die Lupe.
Take-Two Interactive Aktie: Release von Grand Theft Auto VI euphorisiert Investoren
Trotz Rekordvorbestellungen für GTA 6 hält Take-Two an seiner Jahresprognose für die Nettobestellungen fest.
Auf einer Berg- und Talfahrt sei die Aktie von Take-Two Interactive Software zuletzt gewesen. Für Begeisterung bei Investoren habe zwischenzeitlich das Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) am 19. November gesorgt. Damit habe das jahrelange Warten vieler Gamer endlich ein Ende, nachdem das Spiel in den vergangenen Jahren wiederholt verschoben worden sei. Zuletzt habe das Papier dann im Zuge des Kursrutsches am Gesamtmarkt deutlich nachgegeben.
Bei der Vorlage der Quartalszahlen am 9. November habe Vorstandschef Strauss Zelnick Aktionäre zwar mit gemischten Ergebnissen überrascht und die Jahresprognose zu den Bestellungen trotz des bevorstehenden Starts von GTA 6 nur bestätigt. Dennoch sei die Aktie nach oben geschossen, nachdem der Vorstandschef gesagt habe, die Vorbestellungen für GTA 6 seien "beispiellos."
Im per September beendeten zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026/27 sei der Umsatz um 15,6% auf 1,50 Milliarden Dollar gesunken. Dabei seien die Einnahmen aus dem Spielegeschäft um 16,1% auf 1,38 Milliarden Dollar zurückgegangen. Zudem seien die Werbeeinnahmen auf 121,0 Millionen Dollar gesunken.
Außerdem seien die – für Analysten und Investoren wichtigen – Nettobestellungen auf Konzernebene um 18% auf 1,60 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Grund: Zwar habe das Basketball-Videospiel NBA 2K27, das am 4. September auf den Markt gekommen sei, die zweithöchsten Nettobestellungen in der Geschichte der Spieleserie erreicht, dennoch hätten die Nettobestellungen leicht unter den Erwartungen des Managements gelegen.
Allerdings sei der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene um 21% auf 92,2 Millionen Dollar abgebaut worden.
Schlussendlich sei der Verlust je Aktie mehr als halbiert worden auf 0,29 Dollar.
Für das dritte Quartal 2026/27 habe Zelnick einen Umsatz von 3,27 bis 3,42 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Dabei solle ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 651 bis 698 Millionen Dollar erwirtschaftet werden sowie ein Gewinn je Aktie von 1,30 bis 1,44 Dollar.
Außerdem sollten die Nettobestellungen auf 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar nach oben schießen, das wäre ungefähr eine Verdoppelung gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres (1,76 Milliarden Dollar). Für den Sprung nach oben solle vor allem GTA 6 verantwortlich sein, zudem solle auch NBA 2K zulegen.
Hingegen habe der Vorstandschef die Umsatzprognose für das im März endende Fiskaljahr 2026/27 leicht angehoben auf 7,98 bis 8,18 Milliarden Dollar, statt der zuvor geplanten 7,90 bis 8,10 Milliarden Dollar.
Zudem solle ein bereinigtes Ebitda von 1,024 bis 1,082 Milliarden Dollar erzielt werden. Außerdem sei die Prognose für den Gewinn je Aktie leicht nach oben geschraubt worden auf 0,57 bis 0,75 Dollar, statt der zuvor avisierten 0,55 bis 0,75 Dollar.
Hingegen habe das Management den Ausblick zu den Nettobestellungen mit 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar lediglich bestätigt. Auf der Analystenkonferenz habe das Management gesagt, dass es erst einmal die weitere Entwicklung bei GTA 6 abwarten wolle, allerdings würden die Zahlen für das Spiel schon bald für sich sprechen.
Außerdem habe das Management gesagt, dass weiterhin ein Cashflow aus dem operativen Geschäft von mehr als 1,0 Milliarde Dollar erwirtschaftet werden solle. Damit solle das Unternehmen am Jahresende aus den Nettoschulden herauskommen und einen Netto-Cash-Bestand haben. Gleichzeitig seien weiterhin Investitionen von rund 290 Millionen Dollar geplant.
Insgesamt werde das Fiskaljahr 2026/27 "ein historisches Jahr" für Take-Two werden, so Zelnick.
Analysten würden für das im März endende Fiskaljahr 2026/27 einen Umsatzsprung von 27,3% auf 8,56 Milliarden Dollar prognostizieren. 2027/28 solle der Erlös um 5,7% auf 9,04 Milliarden Dollar klettern, womit sich das Wachstum allerdings dramatisch abschwächen würde.
Dabei solle der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2026/27 um 56,3% auf 1,57 Milliarden Dollar nach oben springen, gefolgt von einem Plus von 56,7% auf 2,46 Milliarden Dollar für 2027/28. Damit würde die Marge zuerst deutlich verbessert werden von 15,0% auf 18,4% für 2026/27, um 2027/28 sogar auf 27,2% nach oben zu schießen.
Nach der Berg- und Talfahrt liege der Börsenwert bei 39,1 Milliarden Dollar. Inklusive der Nettoschulden von 846,2 Millionen Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 39,55 Milliarden Dollar.
Das entspreche dem 16,2-Fachen des von Analysten für 2027/28 prognostizierten Ebit. Die relativ hohe Bewertung zeige, welch kräftiges Wachstum in der Aktie eingepreist sei. Allerdings solle sich das Umsatzwachstum 2027/28 – laut den Schätzungen der Analysten – erheblich abschwächen. Hingegen solle die Ebit-Marge umso mehr nach oben schießen.
Und das KGV auf Basis der 2027/28er-Schätzungen liege bei 34,4. Dabei solle sich der bereinigte Gewinn je Aktie gegenüber dem erwarteten Wert für 2026/27 (1,95 Dollar) auf 6,02 Dollar mehr als verdreifachen.
Die Entwicklung der Aktie von Take-Two dürfte kurzfristig vor allem von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängen. Sollte der Ausverkauf bei vielen Chip-/KI-Aktien erst einmal weitergehen, wovon Haidt ausgehe, und damit den S&P 500 weiter nach unten ziehen, dürfte das zwangsläufig auch das Papier des GTA 6-Entwicklers belasten. Anschließend komme es darauf an, ob und wann das Management von Take-Two bei dem erwartet boomenden Geschäft die Prognose eventuell anheben könnte. Sollte das passieren, sollte das die Aktie zumindest kurzfristig stützen. (Analyse vom 20.11.2026)
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