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Take-Two Interactive Aktie: GTA-VI-Verkaufsstart wird zum Härtetest - Kursziel 330 USD

aktiencheck.de Redaktion 14.11.2026, 09:40 1 Min. BofA Securities

BofA setzt die Messlatte für das erste GTA-VI-Verkaufswochenende bei 1,9 Mrd. USD an und bestätigt für Take-Two das Rating "buy" mit einem Kursziel von 330 USD.

Bild: Saad Chaudhry / Unsplash

Der Analyst von BofA Securities, Omar Dessouky, bestätigt für die Take-Two Interactive-Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker: TTWO) das Rating "buy" und ein Kursziel von 330 USD. Die Monetarisierung von GTA Online bilde weiterhin die Grundlage für seine optimistische Einschätzung der Take-Two-Aktie. Omar Dessouky räume allerdings ein, dass sowohl optimistische als auch skeptische Anleger den Erfolg der Spielereihe anhand der Verkaufszahlen beurteilen würden, die kurz nach dem Start von Grand Theft Auto VI veröffentlicht würden. GTA VI solle am Donnerstag, dem 19. November, erscheinen. BofA rechne damit, dass Take-Two am Montag, dem 23. November, eine Pressemitteilung zu den ersten Verkaufsergebnissen veröffentlichen werde. Nach Einschätzung von Dessouky müsse GTA VI am ersten Verkaufswochenende die Umsatzmarke von 1,9 Mrd. USD übertreffen, um den Erwartungen der Anleger für das Geschäftsjahr 2027 gerecht zu werden. Möglicherweise werde Take-Two bereits am 20. November, einen Tag nach der Veröffentlichung, erste Verkaufszahlen bekannt geben. Eine derart frühe Mitteilung wäre aus Sicht des Analysten ein Signal für starke Verkäufe am ersten Tag. Sollte dagegen bis zum 23. November eine Pressemitteilung ausbleiben, könnte dies auf einen schwachen Verkaufsstart hindeuten. Der Analyst von BofA, Omar Dessouky, hält an seinem Rating "buy" und dem Kursziel von 330 USD für die Take-Two Interactive-Aktie fest. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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