BofA-Analyst Omar Dessouky habe das Kursziel für die Take-Two-Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) von 330 auf 350 USD angehoben und das Rating „buy“ bestätigt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass GTA 6 bereits am ersten Verkaufstag einen Umsatz von 3,79 Mrd. USD erzielt und damit sämtliche Erwartungen übertroffen habe. Nach Einschätzung von BofA hätten die allgemeinen Markterwartungen für das gesamte erste Verkaufswochenende lediglich bei 2 bis 3 Mrd. USD gelegen. Der sensationelle Verkaufsstart schaffe eine wesentlich größere Spielerbasis, die Take-Two künftig über GTA Online monetarisieren könne, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)