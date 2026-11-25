GTA VI ist längst mehr als ein Spiel. Mark Zuckerberg postete am 20. November auf X einen bearbeiteten Screenshot einer In-Game-Benachrichtigung: Statt der Spielfigur Lucia erscheint seine Frau Priscilla Chan mit dem Auftrag, Lebensmittel einzukaufen, dazu die Zeile "Priscilla will appreciate this". Elon Musk antwortete mit einem Lach-Emoji. Die Szene war ein Meme und keine echte Spielmission, zeigt aber, wie weit das Thema in Tech und Gesellschaft reicht.

Auch die Nutzerzahlen untermauern das. Sony meldet mehr als 39 Mio. Unique Player auf PS5 zwischen dem 19. und 22. November und spricht vom größten Launch der PlayStation-Geschichte. Ob GTA VI das Pop-Kultur-Ereignis Nummer 1 der Welt ist, ist eine Wertung. Belegt ist Take-Twos eigener Anspruch, den größten Entertainment-Launch aller Zeiten hingelegt zu haben. Wichtig für die Take-Two Aktie: 39 Mio. Spieler sind nicht dasselbe wie 39 Mio. verkaufte Exemplare.