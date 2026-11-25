Die Take-Two Aktie (ISIN: US8740541094, FSE: TKE, NASDAQ: TTWO) erlebt eine ungewöhnliche Börsenwoche: Das größte Unterhaltungsprodukt der Geschichte ist im Handel, doch der Kurs bewegt sich seitwärts. Diese Take-Two Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekord von 3,79 Mrd. USD steckt, was der Leak rund um einen PC-Port bedeutet und was die Take-Two Aktie Prognose für die kommenden Monate offenlässt.
Take-Two Aktie Prognose: 3,79 Mrd. Dollar am ersten Tag, GTA VI sprengt alle Rekorde, doch die Aktie zögert - Kommt jetzt der Kurssprung?
GTA VI hat laut Take-Two am ersten Tag weltweit 3,79 Mrd. USD an Endkunden-Verkäufen erzielt, mehr als das Vierfache von GTA V. Die Take-Two Aktie schloss am Dienstag bei 220,41 USD und liegt noch rund 17% unter ihrem Hoch. Die Take-Two Aktie Prognose: Rekordstart, Piraterie-Alarm und die Frage, was jetzt in der Aktie steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Ticker
- TTWO (NASDAQ)
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86 bis 265,94 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 41,3 Mrd. USD
- Seit Jahresbeginn
- rund -14%
- Nächste Zahlen
- Q3 GJ 2027, voraussichtlich Anfang Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NASDAQ vom 24.11.2026; Marktkapitalisierung und Veränderung seit Jahresbeginn Redaktionsrechnung
Die Rekordzahl
Was hinter den 3,79 Mrd. Dollar wirklich steckt
Am 20. November meldeten Rockstar Games und Take-Two, dass GTA VI am ersten Tag weltweit "day one retail sales" von 3,79 Mrd. USD erzielt hat. Basis sind laut Fußnote Unternehmensschätzungen bis Ende des 19. November, gemeint sind Verkäufe auf PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version gibt es nicht. Take-Two sprach von einem neuen Rekord für Unterhaltung über alle Medien hinweg.
Gegenüber GTA V ist der Sprung dennoch gewaltig. Für das Spiel von 2013 meldete Take-Two über 800 Mio. USD Sell-through am ersten Tag und über 1 Mrd. USD in drei Tagen. Der neue Wert liegt damit beim Vierfachen und mehr. Unabhängige Schätzungen gehen sogar weiter, sind aber nicht bestätigt: Alinea Analytics sieht bis Sonntag rund 44,9 Mio. verkaufte Exemplare und mehr als 4 Mrd. USD Bruttoumsatz, BofA rechnet mit etwa 40 Mio. Einheiten bis einschließlich Launch-Tag.
Pop-Kultur
Vom Meme zum Weltereignis
GTA VI ist längst mehr als ein Spiel. Mark Zuckerberg postete am 20. November auf X einen bearbeiteten Screenshot einer In-Game-Benachrichtigung: Statt der Spielfigur Lucia erscheint seine Frau Priscilla Chan mit dem Auftrag, Lebensmittel einzukaufen, dazu die Zeile "Priscilla will appreciate this". Elon Musk antwortete mit einem Lach-Emoji. Die Szene war ein Meme und keine echte Spielmission, zeigt aber, wie weit das Thema in Tech und Gesellschaft reicht.
Auch die Nutzerzahlen untermauern das. Sony meldet mehr als 39 Mio. Unique Player auf PS5 zwischen dem 19. und 22. November und spricht vom größten Launch der PlayStation-Geschichte. Ob GTA VI das Pop-Kultur-Ereignis Nummer 1 der Welt ist, ist eine Wertung. Belegt ist Take-Twos eigener Anspruch, den größten Entertainment-Launch aller Zeiten hingelegt zu haben. Wichtig für die Take-Two Aktie: 39 Mio. Spieler sind nicht dasselbe wie 39 Mio. verkaufte Exemplare.
Piraterie
Leak, Leonida und die PC-Frage
Der Rekordstart hatte einen Schatten. Laut einer DMCA-Notice wurden am 20. November gestohlene Dateien eines Xbox-Series-Builds von GTA VI verbreitet. Das GitHub-Fan-Projekt "Leonida" versuchte daraufhin, daraus eine PC-Version zu kompilieren. Am 24. November ließ Take-Two das Projekt samt 3.007 Repositories per DMCA auf GitHub sperren und berief sich auf das Verbot von Reverse Engineering in Rockstars Nutzungsbedingungen.
Piracy is a fact of life.
Für die Take-Two Aktie ist das kurzfristig kaum ein Umsatzrisiko: Es gibt keine offizielle PC-Version, deren Verkäufe kannibalisiert werden könnten, und installierte Xbox-Spiele bleiben laut Heise verschlüsselt. Offen ist die Mittelfrist. Ein spielbarer inoffizieller Port könnte die Nachfrage nach einer späteren PC-Fassung schmälern. Berichte über eine PC-Version bis Ende März 2027 beruhen auf anonymen Quellen und sind ein Gerücht.
Die Zahlen
Quartalszahlen vor dem Launch: Delle vor dem Hoch
Take-Two hat am 9. November die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2027 vorgelegt, die noch ohne GTA VI auskamen. Die Net Bookings fielen auf 1,60 Mrd. USD und lagen leicht unter der eigenen Prognose. Zelnick führte das auch darauf zurück, dass Käufer ihr Geld für GTA VI zurückhielten.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027
|Q2 GJ 2026
|Net Bookings
|1,60 Mrd. USD (-18%)
|1,96 Mrd. USD
|GAAP-Nettoumsatz
|1,497 Mrd. USD
|1,774 Mrd. USD
|GAAP-Nettoverlust
|-54,0 Mio. USD
|-133,9 Mio. USD
|GAAP-Ergebnis je Aktie
|-0,29 USD
|-0,73 USD
|Anteil Recurrent Consumer Spending
|81%
|-
Quelle: Take-Two Interactive, Q2-Bericht vom 09.11.2026
Entscheidend ist der Ausblick. Für das dritte Quartal, das den Launch enthält, stellt Take-Two Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Mrd. USD in Aussicht. Die Prognose stammt von vor dem Start und wurde nach den Rekordmeldungen bisher nicht angehoben.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Gesamtjahr GJ 2027
|Net Bookings
|3,35-3,50 Mrd. USD
|8,0-8,2 Mrd. USD
|GAAP-Umsatz
|3,27-3,42 Mrd. USD
|7,98-8,18 Mrd. USD
|GAAP-Ergebnis je Aktie
|1,30-1,44 USD
|0,57-0,75 USD
|EBITDA (Non-GAAP)
|651-698 Mio. USD
|1,024-1,082 Mrd. USD
|Operativer Cashflow
|-
|über 1 Mrd. USD
Quelle: Take-Two Interactive, 8-K vom 09.11.2026
Finanzchefin Lainie Goldstein erwartet bis Ende des Geschäftsjahres eine Netto-Cash-Position. Dividenden zahlt Take-Two nicht, Aktienrückkäufe gab es in den vergangenen drei Geschäftsjahren keine.
Chartbild
Die Take-Two Aktie im Wartestand
Der Kursverlauf zeigt, wie nervös der Markt ist. Vor dem Launch war die Aktie bei 231,31 USD (11. November) noch deutlich höher. Am Launch-Tag fiel sie um 3,7% auf 208,65 USD. Der Sprung von 5,28% am 24. November auf 220,41 USD kam laut GuruFocus ohne unternehmensspezifische News. Laut Mizuho hatten Hedgefonds auf ein "sell-the-news event" gesetzt.
|Datum
|Ereignis
|Schlusskurs
|11.11.2026
|20-Tage-Hoch
|231,31 USD
|17.11.2026
|Vor den Reviews
|203,93 USD
|18.11.2026
|Reviews erscheinen
|216,61 USD
|19.11.2026
|Launch
|208,65 USD
|20.11.2026
|Rekordmeldung
|210,00 USD
|24.11.2026
|Kurssprung
|220,41 USD
Schlusskurse NASDAQ in USD.
Quelle: Finanzportale (u. a. JournalArta, GuruFocus)
Charttechnisch kreuzte die Aktie am 24. November den 200-Tage-Durchschnitt bei rund 218 USD nach oben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit rund 207 USD noch darunter, ein Golden Cross gibt es also nicht. Unterstützungen liegen bei rund 218 USD, 200 bis 204 USD und beim 52-Wochen-Tief von 183,86 USD. Widerstände sind 226,26 USD (Tageshoch vom 24.11.), 231,31 USD und das Rekordhoch von 265,94 USD.
Die Analysten
Was die Experten zur Take-Two Aktie sagen
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Nach dem Launch hoben mehrere Häuser ihre Einschätzungen an. Der Konsens liegt je nach Datenanbieter bei rund 285 bis 289 USD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Aussagen von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Stand
|BofA
|Buy
|350 USD (zuvor 330)
|23.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|310 USD
|Nov. 2026
|Wedbush
|Outperform
|295 USD (zuvor 280)
|23.11.2026
|TD Cowen
|Buy
|284 USD
|10.11.2026
|Baird
|Outperform
|275 USD (zuvor 270)
|23.11.2026
Einschätzungen Dritter, unverändert wiedergegeben. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Investing.com, MarketBeat, Yahoo Finance, Unternehmensmeldungen der Analystenhäuser
TD Cowen sieht die wichtigste offene Frage für die Take-Two Aktie nicht bei den GTA-VI-Verkaufszahlen, sondern bei Zeitpunkt und Größe des nächsten GTA Online. Wedbush erwartet für das Dezember-Quartal Net Bookings von 4,90 Mrd. USD, deutlich über der Unternehmensprognose von 3,35 bis 3,50 Mrd. USD.
Bei der Bewertung kommt es auf die Basis an: Auf bereinigter Basis kostet die Take-Two Aktie rund 22-mal das erwartete Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2028 von etwa 10 USD (Redaktionsrechnung), auf GAAP-naher Basis von rund 6 USD sind es etwa 37-mal. Die Zahlen der Datenanbieter weichen stark voneinander ab.
Prognose
Take-Two Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach so einer Woche nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Februar 2027): Gewinnmitnahmen gegen Aufwärtsüberraschung
Kurzfristig dominieren die Nachrichtenlage und das Chartbild. Ein Schlusskurs über 231 USD würde das Bild aufhellen, ein Rückfall unter 200 USD die Aktie wieder in die Zone des Launch-Tages führen. Der Q3-Bericht im Februar entscheidet, ob Take-Two die Prognose anhebt.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): GTA Online und PC
Mittelfristig hängt die Take-Two Aktie Prognose an der Monetarisierung. Ein Termin für das nächste GTA Online oder eine offizielle PC-Ankündigung wären nach Einschätzung von Analysten wichtigere Treiber als weitere Absatzrekorde.
Langfristig (ab 2028): Mehr als ein Spiel
Langfristig zählt, ob Take-Two die Abhängigkeit von einzelnen Blockbustern verringert. Die Pipeline mit BioShock, WWE 2K27, PGA TOUR 2K27 und Judas ist ohne Termine, Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 hat das Management noch nicht genannt.
Termine
Was Anleger der Take-Two Aktie jetzt beobachten
Laufend: Meldungen zu GTA Online und zu einer möglichen PC-Version.
Laufend: Weitere DMCA-Maßnahmen und Leaks rund um GTA VI.
Voraussichtlich Anfang Februar 2027: Zahlen zum dritten Geschäftsquartal samt Prognose (Termin nicht bestätigt).
Offen: Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 nach dem Launch.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Hat Take-Two am ersten Tag wirklich 3,79 Mrd. USD Umsatz gemacht? Take-Two meldet 3,79 Mrd. USD an Endkunden-Verkäufen weltweit, geschätzt vom Unternehmen. Das ist kein bilanzierter Umsatz. Die Net Bookings dürften laut Wedbush bei 2,3 bis 2,6 Mrd. USD liegen.
Gibt es GTA VI für den PC? Nein. Take-Two hat keine PC-Version angekündigt. Das Fan-Projekt Leonida wurde per DMCA von GitHub entfernt.
Wie lautet die Take-Two Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, bei einem Konsens-Kursziel von rund 285 bis 289 USD. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Take-Two Aktie Dividende? Nein, Take-Two zahlt keine Dividende.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Anfang Februar 2027, der Termin ist nicht bestätigt.
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