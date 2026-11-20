Es ist das Paradox der Woche: Das größte Videospiel aller Zeiten bricht offenbar alle Rekorde - und die Take-Two-Aktie (ISIN: US8740541094, FSE: TKE, NASDAQ: TTWO) fällt. Nach Schätzungen des Datenanbieters Sensor Tower wurden am ersten Verkaufstag 19,05 Millionen Exemplare von GTA VI abgesetzt, was einem Umsatz von rund 1,84 Milliarden Dollar entspräche. Die Börse reagierte mit einem Achselzucken: Die Take-Two-Aktie schloss am Donnerstag 3,67% tiefer bei 208,65 Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf noch bis auf 225,57 Dollar gestiegen war. Jetzt richtet sich alles auf eine einzige Zahl - die offizielle Verkaufsmeldung des Konzerns, die schon heute kommen könnte.
Take-Two-Aktie Prognose: 19 Mio. GTA VI am ersten Tag - und trotzdem im Minus! Dreht die offizielle Rekordzahl jetzt den Kurs?
GTA VI startet laut Sensor Tower mit 19 Mio. verkauften Exemplaren und rund 1,84 Mrd. Dollar Umsatz am ersten Tag - die Take-Two-Aktie fällt trotzdem um 3,7%. Heute könnte die offizielle Zahl kommen. Die Take-Two-Aktie Prognose: Chartmarken, Fundamentaldaten, Analystenziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- ISIN / WKN
- US8740541094 / 914508
- Ticker
- TTWO (Nasdaq)
- Tagesspanne 19.11.
- 206,40 bis 225,57 US-Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86 bis 265,94 US-Dollar
- Börsenwert
- rund 39 Mrd. US-Dollar
- Ziel Net Bookings GJ 2027
- 8,0 bis 8,2 Mrd. US-Dollar
- Dividende
- keine
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; übrige Angaben mit Stand laut Text
Die News
Take-Two-Aktie: Warum die Rekordzahlen den Kurs nicht tragen
19 Millionen Exemplare an einem Tag - das wären rund 70% mehr als beim Vorgänger GTA V, der 2013 in den ersten 24 Stunden gut 11 Millionen Stück verkaufte.
Verkäufe am ersten Tag: GTA V vs. GTA VI
Mio. Exemplare
- Schätzung Sensor Tower
Quelle: Take-Two (GTA V, 2013); Sensor Tower laut TipRanks (GTA VI, 19.11.2026)
Daten als Tabelle
|Spiel
|Verkäufe Tag 1
|GTA V (2013)
|11,21
|GTA VI (2026)
|19,05
Dass die Take-Two-Aktie trotzdem nachgibt, hat drei Gründe, die zusammenwirken:
Sell the News: Am Mittwoch war die Aktie nach dem Rekord-Metascore von 99 Punkten noch um rund 6,5% gestiegen, bei mehr als dreifachem Handelsvolumen. Mit dem Start ist der lang erwartete Kurstreiber eingetreten - kurzfristige Anleger kassieren.
Ein Markt im Risiko-Aus-Modus: Der Nasdaq 100 verlor am Donnerstag mehr als 2%, nur zehn der hundert Werte schlossen im Plus. Gegen diesen Sog kommt auch das stärkste Einzelereignis kaum an.
Schätzung ist nicht gleich Zahl: Sensor Tower ist ein Datenanbieter, keine Konzernquelle. Hinzu kommt: Ein Bruttoumsatz von 1,84 Milliarden Dollar ist nicht gleichbedeutend mit Nettobuchungen für Take-Two, denn Plattformbetreiber und Händler verdienen mit.
Der Countdown
Heute oder Montag: Das Signal, auf das die Wall Street wartet
Spannend wird es durch eine Überlegung von Omar Dessouky, Analyst der Bank of America. Er rechnet damit, dass Take-Two bis spätestens 23. November erste offizielle Verkaufszahlen nennt. Eine Meldung bereits am 20. November - also heute - würde nach seiner Einschätzung auf eine außergewöhnlich starke Nachfrage hindeuten. Bleibt die Mitteilung bis Montag aus, könnte der Markt das umgekehrt als Zeichen werten, dass der Start hinter den Erwartungen zurückblieb.
Die Messlatte ist klar definiert. Oppenheimer erwartet rund 20 Millionen Exemplare und mindestens 1,85 Milliarden Dollar Bruttoumsatz in den ersten drei Tagen. Stimmen die Schätzungen von Sensor Tower, wäre diese Hürde schon nach 24 Stunden praktisch genommen. Eine offizielle Zahl deutlich über 20 Millionen hätte deshalb das Potenzial, die Stimmung für die Take-Two-Aktie schlagartig zu drehen.
Das Chartbild
Take-Two-Aktie im Chart: Kampf um die 50-Tage-Linie
Charttechnisch steht die Take-Two-Aktie an einer Weggabelung. Der Donnerstag hinterließ eine bärische Tageskerze: Das Hoch von 225,57 Dollar lag klar über der 200-Tage-Linie bei rund 218 Dollar, doch die Aktie konnte das Niveau nicht halten und schloss bei 208,65 Dollar - wieder unter dieser wichtigen Trendlinie. Damit ist der Ausbruchsversuch vom Mittwoch vorerst gescheitert. Aktuell kämpft das Papier um die 50-Tage-Linie bei knapp 208 Dollar.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|52-Wochen-Hoch
|265,94 $
|+27,5% - Ziel einer echten Trendwende
|Tageshoch 19.11.
|225,57 $
|Widerstand, Startpunkt des Abverkaufs
|200-Tage-Linie
|rund 218 $
|Trendlinie, erst darüber hellt sich das Bild auf
|50-Tage-Linie
|rund 208 $
|aktuelle Kampfzone
|Psychologische Marke
|200 $
|wichtige Unterstützung
|Jahrestief (Schluss)
|189,69 $
|letzte Bastion vor dem 52-Wochen-Tief bei 183,86 $
Gleitende Durchschnitte laut MarketBeat (Stand 17.11.2026). Abstand zum Schlusskurs vom 19.11. (208,65 $) ist eigene Rechnung.
Quelle: MarketBeat, Nasdaq, Trefis, Yahoo Finance
Die kurzfristige Logik ist einfach: Hält die Zone um 200 bis 208 Dollar und kommt eine starke offizielle Verkaufszahl, ist ein schneller Sprung zurück über die 200-Tage-Linie bei 218 Dollar möglich. Dann wäre das Tageshoch von 225,57 Dollar das nächste Ziel. Fällt die Take-Two-Aktie dagegen nachhaltig unter 200 Dollar, rückt das Jahrestief bei rund 190 Dollar in den Blick.
Die Fundamentaldaten
Was die Zahlen über die Take-Two-Aktie Prognose verraten
Vor dem Start war das Geschäft von Take-Two schwach. Im zweiten Geschäftsquartal (Juli bis September) sanken die Net Bookings - die wichtigste Kennzahl der Branche - um 18% auf 1,60 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,29 Dollar je Aktie. Das Management hält dennoch an seinem Jahresziel fest und erwartet für das Geschäftsjahr bis Ende März 2027 Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar. Der Löwenanteil soll im laufenden Dezemberquartal anfallen.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027
|Vorjahr
|Ziel Q3 GJ 2027
|Ziel GJ 2027
|Net Bookings
|1,60 Mrd. $
|1,96 Mrd. $
|3,35-3,50 Mrd. $
|8,0-8,2 Mrd. $
|GAAP-Umsatz
|1,50 Mrd. $
|1,77 Mrd. $
|3,27-3,42 Mrd. $
|7,98-8,18 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|-0,29 $
|-0,73 $
|1,30-1,44 $
|0,57-0,75 $
Geschäftsjahr 2027 endet am 31.03.2027. Q3 = Oktober bis Dezember 2026 mit dem Start von GTA VI.
Quelle: Take-Two, Quartalsmitteilung vom 09.11.2026 (SEC)
Genau hier liegt der Schlüssel für die mittelfristige Take-Two-Aktie Prognose: Das Quartalsziel von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar wirkt angesichts eines geschätzten Bruttoumsatzes von 1,84 Milliarden Dollar an nur einem Tag konservativ - selbst nach Abzug der Anteile von Sony, Microsoft und dem Handel. Konzernchef Strauss Zelnick hatte eine Prognoseanhebung vor dem Start bewusst abgelehnt. Das schafft Raum für eine positive Überraschung, spätestens mit den Quartalszahlen, die laut TradingView voraussichtlich am 8. Februar 2027 anstehen.
Bei der Bewertung ist Vorsicht angebracht. Auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung von 5,98 Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2028 ergibt sich ein KGV von rund 35. Doch die Spanne der Schätzungen reicht von 3,04 bis 11,05 Dollar - ein Spiegelbild der enormen Unsicherheit darüber, wie lange und wie stark GTA VI Geld verdient. Die Bilanz ist mit einer Nettoverschuldung von gut 0,8 Milliarden Dollar bei rund 39 Milliarden Dollar Börsenwert solide.
Das große Bild
Warum GTA VI ein Jahrzehnt-Geschäft werden kann
Die wahre Geldmaschine kommt erst noch. Beim Vorgänger GTA V sorgte nicht der Verkaufsstart, sondern der Online-Modus über mehr als ein Jahrzehnt für sprudelnde Zusatzerlöse - mit mehr als 235 Millionen verkauften Exemplaren. Der neue Online-Ableger von GTA VI soll 2027 separat starten, später folgt voraussichtlich eine PC-Version. Beides steckt in den heutigen Zahlen noch nicht drin.
Hinzu kommt der Seltenheitswert: Seit der Übernahme von Electronic Arts durch ein Investorenkonsortium ist Take-Two einer der letzten großen reinen Spieleverlage an der US-Börse. Neben Rockstar Games gehören die Sportspiel-Marke NBA 2K, Civilization und der Mobile-Spezialist Zynga zum Konzern.
Analysten
Was die Wall Street der Take-Two-Aktie zutraut
Die Analysten sind sich ungewöhnlich einig: 28 von 29 raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 286 Dollar und damit rund 37% über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Das höchste Ziel stammt von der Bank of America mit 330 Dollar, UBS sieht 295 Dollar, Oppenheimer, Morgan Stanley und Piper Sandler jeweils 280 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Take-Two-Aktie Prognose: Drei Wege für die kommenden Wochen
|Szenario
|Auslöser
|Orientierungsmarken
|Bull
|Offizielle Zahl deutlich über 20 Mio., später Prognoseanhebung
|218 $, 225,57 $, mittelfristig Ø-Kursziel rund 286 $
|Base
|Zahl im Rahmen der Erwartungen, Markt bleibt nervös
|Seitwärts zwischen 200 und 225 $
|Bear
|Keine Meldung bis 23.11. oder Zahl unter den Schätzungen
|Unter 200 $, Jahrestief rund 190 $
Keine Prognose von aktiencheck.de. Die Szenarien ordnen Chartmarken und Analystenziele ein; Kursziele stammen von Dritten.
Quelle: MarketBeat, Bank of America, Nasdaq; redaktionelle Einordnung
Ausblick
Worauf Anleger jetzt achten sollten
Die offizielle Verkaufszahl: Kommt sie heute, ist das ein starkes Signal. Kommt sie erst nach dem 23. November, wird es für die Take-Two-Aktie ungemütlich.
Die 200-Dollar-Marke: Sie ist die wichtigste charttechnische Unterstützung.
Der Gesamtmarkt: Die Schwäche der Technologiewerte bleibt der größte Gegenwind.
Die Quartalszahlen im Februar: Erst sie zeigen, wie viel von GTA VI tatsächlich in Take-Twos Kasse landet.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two-Aktie Prognose
Wie viele Exemplare von GTA VI wurden am ersten Tag verkauft?
Nach Schätzungen von Sensor Tower 19,05 Millionen. Offizielle Zahlen von Take-Two lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Warum fällt die Take-Two-Aktie trotz Rekordverkäufen?
Wegen Gewinnmitnahmen nach dem lang erwarteten Start, eines schwachen Gesamtmarkts und weil die Zahlen bisher nur Schätzungen Dritter sind.
Wann meldet Take-Two offizielle Verkaufszahlen?
Die Bank of America rechnet bis zum 23. November damit, eine Meldung schon am 20. November wäre ein starkes Signal.
Welches Kursziel haben Analysten für die Take-Two-Aktie?
Im Schnitt rund 286 Dollar, das höchste Ziel liegt bei 330 Dollar (Bank of America).
Zahlt Take-Two eine Dividende?
Nein.
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