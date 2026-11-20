Die wahre Geldmaschine kommt erst noch. Beim Vorgänger GTA V sorgte nicht der Verkaufsstart, sondern der Online-Modus über mehr als ein Jahrzehnt für sprudelnde Zusatzerlöse - mit mehr als 235 Millionen verkauften Exemplaren. Der neue Online-Ableger von GTA VI soll 2027 separat starten, später folgt voraussichtlich eine PC-Version. Beides steckt in den heutigen Zahlen noch nicht drin.

Hinzu kommt der Seltenheitswert: Seit der Übernahme von Electronic Arts durch ein Investorenkonsortium ist Take-Two einer der letzten großen reinen Spieleverlage an der US-Börse. Neben Rockstar Games gehören die Sportspiel-Marke NBA 2K, Civilization und der Mobile-Spezialist Zynga zum Konzern.