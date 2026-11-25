Der größte Spielestart der Geschichte kommt mit Verzögerung an der Börse an. Die Take-Two Interactive Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Handelssymbol: TKE, US-Handelssymbol: TTWO) schloss am Mittwoch 3,14 Prozent höher bei 227,34 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Am Vormittag war das Papier im allgemeinen Ausverkauf noch bis auf 214,15 Dollar gefallen.
Take-Two Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3,1 Prozent – GTA VI verkauft sich 45 Millionen Mal
Die Take-Two Interactive Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Spielekonzern steigt um 3,14 Prozent auf 227,34 Dollar. Sechs Tage nach dem Start von Grand Theft Auto VI zeigen neue Schätzungen, wie groß der Erfolg ist. Die Analyse erklärt, warum die Aktie erst jetzt reagiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Die Zahlen werden immer größer
Grand Theft Auto VI ist seit dem 19. November erhältlich. Take-Two meldete für den ersten Tag einen weltweiten Erlös von 3,79 Milliarden Dollar und sprach vom größten Start eines Unterhaltungsprodukts überhaupt. Jetzt liegen erste Schätzungen für das Wochenende vor. Der Marktforscher Alinea Analytics geht davon aus, dass bis Sonntag rund 44,9 Millionen Exemplare an Spieler verkauft wurden.
Hinzu kam die Marktlage. Anleger zogen am Mittwoch Geld aus KI-Aktien ab und suchten Unternehmen, deren Erträge von diesem Thema unabhängig sind. Ein Spielehersteller mit einem Rekordprodukt im Weihnachtsgeschäft erfüllt diese Bedingung.
Rekordstart
3,79 Milliarden Dollar am ersten Tag.
Hohe Stückzahlen
Schätzungen sehen fast 45 Millionen verkaufte Exemplare in vier Tagen.
Unabhängig vom KI-Zyklus
Die Nachfrage hängt an Spielern, nicht an Rechenzentren.
Einordnung
Erst verkauft, jetzt gekauft
Am Starttag war die Aktie gefallen. Viele Anleger hatten auf das Ereignis hingekauft und nahmen Gewinne mit. Am Montag drückte Kritik von Spielern an einzelnen Aspekten des Spiels auf den Kurs, obwohl die Fachpresse es mit einer Durchschnittswertung von 99 von 100 Punkten bedachte.
Für den Nasdaq100 Gewinner zählt an der Börse inzwischen die nächste Frage: Wie viel verdienen Take-Two und das Studio Rockstar Games nach dem Verkauf? Beim Vorgänger kam der größte Teil der Erlöse über Jahre aus dem Online-Modus. Wann und in welchem Umfang ein neues GTA Online startet, ist für die Take-Two Aktie wichtiger als jede weitere Verkaufszahl.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Warum ist die Take-Two Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Neue Schätzungen zeigen sehr hohe Verkaufszahlen für Grand Theft Auto VI, und Anleger schichteten am 25. November 2026 aus KI-Werten um. Die Take-Two Aktie schloss 3,14 Prozent höher bei 227,34 Dollar.
Wie erfolgreich ist GTA VI?
Take-Two meldete 3,79 Milliarden Dollar Erlös am ersten Tag. Ein Marktforscher schätzt die Verkäufe bis zum Ende des ersten Wochenendes auf 44,9 Millionen Exemplare.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Take-Two Aktie?
Die ISIN lautet US8740541094, die WKN 914508. An der Nasdaq wird die Aktie unter TTWO gehandelt, in Deutschland unter TKE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.