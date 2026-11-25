Grand Theft Auto VI ist seit dem 19. November erhältlich. Take-Two meldete für den ersten Tag einen weltweiten Erlös von 3,79 Milliarden Dollar und sprach vom größten Start eines Unterhaltungsprodukts überhaupt. Jetzt liegen erste Schätzungen für das Wochenende vor. Der Marktforscher Alinea Analytics geht davon aus, dass bis Sonntag rund 44,9 Millionen Exemplare an Spieler verkauft wurden.

Hinzu kam die Marktlage. Anleger zogen am Mittwoch Geld aus KI-Aktien ab und suchten Unternehmen, deren Erträge von diesem Thema unabhängig sind. Ein Spielehersteller mit einem Rekordprodukt im Weihnachtsgeschäft erfüllt diese Bedingung.