Wie viele Exemplare hat GTA VI verkauft?

Ein Marktforscher schätzt 19,05 Millionen Einheiten bis zum 19. November. Offizielle Zahlen von Take-Two liegen nicht vor.

Wie lauten ISIN und WKN der Take-Two Aktie?

Die ISIN lautet US8740541094, die WKN 925488. Das Xetra-Symbol ist TKE, das US-Symbol TTWO.