Nach rund 13 Jahren Wartezeit ist Grand Theft Auto VI erschienen, und der Start sprengt offenbar alle Maßstäbe. Ein Marktforscher schätzt die bis zum 19. November verkauften Exemplare auf 19,05 Millionen, der Umsatz nach Retouren liegt bei rund 1,84 Milliarden Dollar. Drei Viertel der Verkäufe entfallen demnach auf die PlayStation 5. Offizielle Zahlen hat Take-Two nicht vorgelegt. Die Take-Two Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 925488, Xetra-Symbol: TKE, US-Symbol: TTWO) reagierte dennoch zurückhaltend: Zum Start gab es Gewinne, im Tagesverlauf rutschte sie in Euro um 1,4 Prozent ins Minus.
Take-Two Aktie: GTA VI verkauft rund 19 Millionen Einheiten zum Start – warum die Aktie trotzdem nicht abhebt
Grand Theft Auto VI ist da, und die Schätzungen zum Verkaufsstart sind gewaltig: rund 19 Millionen Einheiten und 1,84 Milliarden Dollar Umsatz. Doch die Take-Two Aktie reagiert verhalten. Die große Analyse: was die Zahlen bedeuten, was fehlt und was jetzt zählt.
Take-Two Aktie: Vorverkauf, Start und Messlatte
Mrd. Dollar
Alle Werte sind Schätzungen, keine Unternehmenszahlen
Quelle: Sensor Tower, Marktforscher-Tracker, Bank of America laut Börsenberichten
Daten als Tabelle
|Geschätzter Vorverkauf
|1,54
|Geschätzter Umsatz zum Start
|1,84
|Messlatte der Bank of America
|1,9
Die Zahlen
Ein Start auf Rekordniveau
Schon der Vorverkauf galt als Rekord: Sensor Tower schätzte ihn auf rund 1,54 Milliarden Dollar. Die Bank of America hält mindestens 1,9 Milliarden Dollar Umsatz für nötig, damit Take-Two seine Jahresziele erreicht. Mit den geschätzten 1,84 Milliarden Dollar zum Start ist diese Schwelle fast erreicht, und PC- sowie Mehrspieler-Käufer fehlen in der Rechnung noch. Für das Geschäftsjahr peilt das Management Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar an, fast alles hängt an einem Titel. Wie groß die Abhängigkeit ist, zeigt das zweite Quartal: Die Nettobuchungen sanken um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar.
Kritiker begeistert
GTA VI erreicht auf Metacritic 99 von 100 Punkten aus 146 Kritiken.
Sony als Gewinner
Die Sony-Aktie legte in Tokio um fast 3 Prozent zu, weil drei Viertel der Verkäufe auf PlayStation entfallen.
Erwartungen hoch
Die Bank of America bestätigte ein Kaufvotum mit Kursziel 330 Dollar, das ist die Einschätzung des Hauses.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Take-Two Aktie – ISIN US8740541094, WKN 925488, Symbol TKE, US-Symbol TTWO. Sony Group – ISIN JP3435000009, WKN 853687, Symbol SON1, US-Symbol SONY. Microsoft – ISIN US5949181045, WKN 870747, Symbol MSF, US-Symbol MSFT. Bank of America – ISIN US0605051046, WKN 858388, Symbol NCB, US-Symbol BAC. Rockstar Games ist eine Tochter von Take-Two.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wie viele Exemplare hat GTA VI verkauft?
Ein Marktforscher schätzt 19,05 Millionen Einheiten bis zum 19. November. Offizielle Zahlen von Take-Two liegen nicht vor.
Wie lauten ISIN und WKN der Take-Two Aktie?
Die ISIN lautet US8740541094, die WKN 925488. Das Xetra-Symbol ist TKE, das US-Symbol TTWO.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.