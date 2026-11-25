Die Take-Two Aktie hängt an einem einzigen Spiel – und das ist seit dem 19. November auf dem Markt. Grand Theft Auto VI hat laut einer Marktschätzung bis zum Starttag 19,05 Millionen Einheiten verkauft und nach Retouren rund 1,84 Milliarden Dollar eingespielt. Drei Viertel der erfassten Verkäufe entfielen auf die PlayStation 5, ein Viertel auf die Xbox Series X/S. Es ist ein Auftakt der Superlative. Die Take-Two Aktie notierte am Starttag dennoch leicht im Minus.
Take-Two Aktie: 19 Millionen GTA VI zum Start, 1,84 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt – warum die Börse trotzdem zögert
Grand Theft Auto VI legt laut Marktschätzung einen Rekordstart hin. Doch die Take-Two Aktie reagiert verhalten. Was im Kurs schon steckt und worauf es jetzt ankommt.
Die Ausgangslage
Ein Rekord, der erwartet wurde
Dass die Börse nicht jubelt, hat einen einfachen Grund: Der Erfolg war eingepreist. Konzernchef Strauss Zelnick hatte die Rekordprognose des Unternehmens direkt mit dem Launch verknüpft – für das Geschäftsjahr 2027 peilt Take-Two Erlöse von rund 8 Milliarden Dollar an. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie groß die Fallhöhe ist: Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September sank der Umsatz um 15 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar, die Net Bookings gingen um 18 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar zurück. NBA 2K27 blieb hinter der Planung des Managements. Der Verlust je Aktie verringerte sich allerdings von 0,73 auf 0,29 Dollar.
Der Ausblick
Das große Geld kommt mit dem Online-Modus
GTA VI ist zunächst als Einzelspieler-Erlebnis für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen. Die Standardversion kostet 79,99 Dollar, die Ultimate Edition 99,99 Dollar. Eine PC-Version ist bislang nicht terminiert. Historisch sorgte bei der Reihe erst der Online-Modus für jahrelang sprudelnde Einnahmen; die GTA-Serie hat sich weltweit mehr als 470 Millionen Mal verkauft. Für Anleger heißt das: Der Starttag ist nur die erste Etappe. Entscheidend wird, wie lange die Spieler bleiben und wie viel sie im Spiel ausgeben.
Die Take-Two Aktie hat den Rekordstart vorweggenommen. Neue Fantasie entsteht erst, wenn GTA VI die eigene Prognose übertrifft.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wie oft hat sich GTA VI verkauft?
Laut einer Marktschätzung 19,05 Millionen Mal bis zum 19. November. Offizielle Unternehmenszahlen können davon abweichen.
Warum steigt die Take-Two Aktie nicht stärker?
Der Rekordstart war erwartet worden und steckt in der Prognose von rund 8 Milliarden Dollar Erlös bereits drin.
Gibt es GTA VI für den PC?
Bislang nicht. Das Spiel ist für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen, ein PC-Termin wurde nicht genannt.
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