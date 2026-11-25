Wie oft hat sich GTA VI verkauft?

Laut einer Marktschätzung 19,05 Millionen Mal bis zum 19. November. Offizielle Unternehmenszahlen können davon abweichen.

Warum steigt die Take-Two Aktie nicht stärker?

Der Rekordstart war erwartet worden und steckt in der Prognose von rund 8 Milliarden Dollar Erlös bereits drin.

Gibt es GTA VI für den PC?

Bislang nicht. Das Spiel ist für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen, ein PC-Termin wurde nicht genannt.