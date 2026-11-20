Wie viele Exemplare von GTA VI wurden verkauft?

Nach Schätzungen von Sensor Tower rund 19 Millionen am ersten Tag. Offizielle Zahlen stehen aus.

Warum fällt die Take-Two Aktie trotzdem?

Wegen Gewinnmitnahmen nach dem lang erwarteten Start, des schwachen Gesamtmarkts und des verschobenen Online-Modus.

Wann kommen offizielle Verkaufszahlen?

Die Bank of America rechnet bis zum 23. November damit.

Wem gehört GTA VI?

Das Spiel stammt von Rockstar Games, einer Tochter von Take-Two Interactive.

Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel?

Rund 286 Dollar.