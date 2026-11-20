Dreizehn Jahre haben Spieler auf diesen Tag gewartet. Seit Donnerstag ist Grand Theft Auto VI erhältlich, und die ersten Schätzungen übertreffen alles, was die Branche je gesehen hat. Doch an der Börse blieb der Jubel aus: Die Take-Two Aktie verlor am Tag der Veröffentlichung 3,67 Prozent auf 208,65 Dollar. Was auf den ersten Blick widersinnig wirkt, hat an der Wall Street einen Namen – und könnte sich schon heute auflösen.
Take-Two Aktie: 19 Millionen GTA VI am ersten Tag verkauft – und die Aktie fällt. Heute könnte die Zahl kommen, die alles dreht
Das größte Spiel aller Zeiten ist da, die Schätzungen sprechen von 1,84 Milliarden Dollar Umsatz in 24 Stunden. Trotzdem verliert die Take-Two Aktie 3,7 Prozent. Analysten blicken nun auf ein enges Zeitfenster: Meldet der Konzern schon heute Verkaufszahlen, wäre das ein starkes Signal.
Der Start
Take-Two Aktie: Die größte Veröffentlichung der Unterhaltungsgeschichte
Nach Schätzungen des Datenanbieters Sensor Tower wurden seit dem Verkaufsstart um Mitternacht 19,05 Millionen Exemplare von GTA VI abgesetzt. Das entspräche einem Umsatz von rund 1,84 Milliarden Dollar. Der bisherige Rekordhalter nach Stückzahlen war der Vorgänger GTA V. Auch die Kritik feiert das Spiel: Mit 99 Punkten bei Metacritic hat es die höchste je vergebene Wertung eingestellt. Die Vorbestellungen lagen schon vor dem Start auf Rekordniveau.
Offizielle Zahlen von Take-Two oder der Tochter Rockstar Games gibt es bislang nicht. Genau darauf wartet der Markt.
Das Paradox
Warum die Aktie am größten Tag der Firmengeschichte fällt
Für den Kursrückgang gibt es drei Erklärungen, die zusammenwirken:
Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht. Am Mittwoch war die Aktie in Erwartung des Starts noch um bis zu knapp neun Prozent gestiegen. Mit der Veröffentlichung fehlt der nächste absehbare Kurstreiber, kurzfristige Anleger nehmen Gewinne mit.
Der Gesamtmarkt. Der Nasdaq 100 verlor am Donnerstag mehr als zwei Prozent, nur zehn von hundert Werten schlossen im Plus.
Der Online-Modus. Die Mehrspieler-Variante, die bei GTA V über Jahre für sprudelnde Zusatzerlöse sorgte, startet erst 2027. Beobachter sehen darin eine mögliche Lücke bei den laufenden Einnahmen.
Dazu kommt, dass der Konzern seine Jahresprognose trotz des Starts unverändert ließ. Take-Two erwartet für das Geschäftsjahr 2027 weiterhin Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar.
Der Countdown
Heute oder Montag: Das Zeitfenster, das Analysten elektrisiert
Besonders aufschlussreich ist eine Überlegung von Omar Dessouky, Analyst bei der Bank of America. Er rechnet damit, dass Take-Two bis zum 23. November erste Verkaufszahlen nennt. Eine Mitteilung bereits am 20. November, also heute, würde nach seiner Einschätzung auf eine besonders starke Nachfrage am ersten Tag hindeuten. Bleibt eine Meldung bis zum 23. November aus, könnte das umgekehrt als Zeichen gewertet werden, dass der Start hinter den Erwartungen zurückblieb. Dessouky sah zuletzt rund 63 Prozent Kurspotenzial.
Das Analysehaus Oppenheimer, das die Aktie mit Outperform und einem Kursziel von 280 Dollar einstuft, erwartet für die ersten drei Tage rund 20 Millionen verkaufte Exemplare und mindestens 1,85 Milliarden Dollar Bruttoumsatz. Treffen die Schätzungen von Sensor Tower zu, wäre diese Messlatte schon nach einem Tag nahezu erreicht. Im Schnitt nennen die Analysten ein Kursziel von rund 286 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wie viele Exemplare von GTA VI wurden verkauft?
Nach Schätzungen von Sensor Tower rund 19 Millionen am ersten Tag. Offizielle Zahlen stehen aus.
Warum fällt die Take-Two Aktie trotzdem?
Wegen Gewinnmitnahmen nach dem lang erwarteten Start, des schwachen Gesamtmarkts und des verschobenen Online-Modus.
Wann kommen offizielle Verkaufszahlen?
Die Bank of America rechnet bis zum 23. November damit.
Wem gehört GTA VI?
Das Spiel stammt von Rockstar Games, einer Tochter von Take-Two Interactive.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel?
Rund 286 Dollar.
Fazit
Take-Two Aktie: Die Zahlen des Spiels stimmen, jetzt fehlt die Zahl des Konzerns
Alles deutet darauf hin, dass GTA VI die Erwartungen erfüllt. Dass die Take-Two Aktie trotzdem nachgibt, ist typisch für Ereignisse, auf die die Börse jahrelang hingefiebert hat. Der nächste Impuls kommt nicht von Schätzungen Dritter, sondern vom Unternehmen selbst. Eine frühe und starke Verkaufsmeldung könnte die Stimmung drehen. Bleibt sie aus, dürfte die Geduld der Anleger weiter auf die Probe gestellt werden.
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