Seit dem 19. November ist das Spiel im Handel. Nach Angaben der Take-Two-Tochter Rockstar Games hat GTA VI am ersten Verkaufstag weltweit geschätzt 3,79 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist nach Unternehmensangaben der umsatzstärkste Start eines Unterhaltungsprodukts überhaupt, über alle Medien hinweg. Schon vor dem offiziellen Start waren 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Die Fachpresse vergibt im Schnitt 99 von 100 Punkten.

Für die Take-Two Aktie ist das die Bestätigung einer Wette, die seit Jahren im Kurs steckt. Entscheidend ist nun weniger der erste Tag als das, was danach kommt.