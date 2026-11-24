Der Nasdaq fällt, Chipaktien geben nach, und mittendrin steigt ein Spielekonzern. Die Take-Two Aktie legt am Dienstag im US-Handel zeitweise um mehr als 7 Prozent zu und erreicht in der Spitze 218,79 Dollar. Am Montag hatte sie noch bei rund 209 Dollar notiert. Auf wallstreet-online gehört Take-Two am Nachmittag zu den drei meistgesuchten Wertpapieren. Der Grund trägt einen Namen, auf den Spieler mehr als ein Jahrzehnt gewartet haben: Grand Theft Auto VI.
Take-Two Aktie: 3,79 Milliarden Dollar an einem Tag – und Wedbush sagt, GTA VI fängt gerade erst an
Die Take-Two Aktie gehört am Dienstag zu den meistgesuchten Aktien und steigt gegen den schwachen Technologiesektor um rund 6 Prozent. Grand Theft Auto VI hat am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar eingespielt. Wedbush hebt das Kursziel an und rechnet für das Quartal mit weit mehr, als der Konzern selbst in Aussicht stellt. Die Analyse mit allen Zahlen und Risiken.
Der Start
Der größte Verkaufsstart der Unterhaltungsgeschichte
Seit dem 19. November ist das Spiel im Handel. Nach Angaben der Take-Two-Tochter Rockstar Games hat GTA VI am ersten Verkaufstag weltweit geschätzt 3,79 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist nach Unternehmensangaben der umsatzstärkste Start eines Unterhaltungsprodukts überhaupt, über alle Medien hinweg. Schon vor dem offiziellen Start waren 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Die Fachpresse vergibt im Schnitt 99 von 100 Punkten.
Für die Take-Two Aktie ist das die Bestätigung einer Wette, die seit Jahren im Kurs steckt. Entscheidend ist nun weniger der erste Tag als das, was danach kommt.
Die Analysten
Wedbush rechnet weit über der Konzernprognose
Analystin Alicia Reese von Wedbush bestätigt ihr Votum Outperform und hebt das Kursziel von 280 auf 295 Dollar an. Die Aktie bleibt auf der Liste der besten Ideen des Hauses. Bemerkenswert ist ihre Rechnung: Nach Abzug von Plattformgebühren, Händlermargen und Umsatzsteuer blieben vom ersten Tag 2,3 bis 2,6 Milliarden Dollar an Nettobuchungen. Für das laufende Quartal erwartet sie 4,90 Milliarden Dollar. Take-Two selbst stellt 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Schätzung liegt also gut 40 Prozent über der Mitte der Unternehmensprognose.
Wedbush geht von 50 Millionen verkauften Konsolenversionen im Startquartal aus, zuvor waren es 32,3 Millionen. Auch andere Häuser bleiben optimistisch: DA Davidson nennt 300 Dollar, TD Cowen 284 Dollar, JPMorgan 310 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Risiken
Was nach dem Rekord schiefgehen kann
Das Geld verdient Take-Two langfristig nicht mit dem Verkauf der Spiele, sondern mit dem, was Spieler danach ausgeben. Wiederkehrende Ausgaben machen laut The Motley Fool rund 65 Prozent der Nettobuchungen aus. Genau hier setzt Wedbush selbst die Fragezeichen: Zeitpunkt und Ertragskraft des Online-Modus sind offen, die wiederkehrenden Ausgaben gingen im zweiten Quartal um 9 Prozent zurück, das Mobilgeschäft schrumpft. Hinzu kommt: Wer vor dem Start gekauft hat, sitzt auf Gewinnen. Nach Großereignissen nehmen Anleger häufig Kasse.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Warum steigt die Take-Two Aktie heute?
Wedbush hat nach dem Rekordstart von GTA VI das Kursziel auf 295 Dollar angehoben und rechnet mit deutlich höheren Buchungen, als der Konzern selbst prognostiziert.
Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?
Nach Angaben von Rockstar Games 3,79 Milliarden Dollar. Es handelt sich um eine weltweite Schätzung bis zum 19. November 2026.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Take-Two Aktie?
Wedbush 295 Dollar, DA Davidson 300 Dollar, TD Cowen 284 Dollar, JPMorgan 310 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN und WKN der Take-Two Aktie?
ISIN US8740541094, WKN 914508, Handelssymbol in Deutschland TKE, US-Handelssymbol TTWO an der Nasdaq.
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