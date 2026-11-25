Ein Stop-low ist in Tokio das deutlichste Zeichen von Panik: Es gibt mehr Verkäufer, als die Börse an einem Tag verkraften lässt. Genau das erlebte die Taiyo Yuden Aktie (ISIN: JP3452000007, WKN: 863428, Tokio-Kürzel: 6976, deutsches Handelssymbol: TYC1, US-Handelssymbol: TYOYF) am Mittwochvormittag. Der Elektronikzulieferer wurde bis an die Untergrenze der erlaubten Tagesschwankung verkauft und gehört damit zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Im deutschen Handel notierte die Taiyo Yuden Aktie am Morgen bei 34,00 Euro, ein Minus von 10,53 Prozent.