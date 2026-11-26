Taisei-Aktie schwächster Wert im Nikkei 225: Bauriese trotz Rekordzahlen unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Taisei-Aktie ist am Donnerstag Nikkei-225-Verlierer. Trotz Halbjahresrekord und angehobener Prognose setzt sich die Verkaufswelle bei dem Baukonzern fort.

Die Taisei-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Tokio schloss der Baukonzern 3,87 Prozent tiefer bei 10.815 Yen und war damit nach Angaben von Investing.com der größte Verlierer im Index. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 62,50 Euro, ein Minus von 4,58 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). TKK1 TKK1 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TKK1 — — — Der Hintergrund Rekordzahlen, aber keine Kursstütze Taisei hatte am 11. November ein Rekordergebnis im ersten Halbjahr gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Dennoch gab die Aktie zuletzt deutlich nach: Am 6. November fiel sie um 7,55 Prozent, am 17. November um 4,91 Prozent. Warum Anleger trotz guter Zahlen verkaufen, ist aus den vorliegenden Berichten nicht eindeutig zu erkennen. Denkbar sind Gewinnmitnahmen und die Rotation aus defensiven Werten in KI- und Chipwerte, die am Donnerstag den Markt trieben. Taisei-Aktie in Tokio (10.815 Yen) -3,87 % Taisei-Aktie in Frankfurt am Morgen -4,58 % Taisei-Aktie am 6. November -7,55 % Quelle : Investing.com, comdirect Was die Anleger beschäftigt Gute Zahlen reichten zuletzt nicht, um den Kurs zu stützen.

Der Markt bevorzugt derzeit KI- und Chipwerte gegenüber Bauwerten. Der Nikkei 225 Verlierer Taisei zeigt, dass starke Zahlen nicht automatisch Kursgewinne bringen. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3443600006, Tokioter Symbol 1801, Frankfurter Symbol TKK1.

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