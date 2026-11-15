TAG Immobilien wächst gleich doppelt: mit steigenden Mieten in Deutschland und einem florierenden Wohnungsgeschäft in Polen. Nach starken Neunmonatszahlen hob der Hamburger Konzern die Prognose an. Die TAG-Aktie verlor in dieser Woche trotzdem 3,48 Prozent und schloss bei 11,36 Euro, nachdem sie im Monat um mehr als 10 Prozent gestiegen war. Diese TAG Immobilien Aktienanalyse zeigt, warum, und was die TAG Immobilien Aktienprognose bestimmt.
TAG Immobilien Aktienanalyse: Prognose angehoben, Polen boomt – warum fällt die Aktie trotzdem?
TAG Immobilien hat nach starken Neunmonatszahlen die Prognose erhöht und erstmals Ziele für 2027 genannt. Dennoch gehört die TAG-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere TAG Immobilien Aktienanalyse zeigt, was das Polen-Geschäft bringt, wo der Haken liegt und was die TAG Immobilien Aktienprognose bestimmt.
TEGTEG
Steckbrief
- Unternehmen
- TAG Immobilien AG
- Sitz
- Hamburg
- Ticker
- TEG (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 11,36 Euro
- KGV
- rund 6,8
- Dividendenrendite
- rund 4,5 Prozent
- Märkte
- Deutschland, Polen
- Co-Vorstandschefin
- Claudia Hoyer
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Deutschland vermietet, Polen wächst
Die TAG Immobilien Aktie unterscheidet sich von ihren Konkurrenten durch Polen.
TAG besitzt rund 84.700 Wohnungen in Deutschland, vor allem in Mittelstädten im Osten. In Polen baut der Konzern über die Tochter Robyg Wohnungen und verkauft oder vermietet sie. Im Juli brachte TAG Robyg an die Börse und erlöste brutto 282 Millionen Euro. Mit dem Kauf eines Portfolios von rund 5.300 Neubauwohnungen wächst der polnische Mietbestand rasch; langfristig peilt TAG dort rund 20.000 Mietwohnungen an.
Die Zahlen
Vermietung über den Erwartungen
Für jede TAG Immobilien Aktienanalyse zählt der FFO I aus der Vermietung.
Nach neun Monaten stieg der FFO I um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro, der FFO II inklusive Verkäufe um 7 Prozent auf 181,9 Millionen. Das Vermietungsgeschäft lief nach Angaben von Claudia Hoyer sogar besser als erwartet. Der Haken: Das Verkaufsergebnis in Polen sank trotz mehr verkaufter Wohnungen von 34,2 auf 29,6 Millionen Euro, das Konzernergebnis halbierte sich fast auf 156,4 Millionen Euro.
TAG Immobilien: FFO I
Millionen Euro
Quelle: TAG Immobilien; 2026 und 2027 Mitte der Prognose
Daten als Tabelle
|Jahr
|FFO I
|2025
|181,0
|2026e
|197,5
|2027e
|205
Der Ausblick
Höhere Ziele, aber weniger Verkaufsgewinne
TAG hob die FFO-I-Prognose für 2026 auf 195 bis 200 Millionen Euro an und nannte für 2027 erstmals 200 bis 210 Millionen Euro. Beim FFO II, der die Verkäufe in Polen einschließt, erwartet TAG für 2027 jedoch nur 250 bis 270 Millionen Euro – weniger als die bisherige Zielspanne für 2026. Für 2026 will TAG die Hälfte des FFO I ausschütten.
Die Bewertung
KGV unter 7, Rendite um 4,5 Prozent
Mit einem KGV von rund 6,8 und einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent ist die TAG Immobilien Aktie günstig bewertet. Durch die höhere Ausschüttungsquote soll die Dividende für 2026 deutlich steigen. Wie bei allen Wohnimmobilienwerten hängt die Bewertung aber stark an den Zinsen.
Die Analysten
Polen als Pluspunkt
Analysten wie Kai Klose von Berenberg und Simon Stippig von Warburg Research werteten den Ausbau in Polen positiv, weil die Wohnungen gut zum bestehenden Portfolio passen. Diskutiert wird, wie nachhaltig die Verkaufsgewinne sind. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
TAG Immobilien Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Zinsen sinken, Polen wächst
Die Renditen fallen, der polnische Mietbestand wächst wie geplant. Dann könnte die Aktie über 13 Euro steigen.
Szenario 2: Solide Seitwärtsbewegung
TAG erreicht die Ziele, die Zinsen bleiben hoch. Die Dividende stützt den Kurs.
Szenario 3: Doppelter Gegenwind
Steigende Zinsen und schwächere Verkäufe in Polen belasten. Dann droht ein Rückfall unter 10 Euro.
Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktienanalyse
Warum fällt die TAG Immobilien Aktie trotz höherer Prognose?
Das Verkaufsergebnis in Polen sank, der FFO II soll 2027 niedriger ausfallen, und der Sektor leidet unter den Zinsen.
Was erwartet TAG für 2026 und 2027?
Einen FFO I von 195 bis 200 Millionen Euro für 2026 und 200 bis 210 Millionen Euro für 2027.
Was ist Robyg?
Die polnische Tochter von TAG, die Wohnungen baut; sie wurde im Juli 2026 an die Börse gebracht.
Wie viel schüttet TAG aus?
Für 2026 plant TAG eine Ausschüttung von 50 Prozent des FFO I.
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