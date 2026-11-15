TAG Immobilien Aktienanalyse: Prognose angehoben, Polen boomt – warum fällt die Aktie trotzdem?

Warum fällt die TAG Immobilien Aktie trotz höherer Prognose?

Das Verkaufsergebnis in Polen sank, der FFO II soll 2027 niedriger ausfallen, und der Sektor leidet unter den Zinsen.

Was erwartet TAG für 2026 und 2027?

Einen FFO I von 195 bis 200 Millionen Euro für 2026 und 200 bis 210 Millionen Euro für 2027.

Was ist Robyg?

Die polnische Tochter von TAG, die Wohnungen baut; sie wurde im Juli 2026 an die Börse gebracht.

Wie viel schüttet TAG aus?

Für 2026 plant TAG eine Ausschüttung von 50 Prozent des FFO I.