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TAG Immobilien Aktienanalyse: Prognose angehoben, Polen boomt – warum fällt die Aktie trotzdem?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

TAG Immobilien hat nach starken Neunmonatszahlen die Prognose erhöht und erstmals Ziele für 2027 genannt. Dennoch gehört die TAG-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere TAG Immobilien Aktienanalyse zeigt, was das Polen-Geschäft bringt, wo der Haken liegt und was die TAG Immobilien Aktienprognose bestimmt.

TAG Immobilien wächst gleich doppelt: mit steigenden Mieten in Deutschland und einem florierenden Wohnungsgeschäft in Polen. Nach starken Neunmonatszahlen hob der Hamburger Konzern die Prognose an. Die TAG-Aktie verlor in dieser Woche trotzdem 3,48 Prozent und schloss bei 11,36 Euro, nachdem sie im Monat um mehr als 10 Prozent gestiegen war. Diese TAG Immobilien Aktienanalyse zeigt, warum, und was die TAG Immobilien Aktienprognose bestimmt.

TEG

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TAG Immobilien Aktienanalyse: Prognose angehoben, Polen boomt – warum fällt die Aktie trotzdem?
Bild: KI-generiert
FFO I nach neun Monaten, plus 12 Prozent
152,7 Mio. €
FFO-I-Prognose 2026, zuvor 187–197
195–200 Mio. €
erste FFO-I-Prognose 2027
200–210 Mio. €
geplante Ausschüttungsquote 2026
50 %
KGV laut onvista
rund 6,8
Quelle: TAG Immobilien, Neunmonatsmitteilung November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
TAG Immobilien AG
Sitz
Hamburg
Ticker
TEG (Xetra)
Index
MDAX
Kurs
11,36 Euro
KGV
rund 6,8
Dividendenrendite
rund 4,5 Prozent
Märkte
Deutschland, Polen
Co-Vorstandschefin
Claudia Hoyer

Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Deutschland vermietet, Polen wächst

Die TAG Immobilien Aktie unterscheidet sich von ihren Konkurrenten durch Polen.

TAG besitzt rund 84.700 Wohnungen in Deutschland, vor allem in Mittelstädten im Osten. In Polen baut der Konzern über die Tochter Robyg Wohnungen und verkauft oder vermietet sie. Im Juli brachte TAG Robyg an die Börse und erlöste brutto 282 Millionen Euro. Mit dem Kauf eines Portfolios von rund 5.300 Neubauwohnungen wächst der polnische Mietbestand rasch; langfristig peilt TAG dort rund 20.000 Mietwohnungen an.

Die Zahlen

Vermietung über den Erwartungen

Für jede TAG Immobilien Aktienanalyse zählt der FFO I aus der Vermietung.

Nach neun Monaten stieg der FFO I um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro, der FFO II inklusive Verkäufe um 7 Prozent auf 181,9 Millionen. Das Vermietungsgeschäft lief nach Angaben von Claudia Hoyer sogar besser als erwartet. Der Haken: Das Verkaufsergebnis in Polen sank trotz mehr verkaufter Wohnungen von 34,2 auf 29,6 Millionen Euro, das Konzernergebnis halbierte sich fast auf 156,4 Millionen Euro.

TAG Immobilien: FFO I

Millionen Euro

Quelle: TAG Immobilien; 2026 und 2027 Mitte der Prognose

Daten als Tabelle
JahrFFO I
2025181,0
2026e197,5
2027e205

Der Ausblick

Höhere Ziele, aber weniger Verkaufsgewinne

TAG hob die FFO-I-Prognose für 2026 auf 195 bis 200 Millionen Euro an und nannte für 2027 erstmals 200 bis 210 Millionen Euro. Beim FFO II, der die Verkäufe in Polen einschließt, erwartet TAG für 2027 jedoch nur 250 bis 270 Millionen Euro – weniger als die bisherige Zielspanne für 2026. Für 2026 will TAG die Hälfte des FFO I ausschütten.

Die Bewertung

KGV unter 7, Rendite um 4,5 Prozent

Mit einem KGV von rund 6,8 und einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent ist die TAG Immobilien Aktie günstig bewertet. Durch die höhere Ausschüttungsquote soll die Dividende für 2026 deutlich steigen. Wie bei allen Wohnimmobilienwerten hängt die Bewertung aber stark an den Zinsen.

Die Analysten

Polen als Pluspunkt

Analysten wie Kai Klose von Berenberg und Simon Stippig von Warburg Research werteten den Ausbau in Polen positiv, weil die Wohnungen gut zum bestehenden Portfolio passen. Diskutiert wird, wie nachhaltig die Verkaufsgewinne sind. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

TAG Immobilien Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Zinsen sinken, Polen wächst

    Die Renditen fallen, der polnische Mietbestand wächst wie geplant. Dann könnte die Aktie über 13 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Solide Seitwärtsbewegung

    TAG erreicht die Ziele, die Zinsen bleiben hoch. Die Dividende stützt den Kurs.

  3. Szenario 3: Doppelter Gegenwind

    Steigende Zinsen und schwächere Verkäufe in Polen belasten. Dann droht ein Rückfall unter 10 Euro.

  1. Juli 2026

    Börsengang Robyg

    Bruttozufluss 282 Mio. Euro

  2. August 2026

    Halbjahreszahlen

    FFO I plus 9 Prozent

  3. November 2026Jetzt

    Neunmonatszahlen

    Prognose angehoben, Ziele 2027

  4. 13. November 2026

    Woche

    Minus 3,48 Prozent

Quelle: TAG Immobilien; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktienanalyse

Warum fällt die TAG Immobilien Aktie trotz höherer Prognose?
Das Verkaufsergebnis in Polen sank, der FFO II soll 2027 niedriger ausfallen, und der Sektor leidet unter den Zinsen.

Was erwartet TAG für 2026 und 2027?
Einen FFO I von 195 bis 200 Millionen Euro für 2026 und 200 bis 210 Millionen Euro für 2027.

Was ist Robyg?
Die polnische Tochter von TAG, die Wohnungen baut; sie wurde im Juli 2026 an die Börse gebracht.

Wie viel schüttet TAG aus?
Für 2026 plant TAG eine Ausschüttung von 50 Prozent des FFO I.

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