T-Mobile US Aktie: Rekordgewinn, 15 Prozent mehr Dividende - und die Erholung gerät ins Stocken

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:02 2 Min.

Die T-Mobile US Aktie verliert 0,92 Prozent und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Seit dem Tief Ende Oktober hat sich die Telekom-Tochter um rund zehn Prozent erholt. Am Mittwoch ist Dividendenstichtag.

Bild: T‑Mobile USA, Inc.

Für deutsche Anleger ist sie die wichtigste Auslandsbeteiligung im DAX: Die T-Mobile US Aktie (ISIN: US8725901040, FSE: TM5, NASDAQ: TMUS) gehört mehrheitlich zur Deutschen Telekom. Am Montagnachmittag gibt das Papier 0,92 Prozent auf 164,07 Dollar nach und landet damit unter den zehn größten Verlierern im Nasdaq 100. Der Rücksetzer unterbricht eine Erholung, die erst vor gut drei Wochen begonnen hat. Tagesverlust der T-Mobile US Aktie -0,92% Quartalsgewinn je Aktie, Vorjahr 2,41 3,22 USD Anhebung der Quartalsdividende +15% 52-Wochen-Tief laut Trefis 143,75 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; RTTNews vom 28.10.2026; Business Wire vom 24.09.2026; Trefis Die Zahlen Das Geschäft läuft besser als die T-Mobile US Aktie Die Zahlen des dritten Quartals waren stark. Der Nettogewinn stieg von 2,714 auf 3,455 Milliarden Dollar, je Aktie von 2,41 auf 3,22 Dollar. Der Umsatz legte um 7,4 Prozent zu. An der Börse kam davon zunächst wenig an: Ende Oktober notierte die T-Mobile US Aktie laut Trefis nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 143,75 Dollar, nachdem sie binnen drei Monaten rund 18 Prozent verloren hatte. Seitdem hat sich das Bild aufgehellt. Gegenüber dem Kurs von 149,40 Dollar vom 30. Oktober liegt die T-Mobile US Aktie heute rund zehn Prozent höher (eigene Rechnung). Belastet hatten zuvor ein schwächeres Kundenwachstum und höhere Abwanderung, im Juli war die Aktie nach den Halbjahreszahlen an einem Tag um mehr als sieben Prozent gefallen. Die Aktionäre Dividendenstichtag am Mittwoch Kurzfristig rückt ein Termin in den Blick. T-Mobile US hat die Quartalsdividende um 15 Prozent angehoben. Gezahlt wird am 10. Dezember an alle Aktionäre, die am 25. November zum Handelsschluss im Register stehen. Dazu kommen Aktienrückkäufe, die sich laut Trefis in den vergangenen drei Jahren auf 33 Milliarden Dollar summierten. Was stützt Gewinn je Aktie deutlich gestiegen

Dividende um 15 Prozent erhöht

Milliardenschwere Rückkäufe

Erholung vom Jahrestief Was belastet Langsameres Kundenwachstum

Höhere Abwanderung

Preiskampf im US-Mobilfunk

Kapital fließt heute in Chipwerte Einordnung der Redaktion: Ein Minus von knapp einem Prozent ist nach zehn Prozent Erholung kein Drama. Bemerkenswert ist eher, wie wenig die T-Mobile US Aktie vom allgemeinen Kursfeuerwerk an der Nasdaq abbekommt. Für Telekom-Aktionäre bleibt die US-Tochter der wichtigste Werttreiber. Ob die Erholung trägt, entscheidet sich an den Kundenzahlen des laufenden Quartals. FAQ Häufige Fragen zur T-Mobile US Aktie Warum fällt die T-Mobile US Aktie heute?

Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Aktie hatte sich zuletzt deutlich erholt, heute fließt Kapital vor allem in Chip- und KI-Werte. Wann zahlt T-Mobile US die nächste Dividende?

Am 10. Dezember 2026. Stichtag ist der 25. November 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der T-Mobile US Aktie?

ISIN US8725901040, WKN A1T7LU. Handelssymbol an der Nasdaq: TMUS. Handelssymbol an deutschen Börsen: TM5.

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