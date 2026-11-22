Die Prognose für 2026 bleibt: organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, nun etwa in der Mitte der Spanne, eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent, voraussichtlich in der unteren Hälfte, und eine Business-Free-Cashflow-Marge von mehr als 14 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine geringere Wachstumsdynamik, Vorstandschef Jean-Yves Parisot hält an den Zielen fest.