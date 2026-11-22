Symrise wächst schneller als erwartet und bestätigt die Jahresziele, trotzdem rutschte die Aktie nach den Zahlen am 28. Oktober zeitweise um bis zu 10 Prozent ab. Auf zwölf Monate steht noch ein Plus von 37,8 Prozent, das KGV liegt bei 53. Diese Symrise Aktienanalyse zeigt, was die Anleger verunsichert.
Symrise Aktienanalyse: Wachstum über Erwartung, Aktie bricht trotzdem um 10 Prozent ein – was verunsichert die Anleger?
Symrise beschleunigt im dritten Quartal auf 5,3 Prozent organisches Wachstum, bestätigt die Prognose, doch die Aktie sackte zeitweise um 10 Prozent ab. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Symrise AG
- ISIN
- DE000SYM9999
- WKN
- SYM999
- Handelssymbol
- SY1 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SYIEY (ADR, OTC)
- Branche
- Duft- und Aromastoffe, Inhaltsstoffe
- Sitz
- Holzminden
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Symrise Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 auf 1.310 Millionen Euro nach 1.222 Millionen Euro im Vorjahr. Organisch, also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte, wuchs er um 5,3 Prozent, einschließlich dieser Effekte um 7,2 Prozent. Damit übertraf Symrise die Erwartungen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 3.850 Millionen Euro nach 3.776 Millionen Euro, organisch um 3,0 Prozent.
Taste, Nutrition & Health
Das Segment für Aromen, Ernährung und Gesundheit wuchs organisch um 5,2 Prozent und erzielte 790 Millionen Euro Umsatz.
Scent & Care
Das Duftstoff- und Pflegesegment legte organisch um 5,6 Prozent zu. Tiernahrung und Pflegewirkstoffe kehrten zum Wachstum zurück.
Regionen
Asien/Pazifik wuchs zweistellig, Lateinamerika stark, Nordamerika solide, Europa, Afrika und Naher Osten moderat.
Rückkäufe
Das Aktienrückkaufprogramm läuft planmäßig.
Symrise: Konzernumsatz im Vorjahresvergleich
Mio. €
- 2025
- 2026
Drittes Quartal und neun Monate, 2025 und 2026.
Quelle: Symrise, Mitteilung vom 28.10.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|2025
|2026
|Drittes Quartal
|1.222
|1.310
|Neun Monate
|3.776
|3.850
Die Prognose für 2026 bleibt: organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, nun etwa in der Mitte der Spanne, eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent, voraussichtlich in der unteren Hälfte, und eine Business-Free-Cashflow-Marge von mehr als 14 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine geringere Wachstumsdynamik, Vorstandschef Jean-Yves Parisot hält an den Zielen fest.
Bewertung
Was der Kurs von 94,52 Euro einpreist
Mit einem KGV von 53,4 und einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent ist die Symrise Aktie anspruchsvoll bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 13 Milliarden Euro. Laut Börsen-Zeitung blieb die Prognose leicht hinter den Markterwartungen zurück, und der Margenausblick in der unteren Hälfte der Spanne belastete den Kurs.
Am 16. November stufte die Deutsche Bank die Symrise Aktie laut aktiencheck.de von „Buy“ auf „Hold“ ab, die Aktie gab an dem Morgen um 0,83 Prozent auf 96,47 Euro nach.
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