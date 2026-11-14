Symrise hat geliefert – und wurde trotzdem abgestraft. Im dritten Quartal beschleunigte der Duft- und Aromenhersteller sein Wachstum auf 5,3 Prozent und übertraf die Erwartungen. Weil der Ausblick etwas vorsichtiger ausfiel als erhofft, brach die Aktie zeitweise um zehn Prozent ein. Die Symrise-Aktie schloss am Freitag bei 97,28 Euro und gehört seit Jahresbeginn dennoch zu den besten DAX-Werten. Diese Symrise Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kursrutsch steckt und was die Symrise Aktienprognose bestimmt.
Symrise Aktienanalyse: Wachstum beschleunigt, Aktie stürzt ab – was der Duftstoff-Riese nach dem 10-Prozent-Schock bietet
Symrise hat sein Wachstum im dritten Quartal auf 5,3 Prozent beschleunigt und die Erwartungen übertroffen – und trotzdem brach die Aktie zeitweise um zehn Prozent ein. Seit Jahresbeginn gehört sie dennoch zu den besten DAX-Werten. Unsere Symrise Aktienanalyse zeigt, warum der Markt so empfindlich reagiert, was den Konzern stark macht und was die Symrise Aktienprognose bestimmt.
SY1SY1
Steckbrief
- Unternehmen
- Symrise AG
- Sitz
- Holzminden
- Ticker
- SY1 (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 97,28 Euro
- Börsenwert
- rund 13 Milliarden Euro
- KGV
- rund 24
- Dividendenrendite
- rund 1,3 Prozent
- Vorstandschef
- Jean-Yves Parisot
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Düfte, Aromen und Heimtierfutter
Die Symrise Aktie steht für ein stabiles Geschäft mit Alltagsprodukten – vom Parfum bis zum Katzenfutter.
Symrise entwickelt Duftstoffe für Parfums und Kosmetik, Aromen für Lebensmittel und Getränke sowie Zutaten für Heimtiernahrung. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente Scent & Care und Taste, Nutrition & Health. Nach einem schwachen Jahresstart zog das Wachstum im Jahresverlauf deutlich an. Unter Vorstandschef Jean-Yves Parisot treibt Symrise das Transformationsprogramm „One Sym“ voran, trennt sich von Randgeschäften und hat 2026 erstmals eigene Aktien zurückgekauft.
Die Zahlen
Das Wachstum zieht an
Für die Symrise Aktienanalyse zählt die Dynamik: Quartal für Quartal wird das Wachstum stärker.
Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 1,31 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 5,3 Prozent – Analysten hatten 5,0 Prozent erwartet. Nach 2,0 Prozent im ersten Halbjahr und 4,5 Prozent im zweiten Quartal setzte sich die Beschleunigung damit fort. Scent & Care wuchs um 5,6 Prozent auf 520 Millionen Euro, Taste, Nutrition & Health um 5,2 Prozent. Die Heimtiernahrung kehrte zum Wachstum zurück, Asien-Pazifik wuchs zweistellig.
Symrise: Organisches Umsatzwachstum 2026
Prozent
Quelle: Symrise, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Wachstum
|1. Halbjahr
|2
|Q2 2026
|4,5
|Q3 2026
|5,3
Der Ausblick
Mitte der Spanne – und genau das enttäuschte
Symrise bestätigte die Jahresprognose: organisch 2 bis 4 Prozent Wachstum, konkret etwa die Mitte der Spanne, und eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent – eher in der unteren Hälfte. Der Markt hatte mehr erwartet. Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstum wegen einer höheren Vergleichsbasis abschwächen. Die bereinigte Free-Cashflow-Marge soll über 14 Prozent liegen.
Die Bewertung
KGV um 24: Premium für Stabilität
Mit einem KGV von rund 24 ist die Symrise Aktie im Rahmen der Branche bewertet. Anleger zahlen für die Stabilität eines Geschäfts mit Alltagsprodukten. Die Dividende von 1,25 Euro für 2025 entspricht einer Rendite von rund 1,3 Prozent. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Aktie stützt.
Die Analysten
Starkes Quartal, vorsichtige Stimmung
Viele Analysten lobten das beschleunigte Wachstum, bemängelten aber den Ausblick auf das vierte Quartal und die Marge. Der Kursrutsch am Zahlentag zeigt, wie hoch die Erwartungen nach der starken Kursentwicklung waren. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Symrise Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Dynamik hält
Symrise wächst 2027 im mittleren einstelligen Bereich, die Marge steigt. Dann könnte die Aktie über 110 Euro steigen.
Szenario 2: Konsolidierung
Solides Wachstum, aber keine Überraschungen. Die Aktie pendelt zwischen 90 und 110 Euro.
Szenario 3: Die Margen enttäuschen
Rohstoffkosten und schwächerer Konsum drücken das Ergebnis. Dann droht ein Rückfall unter 90 Euro.
Häufige Fragen zur Symrise Aktienanalyse
Warum fiel die Symrise Aktie trotz guter Zahlen?
Der Ausblick auf Wachstum und Marge lag leicht unter den Erwartungen, nachdem die Aktie zuvor stark gestiegen war.
Was erwartet Symrise für 2026?
Ein organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent, etwa in der Mitte der Spanne.
Wie hoch ist die Dividende?
Für 2025 zahlte Symrise 1,25 Euro je Aktie.
Was macht Symrise?
Der Konzern entwickelt Duftstoffe, Aromen und Zutaten für Heimtiernahrung.
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