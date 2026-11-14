Symrise Aktienanalyse: Wachstum beschleunigt, Aktie stürzt ab – was der Duftstoff-Riese nach dem 10-Prozent-Schock bietet

Warum fiel die Symrise Aktie trotz guter Zahlen?

Der Ausblick auf Wachstum und Marge lag leicht unter den Erwartungen, nachdem die Aktie zuvor stark gestiegen war.

Was erwartet Symrise für 2026?

Ein organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent, etwa in der Mitte der Spanne.

Wie hoch ist die Dividende?

Für 2025 zahlte Symrise 1,25 Euro je Aktie.

Was macht Symrise?

Der Konzern entwickelt Duftstoffe, Aromen und Zutaten für Heimtiernahrung.