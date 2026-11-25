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Symrise Aktie: Kursziel 110 Euro – warum Zutatenhersteller für 2027 zu den Favoriten zählen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:00 2 Min.

JPMorgan hebt das Symrise-Kursziel auf 110 Euro an und zählt Zutatenhersteller zu den Favoriten für 2027.

Bild: Symrise AG

Die Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker: SY1) steigt um 0,68 Euro oder 0,71% auf 96,00 Euro. In ihrer Symrise-Aktienanalyse vom 25. November habe Celine Pannuti von JPMorgan das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben und das Rating "overweight" bestätigt. Damit habe sich der Spielraum für die Aktie deutlich vergrößert: Bis zum bisherigen Ziel wären es vom aktuellen Kurs aus vier Euro, bis zum neuen Ziel seien es 14 Euro oder rund 14,6%. Was für Symrise spricht – und was 2027 auf die Gewinne drücken könnte Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung im Jahr 2026 zeichne Celine Pannuti für die Konsumgüterbranche ein gemischtes Bild. Die größte Gefahr für die Gewinne gehe von schneller steigenden Kosten aus. Die besten Chancen sehe die Analystin von JPMorgan deshalb bei Unternehmen, deren Aktien gemessen an ihren Wachstumsaussichten vernünftig bewertet seien. Zu den bevorzugten Bereichen würden die Zutatenhersteller zählen – und damit das Geschäft, in dem Symrise mit Duft- und Aromastoffen tätig sei. Wie genau Celine Pannuti auf das Zusammenspiel von Preisen und Absatz achte, habe sich bereits bei der Präsentation der Neunmonatszahlen von Nestlé gezeigt. Dort habe sie ihre Frage an den Vorstand so eingeleitet: "Meine erste Frage betrifft die Preisgestaltung und das Verhältnis von Preis und Absatzmenge." Für den Branchenausblick 2027 sei diese Unterscheidung wesentlich: Steigende Verkaufspreise könnten höhere Kosten auffangen. Wie viel davon beim Gewinn ankomme, hänge auch davon ab, wie sich die verkaufte Menge entwickle. Wo JPMorgan für 2027 die besten Chancen sieht Neben den Zutatenherstellern bevorzuge Celine Pannuti Tabakkonzerne und Lebensmittelhersteller, wobei sie die Schokoladenhersteller ausdrücklich ausnehme. Auch Kosmetikunternehmen beurteile sie positiv. Bei Henkel dürfte die Geschäftsdynamik hingegen nachlassen. Bei Softdrinkherstellern bleibe Celine Pannuti vorsichtig, bei Brauereien werde sie zurückhaltender. Für Spirituosenhersteller seien die Aussichten durchwachsen. Dass sich der Blick auf einzelne Aktien auch in einer schwierigeren Branche lohnen könne, zeige Carlsberg: Die Brauerei zähle neben Unilever, British American Tobacco, Nestlé, Puig, Kerry, Danone und Reckitt zu den acht Top-Werten von JPMorgan für 2027. Für Symrise laute das Urteil der Symrise-Aktienanalyse weiterhin Rating "overweight". Mit dem Kursziel 110 Euro setze Celine Pannuti die Messlatte für den Zutatenhersteller um 10% höher als zuvor. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – besonders mit dem einen, der beim Wort "Geschmacksverstärker" bisher nie an ein höheres Kursziel gedacht hat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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