Symrise Aktie DAX Verlierer: Minus weitet sich nach der Abstufung aus – kippt nach dem starken Jahreslauf die Stimmung?

Ein wichtiger Grund dafür sind die Quartalszahlen vom 28. Oktober. Symrise steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar organisch um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen. Nach neun Monaten steht allerdings nur ein organisches Plus von 3,0 Prozent. Die Jahresziele – organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent und eine EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent – wurden bestätigt, bei der Marge jedoch mit Blick auf die untere Hälfte der Spanne. Am Zahlentag brach die Aktie laut Börsen-Zeitung um rund 10 Prozent ein.

Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die Neubewertung der vergangenen Monate schon das meiste vorweggenommen hat. Die Deutsche Bank scheint das so zu sehen. Charttechnisch liegt die Aktie nun knapp unter der Marke von 96 Euro; die Zone um 95 Euro wird zum ersten Prüfstein.