Die Symrise Aktie kommt am Montag nicht zur Ruhe: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Duft- und Aromenherstellers aus Holzminden (Kürzel: SY1, ISIN: DE000SYM9999) auf Xetra bei 95,46 Euro und damit 1,87 Prozent unter dem Freitagsschluss. Damit ist Symrise am Mittag der zweitgrößte DAX Verlierer hinter Siemens. Den Anstoß gab eine Analystenstudie: Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung gestrichen und die Aktie auf „Hold“ abgestuft. Gegen 10:16 Uhr lag das Minus laut onvista noch bei rund 1,7 Prozent; seitdem hat sich der Abschlag nicht verringert.
Symrise Aktie DAX Verlierer: Minus weitet sich nach der Abstufung aus – kippt nach dem starken Jahreslauf die Stimmung?
Die Symrise Aktie gehört am Montagmittag zu den größten DAX Verlierern: Um 12:10 Uhr fällt sie auf Xetra um 1,87 Prozent auf 95,46 Euro. Auslöser ist die Abstufung durch die Deutsche Bank von „Buy“ auf „Hold“ bei einem unveränderten Kursziel von 103 Euro – im Tagesverlauf hat sich das Minus deutlich ausgeweitet.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Symrise Aktie heute?
Der Kursrückgang hat einen klaren Auslöser: Deutsche-Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte hat Symrise in ihrem Branchenausblick für 2027 von „Buy“ auf „Hold“ zurückgestuft und das Kursziel bei 103 Euro belassen.
Abstufung im Branchenausblick
Laut dpa-AFX sieht die Analystin für europäische Zutatenhersteller zwar Wachstum „wieder auf dem Menüplan“, betont aber, dass die Auswahl der Einzeltitel entscheidend sei. Die Gewinnschätzungen für den Sektor seien im zweiten Quartal erstmals seit 15 Monaten gestiegen – bei Symrise sieht sie aber offenbar weniger Spielraum als bei anderen Werten.
Begrenzter Abstand zum Kursziel
Das unveränderte Kursziel von 103 Euro liegt nur rund 8 Prozent über dem aktuellen Kurs. Für eine Kaufempfehlung reicht dieser Abstand der Deutschen Bank offenbar nicht mehr aus. (Einordnung)
Schwaches Umfeld für Chemiewerte
Auch der Chemikalienhändler Brenntag gehört am Mittag nach einer Abstufung zu den DAX Verlierern. Die Stimmung gegenüber dem Sektor bleibt fragil. (Einordnung)
Einordnung
Ist die Erholung der Symrise Aktie schon ausgereizt?
Die Abstufung trifft eine Aktie, die in diesem Jahr bereits kräftig gestiegen ist: Je nach Quelle liegt das Plus seit Jahresbeginn bei knapp 40 Prozent. Auf Monatssicht tritt die Symrise Aktie dagegen auf der Stelle – ein Zeichen, dass der Schwung zuletzt nachgelassen hat.
Ein wichtiger Grund dafür sind die Quartalszahlen vom 28. Oktober. Symrise steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar organisch um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen. Nach neun Monaten steht allerdings nur ein organisches Plus von 3,0 Prozent. Die Jahresziele – organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent und eine EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent – wurden bestätigt, bei der Marge jedoch mit Blick auf die untere Hälfte der Spanne. Am Zahlentag brach die Aktie laut Börsen-Zeitung um rund 10 Prozent ein.
Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die Neubewertung der vergangenen Monate schon das meiste vorweggenommen hat. Die Deutsche Bank scheint das so zu sehen. Charttechnisch liegt die Aktie nun knapp unter der Marke von 96 Euro; die Zone um 95 Euro wird zum ersten Prüfstein.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens
|272,40 €
|−2,51 %
|2
|Symrise
|95,46 €
|−1,87 %
|3
|Brenntag
|57,96 €
|−1,19 %
|4
|E.ON
|19,25 €
|−1,16 %
|5
|Infineon
|49,42 €
|−0,92 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Welche Termine sind für Symrise wichtig?
Konkrete Termine für die Jahreszahlen 2026 hat Symrise noch nicht veröffentlicht; im Vorjahr legte der Konzern sie Anfang März vor, die Hauptversammlung fand im Mai statt. Personell steht ein Wechsel an: Martin Huber übernimmt zum 1. April 2027 das Amt des Finanzvorstands.
FAQ zur Symrise Aktie
Warum fällt die Symrise Aktie heute? Die Deutsche Bank hat die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel bei 103 Euro belassen.
Wie stark ist die Symrise Aktie heute gefallen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 95,46 Euro, ein Minus von 1,87 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Symrise Aktie? Das Kürzel ist SY1, die ISIN lautet DE000SYM9999.
Wer wird neuer Finanzvorstand bei Symrise? Martin Huber übernimmt das Amt zum 1. April 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einschätzung stammt von Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte). Die Studie wurde am 16.11.2026 um 08:25 Uhr MEZ erstmals verbreitet. Einstufung („Hold“) und Kursziel (103 Euro) wurden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: Deutsche Bank Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Symrise AG (SY1): Halten, Kursziel 103,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte) vom 16.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte).
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