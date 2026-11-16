Die Symrise Aktie (Kürzel: SY1, ISIN: DE000SYM9999) gehört am Montag zu den DAX Verlierern – auch wenn sie sich zum Handelsende etwas vom Tagestief gelöst hat. Im Xetra-Handel notierte das Papier des Duft- und Aromenherstellers aus Holzminden zuletzt bei 96,02 Euro und damit 1,30 Prozent unter dem Freitagsschluss, während der Gesamtmarkt 0,57 Prozent verlor. Belastet hat den ganzen Tag über eine Abstufung der Deutschen Bank, die in ihrem Branchenausblick klar zwischen den Duftstoffherstellern unterscheidet.
Symrise Aktie DAX Verlierer: Deutsche Bank setzt in der Duftbranche lieber auf Givaudan – reicht die Zone um 95 Euro als Halt?
Die Symrise Aktie zählt am Montag zu den schwächsten Werten im DAX: Im Xetra-Handel stand sie zuletzt bei 96,02 Euro und damit 1,30 Prozent im Minus. Auslöser bleibt die Abstufung durch die Deutsche Bank auf „Hold“ (Kursziel 103 Euro) – im selben Branchenausblick behält Konkurrent Givaudan sein Kaufvotum.
DAX Verlierer am Montag
Warum fällt die Symrise Aktie heute?
Den Ton setzte bereits am Morgen Deutsche-Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte: Sie strich ihre Kaufempfehlung für Symrise, stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab und beließ das Kursziel bei 103 Euro.
Interessant ist weniger die Abstufung selbst als ihr Zusammenhang. Laut dpa-AFX ist sie Teil eines Ausblicks auf 2027 für europäische Zutatenhersteller. Die Analystin sieht Wachstum in der Branche „wieder auf dem Menüplan“, mahnt Anleger aber zur Auswahl mit Bedacht. Die Gewinnerwartungen für den Sektor seien im zweiten Quartal erstmals seit 15 Monaten gestiegen – getragen von Innovationen der Kunden und eigenen Maßnahmen der Unternehmen.
Die Konsequenz der Deutschen Bank fällt jedoch unterschiedlich aus, und genau das macht den Montag für Symrise unangenehm:
Symrise: Kaufempfehlung gestrichen
Von „Buy“ auf „Hold“, das Kursziel bleibt bei 103 Euro. Vom Xetra-Stand am Abend sind das nur noch gut 7 Prozent Abstand (eigene Rechnung).
DSM-Firmenich: ebenfalls abgestuft
Auch der niederländisch-schweizerische Wettbewerber verliert laut dpa-AFX bei der Deutschen Bank sein bisheriges Votum.
Givaudan und Kerry: Kaufvotum bestätigt
Branchenprimus Givaudan und der irische Zutatenhersteller Kerry bleiben auf der Kaufliste, Croda wird sogar hochgestuft.
Die Botschaft an den Markt: Innerhalb der Branche sieht die Bank bei Givaudan mehr Potenzial als bei Symrise. An der Börse spiegelte sich das am Montag wider. Givaudan notierte an der Börse Stuttgart am Abend mit 0,18 Prozent nur leicht im Minus und hielt sich damit deutlich besser als die Symrise Aktie.
Tagesverlauf
Hat die Symrise Aktie den Abstufungsschock schon verdaut?
Der Blick auf den Handelstag zeigt ein typisches Muster nach einer Analystenabstufung: Der Druck baute sich bis zum Mittag auf und ließ am Nachmittag nach. Um die Mittagszeit stand ein Minus von fast 1,9 Prozent zu Buche, dann fing sich die Aktie oberhalb von 95 Euro. Das Tagestief lag laut finanzen.net an der Börse Stuttgart bei 95,38 Euro.
|Uhrzeit
|Kurs
|Veränderung
|10:16 Uhr
|95,66 €
|−1,67 %
|12:10 Uhr
|95,46 €
|−1,87 %
|14:44 Uhr
|–
|rund −1,5 %
|15:42 Uhr
|96,08 €
|−1,23 %
|17:39 Uhr
|96,02 €
|−1,30 %
Veränderung jeweils gegenüber dem Freitagsschluss. Der Stand von 14:44 Uhr nennt keinen Kurs.
Quelle: onvista, finanzen.at, dpa-AFX, finanzen.net
Ein klares Signal der Entwarnung ist das allerdings nicht. Die Symrise Aktie schloss schwächer als der DAX, und die Marke von 95 Euro bleibt der Bereich, an dem sich zeigen dürfte, wie viel Verkaufsdruck die Abstufung noch auslöst. (Einordnung der Redaktion)
Einordnung
Wie viel Erholung ist in der Symrise Aktie schon eingepreist?
Die Abstufung trifft eine Aktie mit starkem Jahreslauf. Gemessen am Startwert des Jahres von 68,62 Euro (boerse.de) liegt die Symrise Aktie knapp 40 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Tief markierte sie mit knapp 65 Euro im Dezember 2025, das Hoch bei rund 103 Euro im Oktober. Auf Monatssicht tritt die Aktie dagegen auf der Stelle.
Der Schwung ging mit den Quartalszahlen am 28. Oktober verloren. Symrise steigerte den Umsatz im dritten Quartal organisch um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen. Die Jahresprognose von 2 bis 4 Prozent organischem Wachstum wurde aber nur bestätigt, die bereinigte EBITDA-Marge soll in der unteren Hälfte der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent landen. Die Aktie brach an jenem Tag um rund 10 Prozent auf 90,28 Euro ein. Seitdem hat sie sich zwar erholt, die alten Hochs aber nicht wieder erreicht. Zum Vergleich: Givaudan wuchs im dritten Quartal organisch um 8,6 Prozent und legte die Messlatte höher.
Welche Termine stehen bei Symrise an?
Kurzfristig ist das Management im Gespräch mit Investoren: Laut Finanzkalender folgt vom 17. bis 19. November eine Roadshow in den USA. Einen Termin für die Jahreszahlen 2026 hat Symrise noch nicht veröffentlicht; im Vorjahr kamen sie Anfang März. Personell steht ein Wechsel an: Martin Huber übernimmt zum 1. April 2027 das Amt des Finanzvorstands von Olaf Klinger.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Warum fällt die Symrise Aktie heute?
Die Deutsche Bank hat Symrise am 16. November von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel bei 103 Euro belassen. Im selben Branchenausblick bestätigte sie das Kaufvotum für Givaudan.
Wie stark hat die Symrise Aktie heute verloren?
Im Xetra-Handel stand sie zuletzt (17:39 Uhr) bei 96,02 Euro, ein Minus von 1,30 Prozent. Zur Mittagszeit hatte das Minus bei fast 1,9 Prozent gelegen.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Symrise Aktie?
Das Börsenkürzel ist SY1, die ISIN lautet DE000SYM9999.
Wann kommen die nächsten Symrise-Zahlen?
Einen Termin für die Jahreszahlen 2026 nennt Symrise noch nicht. Vom 17. bis 19. November ist eine Roadshow in den USA angesetzt.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einschätzung stammt von Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte). Die Studie wurde laut dpa-AFX am 16.11.2026 um 08:25 Uhr MEZ erstmals verbreitet. Einstufung („Hold“) und Kursziel (103 Euro) wurden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: Deutsche Bank Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Symrise AG (SY1): Halten, Kursziel 103,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte) vom 16.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:11 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:11 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analystin Virginie Boucher-Ferte).
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