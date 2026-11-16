Symrise Aktie DAX Verlierer: Deutsche Bank setzt in der Duftbranche lieber auf Givaudan – reicht die Zone um 95 Euro als Halt?

Warum fällt die Symrise Aktie heute?

Die Deutsche Bank hat Symrise am 16. November von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel bei 103 Euro belassen. Im selben Branchenausblick bestätigte sie das Kaufvotum für Givaudan.

Wie stark hat die Symrise Aktie heute verloren?

Im Xetra-Handel stand sie zuletzt (17:39 Uhr) bei 96,02 Euro, ein Minus von 1,30 Prozent. Zur Mittagszeit hatte das Minus bei fast 1,9 Prozent gelegen.

Wie lauten Kürzel und ISIN der Symrise Aktie?

Das Börsenkürzel ist SY1, die ISIN lautet DE000SYM9999.

Wann kommen die nächsten Symrise-Zahlen?

Einen Termin für die Jahreszahlen 2026 nennt Symrise noch nicht. Vom 17. bis 19. November ist eine Roadshow in den USA angesetzt.