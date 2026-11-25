JPMorgan-Analystin Celine Pannuti hat das Kursziel für Symrise von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Das neue Ziel liegt rund 13 Prozent über dem aktuellen Kurs. In ihrem Branchenausblick für 2027 zeichnet die Analystin für die Duft- und Aromenhersteller zwar ein gemischtes Bild, Symrise zählt bei ihr aber weiterhin zu den bevorzugten Werten. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte die Symrise Aktie zudem davon, dass Anleger beim Rutsch des DAX unter 25.000 Punkte in defensive Konsumwerte umschichteten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.