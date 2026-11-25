Die Symrise Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Handelssymbol: SY1, US-Handelssymbol: SYIEY) setzt ihre Erholung fort. Am Mittwochabend notiert das Papier des Holzmindener Duft- und Aromenherstellers bei 97,36 Euro, ein Plus von 2,14 Prozent. Damit gehört Symrise zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Dienstag hatte die Symrise-Aktie bei 95,32 Euro geschlossen. Die runde Marke von 100 Euro rückt damit in Reichweite.
Symrise Aktie: DAX Gewinner am Abend – JPMorgan hebt das Kursziel auf 110 Euro, holt der Duftstoffriese jetzt den Kurssturz vom Herbst auf?
Die Symrise Aktie gehört am Mittwochabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,14 Prozent auf 97,36 Euro. JPMorgan hebt das Kursziel von 100 auf 110 Euro und bleibt bei „Overweight“. Damit rückt die Marke von 100 Euro in Reichweite. Was hinter dem Anstieg der Symrise Aktie steckt.
Der Auslöser
Rückenwind aus New York: warum die Symrise Aktie steigt
JPMorgan traut Symrise mehr zu – und Anleger suchen am schwachen Börsentag defensive Qualität.
JPMorgan-Analystin Celine Pannuti hat das Kursziel für Symrise von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Das neue Ziel liegt rund 13 Prozent über dem aktuellen Kurs. In ihrem Branchenausblick für 2027 zeichnet die Analystin für die Duft- und Aromenhersteller zwar ein gemischtes Bild, Symrise zählt bei ihr aber weiterhin zu den bevorzugten Werten. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte die Symrise Aktie zudem davon, dass Anleger beim Rutsch des DAX unter 25.000 Punkte in defensive Konsumwerte umschichteten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Höheres Kursziel
JPMorgan sieht nun 110 Euro statt 100 Euro.
Robustes Wachstum
Organisch legte Symrise im dritten Quartal um 5,3 Prozent zu.
Charttechnik hilft
Die Aktie hat am Dienstag die 50-Tage-Linie überwunden.
Defensive Nachfrage
Aromen und Düfte werden unabhängig vom KI-Zyklus gekauft.
Die Fundamentaldaten
Wachstum über Erwartung: doch der Ausblick bremste
Im dritten Quartal erzielte Symrise einen Umsatz von 1,31 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Konzern um 5,3 Prozent und lag damit leicht über den Erwartungen von rund 5 Prozent. Trotzdem fiel die Aktie nach den Zahlen um rund 10 Prozent, weil das Management beim Ausblick vorsichtig blieb. Laut aktiencheck ist zudem ein Staatsfonds bei Symrise eingestiegen.
Die Marken
Symrise Aktie: 100 Euro als Prüfstein
Charttechnisch hat die Symrise Aktie am Dienstag die 50-Tage-Linie überwunden und bestätigt das am Mittwoch. Der langfristige Aufwärtstrend seit Mitte Mai ist intakt, seitdem hat die Aktie fast 29 Prozent zugelegt. Die nächste Hürde ist die runde Marke von 100 Euro. Nach unten bildet der Dienstagsschluss bei 95,32 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Warum ist die Symrise Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan hat das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben und „Overweight“ bestätigt. Zudem suchten Anleger defensive Konsumwerte.
Welche ISIN und WKN hat die Symrise Aktie?
Die ISIN lautet DE000SYM9999, die WKN SYM999, das Handelssymbol SY1. In den USA wird ein ADR unter SYIEY gehandelt.
Wie stark wuchs Symrise im dritten Quartal?
Organisch um 5,3 Prozent bei einem Umsatz von 1,31 Milliarden Euro.
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