Heute Abend entscheidet sich, ob die Symbotic-Aktie (ISIN: US87151X1019, FSE: R7R, NASDAQ: SYM) ihren Absturz fortsetzt oder zur Gegenbewegung ansetzt. Nach US-Börsenschluss legt das Unternehmen die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor, und die Ausgangslage könnte kaum widersprüchlicher sein: ein Auftragsbestand von 22,5 Mrd. USD und ein frischer Walmart-Rahmen über rund 6 Mrd. USD auf der einen Seite, ein Kurs von 31,10 USD und ein Minus von mehr als 60% gegenüber dem Hoch auf der anderen.
Symbotic Aktie Prognose: Zahlen-Showdown am Abend, 22,5 Mrd. Dollar Auftragsbestand und Kurs nahe Jahrestief - Zündet Walmarts Robotik-Gigant jetzt die Gewinnstufe?
Symbotic legt heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal vor. Der Optionsmarkt preist rund 13% Kursbewegung ein. Die Symbotic-Aktie Prognose hängt an Marge, Walmart-Abhängigkeit und der Frage, ob der Rekord-Auftragsbestand ohne Verzögerungen in Gewinne mündet.
Die Symbotic-Aktie Prognose für die nächsten Stunden ist damit vor allem eine Frage der Erwartungen. Der Webcast beginnt um 17:00 Uhr ET, das entspricht 23:00 Uhr MEZ. Alle Zahlen zu Q4 in diesem Text sind Erwartungen oder Guidance, die Ist-Werte lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Die Ausgangslage
Warum die Symbotic-Aktie vor den Zahlen so tief steht
Die Symbotic Aktienanalyse beginnt mit einem Kursbild, das wenig Raum für Schönfärberei lässt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 87,88 USD, zuletzt markierte die Aktie ein Jahrestief um 30,30 USD. Am 20.11. gab sie um 6,2% auf 31,10 USD nach, nachbörslich ging es leicht auf rund 31,40 USD nach oben. Seit dem Q3-Bericht vom 5. August beträgt das Minus knapp 29%, damals brach der Kurs am Folgetag um 14,9% ein.
Das Muster ist bekannt: Symbotic gehört zu den Aktien, die auf Zahlen mit zweistelligen Kurssprüngen reagieren, in beide Richtungen. Nach den Zahlen im November 2025 sprang die Aktie um 32,8%, nach denen im Juli 2024 verlor sie 30,5%. Mit dem Beta von über 2 zählt die Symbotic-Aktie zu den schwankungsstärksten Werten der Branche.
Das Thema des Abends
Der Auftragsbestand ist riesig - aber wann wird daraus Gewinn?
Der Kern der Symbotic-Aktie Prognose ist die Umsetzung. Der Auftragsbestand von 22,5 Mrd. USD entspricht dem Vielfachen des Jahresumsatzes von zuletzt rund 2,65 Mrd. USD. Laut 10-Q sollen aber nur rund 15% davon in den nächsten zwölf Monaten umsatzwirksam werden, also etwa 3,4 Mrd. USD. Der Rest ist Zukunft, und Zukunft wird an der Börse derzeit hoch abgezinst.
Dazu kommt die Walmart-Frage. Am 29.10. meldete Symbotic per 8-K, dass Walmart zusätzliche Ausgaben von rund 6 Mrd. USD über mehrere Jahre und Standorte zugesagt hat, darunter Automatisierung für 25 regionale Verteilzentren und erstmals Projekte außerhalb der USA. Strategisch ist das ein Befreiungsschlag. Die Börse reagierte dennoch zurückhaltend, weil die Abhängigkeit weiter wächst: Im dritten Quartal kamen 90,5% des Umsatzes von Walmart, im Gesamtjahr 2025 waren es rund 85%.
Umsatz und EBITDA im Fokus
Für Q4 stellt Symbotic 760-780 Mio. USD Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 100-105 Mio. USD in Aussicht. Der Konsens für den Umsatz liegt bei rund 774 Mio. USD, das wären etwa 25% mehr als im Vorjahresquartal (618,5 Mio. USD).
Bruttomarge unter Beobachtung
Das Management erwartet die non-GAAP-Bruttomarge auf oder leicht unter den 25,0% aus Q3. Ein Rückfall Richtung 24,5% wäre eingepreist, ein Sprung darüber wäre die positive Überraschung.
Free Cashflow und Liquidität
CFO Izzy Martins erwartet einen positiven Free Cashflow für Q4 und das Gesamtjahr. Die liquiden Mittel lagen Ende Q3 bei rund 1,7 Mrd. USD.
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027
Der erste Ausblick für das nächste Quartal und die Sicht auf den Auftragsbestand dürften für die Kursreaktion mindestens so wichtig sein wie die Q4-Zahlen selbst.
Zahlen und Bewertung
Wachstum bleibt zweistellig, die Bewertung bleibt ambitioniert
Die Zahlen der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2026 zeigen ein Unternehmen, das wächst und die Profitabilität verbessert, aber an Dynamik verliert. Der Umsatzzuwachs sank von 29% in Q1 über 23% in Q2 auf 22% in Q3. Gleichzeitig stieg das bereinigte EBITDA von 67 auf 95 Mio. USD.
|Quartal
|Umsatz
|Wachstum
|Bereinigtes EBITDA
|Nettoergebnis
|Q1 (bis 27.12.2025)
|630 Mio. USD
|+29%
|67 Mio. USD
|13 Mio. USD
|Q2 (bis 28.3.2026)
|676 Mio. USD
|+23%
|78 Mio. USD
|9 Mio. USD
|Q3 (bis 27.6.2026)
|721 Mio. USD
|+22%
|95 Mio. USD
|55 Mio. USD
|Q4 (Guidance)
|760-780 Mio. USD
|rund +25%
|100-105 Mio. USD
|-
Q4: Guidance des Unternehmens vom 5.8.2026, Ist-Werte lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Das Q3-Nettoergebnis enthält Investmentgewinne von 19,4 Mio. USD.
Quelle: Symbotic, SEC-Meldungen (8-K)
Bei der Bewertung zeigt sich die Spannung der Symbotic-Aktie Prognose besonders deutlich. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Mrd. USD über alle Aktienklassen ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 7. Das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate liegt bei rund 389 und ist wegen des geringen GAAP-Gewinns kaum aussagekräftig. Aussagekräftiger ist der Blick auf das EBITDA: Die Q4-Guidance entspricht annualisiert rund 400 Mio. USD.
Die Profis
Was sagt die Symbotic Aktienprognose der Analysten?
Die Analystenmeinungen zur Symbotic-Aktie liegen weit auseinander, und die Kursziele hinken dem Kurs hinterher. Je nach Datenanbieter reicht das Urteil von "Hold" (MarketBeat: 7 Kaufen, 6 Halten, 2 Verkaufen bei 15 Analysten) bis "Buy" (S&P Global über stockanalysis.com: 19 Analysten). Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei 53 bis 63 USD und damit klar über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 35 USD bis 85 USD.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|Jefferies
|Hold
|35 USD
|11.11.2026
|Baird
|Neutral
|43 USD (zuvor 51)
|2.11.2026
|TD Cowen
|Buy
|70 USD (zuvor 75)
|22.10.2026
|Citi
|Buy
|70 USD
|12.10.2026
|Needham
|Buy
|60 USD (zuvor 75)
|15.9.2026
|Barclays
|Underweight
|38 USD (zuvor 44)
|8.9.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion. Datum jeweils laut Meldung.
Quelle: MarketBeat, Investing.com, Benzinga
Das Chartbild
Wie steht die Symbotic-Aktie technisch da?
Charttechnisch ist das Bild klar angeschlagen. Der Kurs notiert deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt (rund 39,70 USD) und dem 200-Tage-Durchschnitt (rund 47,70 USD), der 50-Tage-Durchschnitt liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Der RSI von knapp 29 signalisiert eine überverkaufte Lage, der MACD notiert bei -1,95.
Drei Wege
Symbotic-Aktie Prognose: Szenarien nach den Zahlen
Szenario 1: Liefern und Entlasten
Umsatz und EBITDA treffen oder übertreffen die Guidance, die Marge hält sich und der Ausblick bestätigt das Wachstum. Bei einem zusätzlichen Impuls aus dem Auftragsbestand wäre eine kräftige Gegenbewegung aus dem überverkauften Bereich in Richtung der Widerstände bei 37 bis 40 USD denkbar. Die Rally nach den Zahlen im November 2025 zeigt, wie schnell das gehen kann.
Szenario 2: Solide, aber ohne Funken
Die Zahlen liegen im Rahmen, der Ausblick bleibt vorsichtig. Dann dürfte der Kurs zwischen dem Jahrestief und den ersten Widerständen pendeln, bis neue Impulse aus der Walmart-Umsetzung kommen.
Szenario 3: Enttäuschung bei Marge oder Ausblick
Eine schwächere Bruttomarge, Verzögerungen bei Systemstarts oder eine schwache Q1-Guidance könnten den Verkaufsdruck erneut verstärken. Fällt der Kurs unter 30 USD, fehlt im Chart eine nahe Unterstützung.
Die mittel- bis langfristige Symbotic-Aktie Prognose bleibt damit eine Wette auf die Umsetzung. Der Auftragsbestand und der Walmart-Rahmen sichern das Geschäft über Jahre ab, aber Kundenkonzentration, Kontrollschwäche und die Bewertung lassen wenig Spielraum für Fehler. Gelingt es dem Unternehmen, die Marge schrittweise auszubauen und den Free Cashflow positiv zu halten, könnte sich der Abstand zwischen Kurs und Analystenzielen verkleinern.
Auf die Agenda
Was Anleger bei der Symbotic-Aktie jetzt beobachten
Umsatz und bereinigtes EBITDA gegenüber der Guidance von 760-780 Mio. USD und 100-105 Mio. USD
Bruttomarge im Vergleich zu den 25,0% aus Q3
Entwicklung des Auftragsbestands nach den 22,5 Mrd. USD und Einarbeitung der 6-Mrd.-USD-Zusage von Walmart
Ausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027
Aussagen zur Kontrollschwäche im 10-K und zum Free Cashflow
Anteil von Walmart am Umsatz
Häufige Fragen zur Symbotic-Aktie
Wann veröffentlicht Symbotic die Zahlen? Am 23.11.2026 nach US-Börsenschluss, der Webcast startet um 17:00 Uhr ET (23:00 Uhr MEZ).
Welche Kursbewegung erwartet der Optionsmarkt? Rund 13% in beide Richtungen, laut Bloomberg-Optionsdaten über Investing.com.
Wie abhängig ist Symbotic von Walmart? Im dritten Quartal 2026 stammten 90,5% des Umsatzes von Walmart, im Gesamtjahr 2025 rund 85%.
Was bedeutet die Walmart-Zusage vom 29.10.2026? Walmart hat zusätzliche Ausgaben von rund 6 Mrd. USD über mehrere Jahre und Standorte zugesagt, die in den Auftragsbestand einfließen dürften.
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