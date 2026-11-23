Die Symbotic Aktienanalyse beginnt mit einem Kursbild, das wenig Raum für Schönfärberei lässt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 87,88 USD, zuletzt markierte die Aktie ein Jahrestief um 30,30 USD. Am 20.11. gab sie um 6,2% auf 31,10 USD nach, nachbörslich ging es leicht auf rund 31,40 USD nach oben. Seit dem Q3-Bericht vom 5. August beträgt das Minus knapp 29%, damals brach der Kurs am Folgetag um 14,9% ein.

Das Muster ist bekannt: Symbotic gehört zu den Aktien, die auf Zahlen mit zweistelligen Kurssprüngen reagieren, in beide Richtungen. Nach den Zahlen im November 2025 sprang die Aktie um 32,8%, nach denen im Juli 2024 verlor sie 30,5%. Mit dem Beta von über 2 zählt die Symbotic-Aktie zu den schwankungsstärksten Werten der Branche.