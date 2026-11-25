Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner im Börsensturm – Jahreshoch rückt näher

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Swiss Re Aktie steigt am Mittwoch um 0,72 Prozent auf 153,70 Franken und zählt erneut zu den SMI-Gewinnern. An einem Tag mit Tech-Ausverkauf und Zollschock setzen Anleger auf den Rückversicherer.

Die Swiss Re Aktie schließt am Mittwoch 0,72 Prozent höher bei 153,70 Franken und gehört damit zu den fünf größten SMI-Gewinnern. Schon am Dienstag hatte der Rückversicherer 1,19 Prozent zugelegt. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 156,80 Franken fehlen noch rund 2 Prozent. SMI-Gewinner am Abend Warum die Swiss Re Aktie gefragt bleibt Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Swiss Re Aktie profitierte davon, dass ihr Geschäft mit den Sorgen des Tages wenig zu tun hat. Zwei Themen bestimmten den Mittwoch: der Einbruch der US-Technologiewerte und die neuen Zollvorschläge der US-Regierung gegen 14 Handelspartner, darunter die Schweiz. Beides trifft Industrie-, Technologie- und Luxusgüterkonzerne. Ein Rückversicherer exportiert keine Waren und hängt nicht am KI-Boom. Während der SMI am Nachmittag ins Minus drehte und auf dem Tagestief schloss, hielt die Swiss Re Aktie ihr Plus. Swiss Re Aktie am 25.11.2026 +0,72 % Schlusskurs der Swiss Re Aktie 153,70 CHF 52-Wochen-Hoch der Swiss Re Aktie 156,80 CHF Gewinn nach neun Monaten 4,2 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), Swiss Re, Marktdaten Swiss Re Aktie: Was die Zahlen hergeben In den ersten neun Monaten verdiente Swiss Re 4,2 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar an und hat dieses Ziel zuletzt bestätigt. Mehr als 90 Prozent davon sind damit nach neun Monaten erreicht. Im Sachgeschäft verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 77,3 Prozent. Was gegen die Swiss Re Aktie spricht Preisdruck: In der Rückversicherung sinken die Preise. Für die Vertragserneuerungen 2027 erwarten Beobachter weiteren Druck.

Skeptische Analysten: Mehrere Banken haben ihre Einschätzungen für den Titel in den vergangenen Wochen zurückgenommen.

Bewertung: Die Aktie notiert nahe ihrem Mehrjahreshoch. Enttäuschungen werden auf diesem Niveau schnell bestraft. Ausblick: Der 4. Dezember wird wichtig Der nächste Termin steht fest: Am 4. Dezember will Swiss Re ihre Finanzziele vorstellen. Dann zeigt sich, welchen Gewinn sich der Konzern trotz sinkender Preise für 2027 zutraut. Bis dahin dürfte der SMI-Gewinner davon profitieren, dass Anleger in unruhigen Märkten berechenbare Geschäftsmodelle bevorzugen. Stammdaten der Swiss Re Aktie Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

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