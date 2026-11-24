Swiss Life Aktie: SMI-Gewinner nach Zahlen-Delle – Erholung auf hohem Niveau

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:58 2 Min.

Die Swiss Life Aktie steigt am Dienstagmittag und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach dem Rücksetzer auf die Neunmonatszahlen kaufen Anleger den Versicherer wieder.

Die Swiss Life Aktie gewinnt am Dienstagmittag 0,52 Prozent auf 959,00 Franken und ist damit einer der fünf stärksten SMI-Gewinner. Der Lebensversicherer profitiert von der Nachfrage nach defensiven Titeln und holt einen Teil des Rücksetzers nach den Zahlen auf. SMI-Gewinner Warum die Swiss Life Aktie zulegt Nach der Tech-Rally vom Montag rotieren Anleger in defensive Werte, und Versicherer wie Swiss Life stützen den SMI. Laut AWP zeigen sich Versicherer und Nestlé am Dienstag fest. Für die Swiss Life Aktie kommt eine technische Erholung hinzu: Am 11. November war der Titel nach den Neunmonatszahlen um 2,5 Prozent auf 965,80 Franken gefallen. Swiss Life Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 +0,52 % Kurs der Swiss Life Aktie am Mittag 959,00 CHF Fee-Ergebnis auf 2,04 Mrd. CHF +8 % Prämieneinnahmen auf 17,4 Mrd. CHF +8 % Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Swiss Life, Marktberichte Swiss Life Aktie: Solide Neunmonatszahlen Die Zahlen lesen sich solide: Die Gebühreneinnahmen stiegen um 8 Prozent auf 2,04 Milliarden Franken, die Prämien ebenfalls um 8 Prozent auf 17,4 Milliarden Franken. Die verwalteten Vermögen für Dritte beliefen sich auf 161 Milliarden Franken, die Solvenzquote (SST) auf rund 205 Prozent. Zudem läuft ein Aktienrückkauf über 250 Millionen Franken. Analystenstimmen UBS empfiehlt laut Marktberichten, die Swiss Life Aktie zu meiden.

Barclays stuft sie mit „Equal Weight“ ein und nennt ein Kursziel von 950 Franken. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Life Aktie weiter? Mit Kursen um 960 Franken liegt die Aktie nahe den Kurszielen einiger Analysten. Kurzfristig dürfte der SMI-Gewinner Swiss Life von der Rotation in defensive Werte profitieren, mittelfristig zählt, ob das Gebührenwachstum anhält. Stammdaten zur Swiss Life Aktie Swiss Life Holding AG: ISIN CH0014852781, WKN 778237, Handelssymbol SLHN (SIX), US-Handelssymbol SZLMY (OTC-ADR)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.