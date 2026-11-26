Warum ist die Suzhou MedicalSystem Technology Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Software- und Medizintechnikwerte waren schwach, die Aktie ist hoch bewertet. Sie fiel um 8,85 Prozent auf 17,20 Yuan.

Was macht Suzhou MedicalSystem Technology?

Das Unternehmen entwickelt Software für Operationssäle, Anästhesie, Intensivstationen und Notaufnahmen.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603990.