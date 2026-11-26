Software für Kliniken und ein Hauch von Roboter-Fantasie: Diese Mischung hatte die Suzhou MedicalSystem Technology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603990) im Sommer beflügelt. Am Donnerstag ging es in die andere Richtung. Der Kurs fiel um 8,85 Prozent auf 17,20 Yuan, und das Unternehmen aus Suzhou zählt zu den SSE Composite Verlierern des Tages. Mehr als 10 Prozent der frei handelbaren Aktien wechselten den Besitzer.
Suzhou MedicalSystem Technology Aktie SSE Composite Verlierer: Software und Medizintechnik zugleich unter Druck – der Klinik-IT-Spezialist rutscht ab
Die Suzhou MedicalSystem Technology Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 8,85 Prozent auf 17,20 Yuan. Der Anbieter von Software für Operationssäle und Intensivstationen leidet unter der Schwäche gleich zweier Branchen und einer sehr hohen Bewertung. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe
Zwei schwache Branchen, eine teure Aktie
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Suzhou MedicalSystem Technology Aktie sitzt an der Schnittstelle zweier Branchen, die am Donnerstag beide zu den schwächsten zählten: Softwareentwickler verloren im Schnitt 1,74 Prozent, Medizintechnikwerte 2,13 Prozent. Hinzu kommt eine nervöse Vorgeschichte. Bereits am 19. November schwankte der Kurs an einem einzigen Tag um mehr als 15 Prozent und schloss 5,80 Prozent tiefer bei 19,97 Yuan.
Extrem hohe Bewertung
Der Gewinn je Aktie liegt umgerechnet bei rund einem US-Cent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt knapp 300.
Themenaktie
Im August pendelte der Kurs zwischen Tageslimit nach oben und nach unten, getrieben von Berichten über Medizinroboter.
Hoher Umschlag
31,75 Millionen gehandelte Aktien zeigen, dass viele Anleger aussteigen.
Einordnung
Starke Marktstellung, schwache Ertragskraft
Das Unternehmen ist in seiner Nische etabliert. Seine Systeme für Anästhesie, Intensivmedizin und Notaufnahme laufen nach eigenen Angaben in mehr als 2.400 medizinischen Einrichtungen, darunter rund 1.200 Kliniken der höchsten Versorgungsstufe. Im Sommer stellte es gemeinsam mit dem Roboterhersteller UBTech einen Medizinroboter vor. Mehrheitlich kontrolliert wird es von einer staatlichen Stelle aus der Provinz Sichuan. Nur: In den Gewinnen kommt davon bisher wenig an. Chinas Krankenhäuser sparen, und IT-Projekte werden gestreckt.
Häufige Fragen zur Suzhou MedicalSystem Technology Aktie
Warum ist die Suzhou MedicalSystem Technology Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Software- und Medizintechnikwerte waren schwach, die Aktie ist hoch bewertet. Sie fiel um 8,85 Prozent auf 17,20 Yuan.
Was macht Suzhou MedicalSystem Technology?
Das Unternehmen entwickelt Software für Operationssäle, Anästhesie, Intensivstationen und Notaufnahmen.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603990.
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