Die SUSS MicroTec Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Verlierern: Der Garchinger Ausrüster für Advanced Packaging verliert 3,67% auf 42,50 Euro und testet damit sein Sechsmonatstief. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht, dafür starken Druck aus dem Chipsektor.
SUSS MicroTec Aktie TecDAX-Verlierer am Mittag: Leerverkäufer und Chip-Frust drücken den Kurs
Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Mittag 3,67% auf 42,50 Euro und ist TecDAX-Verlierer. Der Chip-Ausverkauf und wachsende Leerverkaufspositionen belasten den Ausrüster für Advanced Packaging.
Warum die SUSS MicroTec Aktie als TecDAX-Verlierer fällt
Die Aktie folgt den schwachen Vorgaben aus den USA und Asien. Am Mittwoch war sie zum Handelsstart zeitweise größter TecDAX-Verlierer.
Der Verlauf der Woche war extrem: Am Montag (23.11.2026) sprang die Aktie um 10,25% auf 47,96 Euro, am Dienstag fiel sie um rund 8% auf 44,12 Euro, am Mittwoch lag sie morgens bei 42,42 Euro. Die Treiber sind dieselben wie bei allen Chipwerten: Nvidia verlor 5,9%, der Nasdaq 100 rund 2%, in Asien fiel der Kospi um 6,16% und der Nikkei 225 um 2,78%. Dazu kommen Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen und US-Zollsorgen.
Leerverkäufer erhöhen den Druck
Zusätzlich belasten wachsende Wetten auf fallende Kurse. BlackRock erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,82% auf 0,92%. Millennium International Management stockte von 0,46% auf 0,53% auf (19.11.2026), Algert Global hält 0,63%. Zusammen mit BlackRock kommen die genannten Positionen auf 2,08% des Aktienkapitals.
Hintergrund: Hybrid-Bonding und Rekord-Auftragsbuch
SUSS baut Anlagen für Lithografie, Bonding, Imaging und Beschichtung, vor allem für das Advanced Packaging von KI-Chips wie HBM und CoWoS, und ist damit Teil der erweiterten Nvidia-Lieferkette. Der Umsatz 2025 lag bei 503,2 Mio. Euro. Nach neun Monaten 2026 erreichte der Auftragsbestand mit 600,6 Mio. Euro einen Rekord. Die Umsatzprognose 2026 wurde allerdings wegen Lieferengpässen gesenkt, die Produktion in Taiwan wird ausgebaut.
Jefferies senkte das Kursziel am 09.11.2026 von 84 auf 67 Euro bei weiterhin positivem "Buy"-Votum. Andere Kursziele reichen laut Berichten bis 94 Euro.
Charttechnik der SUSS MicroTec Aktie
Die Aktie testet das Sechsmonatstief im Bereich von 42 bis 43,9 Euro. Der Freitagsschluss vom 20.11.2026 lag bei 43,86 Euro. Als Widerstand gelten 44,12 Euro (Dienstagsschluss) und 48 Euro (Montagshoch).
Chance: Auftragsbuch und Hybrid-Bonding
Rekordbestand, Wachstumsfeld Hybrid-Bonding und Kapazitätsausbau in Taiwan.
Risiko: Lieferung und Prognose
Lieferengpässe und die gesenkte Umsatzprognose.
Risiko: Leerverkäufer und Zölle
Wachsende Short-Positionen und Zollrisiken, da die Anlagen überwiegend in asiatischen Fabriken stehen.
Ausblick für die SUSS MicroTec Aktie
Am 25.11.2026 präsentiert SUSS beim European AI and Semis Forum von Goldman Sachs. Aussagen zur Nachfrage wären der erste eigene Impuls seit Tagen. Bis dahin bleibt die SUSS MicroTec Aktie als TecDAX-Verlierer im Sog des Chipsektors.
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