SUSS baut Anlagen für Lithografie, Bonding, Imaging und Beschichtung, vor allem für das Advanced Packaging von KI-Chips wie HBM und CoWoS, und ist damit Teil der erweiterten Nvidia-Lieferkette. Der Umsatz 2025 lag bei 503,2 Mio. Euro. Nach neun Monaten 2026 erreichte der Auftragsbestand mit 600,6 Mio. Euro einen Rekord. Die Umsatzprognose 2026 wurde allerdings wegen Lieferengpässen gesenkt, die Produktion in Taiwan wird ausgebaut.

Jefferies senkte das Kursziel am 09.11.2026 von 84 auf 67 Euro bei weiterhin positivem "Buy"-Votum. Andere Kursziele reichen laut Berichten bis 94 Euro.