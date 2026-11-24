Am Montag hatte die SUSS MicroTec Aktie nach der überraschenden Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um 9,8 Prozent zugelegt. Zuvor waren die Papiere in den Tagen ohne Huang um 15,7 Prozent eingebrochen, die Rally holte also nur einen Teil der Verluste auf. Am Dienstag kehrt die Vorsicht zurück: Die UBS hat AIXTRON auf „Sell“ abgestuft, Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, und der Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent etwa 2 Prozent tiefer erwartet.

Die dpa-AFX bilanziert am Vormittag bei SUSS MicroTec, Siltronic, Jenoptik und PVA TePla Abschläge von weniger als 2 Prozent. Mittags ist das Minus bei der SUSS MicroTec Aktie größer, der Wert ist als TecDAX Verlierer einer der Schwächeren der Gruppe.