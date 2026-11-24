Die Erholung hielt nur einen Handelstag: Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Dienstagmittag 2,74 Prozent auf 46,82 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und steht unter den TecDAX Verlierern. Der Halbleiterausrüster aus Garching gibt damit einen Teil des Montagssprungs wieder her.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Verlierer – die Erholungsrally verliert schon wieder an Kraft
Die SUSS MicroTec Aktie fällt am Dienstagmittag um 2,74 Prozent und ist TecDAX Verlierer. Nach der Rally vom Montag kehrt die Skepsis im KI-Chipsektor zurück.
Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Am Montag hatte die SUSS MicroTec Aktie nach der überraschenden Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um 9,8 Prozent zugelegt. Zuvor waren die Papiere in den Tagen ohne Huang um 15,7 Prozent eingebrochen, die Rally holte also nur einen Teil der Verluste auf. Am Dienstag kehrt die Vorsicht zurück: Die UBS hat AIXTRON auf „Sell“ abgestuft, Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, und der Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent etwa 2 Prozent tiefer erwartet.
Die dpa-AFX bilanziert am Vormittag bei SUSS MicroTec, Siltronic, Jenoptik und PVA TePla Abschläge von weniger als 2 Prozent. Mittags ist das Minus bei der SUSS MicroTec Aktie größer, der Wert ist als TecDAX Verlierer einer der Schwächeren der Gruppe.
Das Geschäft: Rekord-Orderbuch, aber gekappte Ziele
Operativ ist das Bild gemischt. SUSS MicroTec hat zuletzt das Umsatzziel für 2026 nach unten angepasst und rechnet nun mit einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Gleichzeitig erreichte das Orderbuch im dritten Quartal einen Höchststand. Zudem kündigte das Unternehmen an, Teile der Fertigung aus Garching zu verlagern.
Das erklärt, warum die SUSS MicroTec Aktie als Chip-Zulieferer so stark auf Nvidia-Meldungen reagiert: Die Auftragslage wirkt solide, doch Gewinnschätzungen und Margen sind bis zur nächsten Zahlenrunde die offene Flanke.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Der US-Handel am Nachmittag ist der Lackmustest. Ohne neue Unternehmensnachricht bleibt die SUSS MicroTec Aktie ein Spielball des Chipsektors. Anleger beobachten, ob die Erholung der KI-Werte trägt oder ob sich die Eindeckungen vom Montag als Strohfeuer erweisen.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Kurs: 46,82 Euro, minus 2,74 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Siltronic: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Jenoptik: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
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