Der Tag begann mit einem Minus von rund 3,5 Prozent und wurde im Verlauf immer schlechter. Am Nachmittag waren es mehr als 5 Prozent, zum Handelsende über 7. Die SUSS MicroTec Aktie folgt damit dem weltweiten Ausverkauf im Chipsektor: In Seoul fiel SK Hynix um rund 11 Prozent, in Frankfurt rutschte Infineon auf den tiefsten Stand seit April, und der DAX schloss unter 25.000 Punkten.

Die Gründe sind dieselben wie am Dienstag, nur lauter. Die Erleichterung über die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist verflogen. Anleger fragen wieder, wann sich die gewaltigen Ausgaben für KI-Rechenzentren auszahlen. Hinzu kommen Zollsorgen: Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern veröffentlichen, darunter China und die EU. Für einen Ausrüster mit Kunden in den asiatischen Chipfabriken ist das eine direkte Bedrohung.