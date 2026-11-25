Die Verkäufer geben keine Ruhe. Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Mittwoch 7,21 Prozent auf 40,94 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und liegt gleichauf mit Siltronic an der Spitze der TecDAX Verlierer. Am Montag hatte der Chipausrüster aus Garching noch bei gut 48 Euro geschlossen.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Verlierer – der Kurs fällt unter 41 Euro, zwei Tage kosten 15 Prozent
Die SUSS MicroTec Aktie sackt am Mittwoch um 7,21 Prozent auf 40,94 Euro ab und ist TecDAX Verlierer. Selbst der Auftritt bei Goldman Sachs und ein Rekord-Auftragsbestand halten den Ausverkauf nicht auf.
Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute so stark?
Der Tag begann mit einem Minus von rund 3,5 Prozent und wurde im Verlauf immer schlechter. Am Nachmittag waren es mehr als 5 Prozent, zum Handelsende über 7. Die SUSS MicroTec Aktie folgt damit dem weltweiten Ausverkauf im Chipsektor: In Seoul fiel SK Hynix um rund 11 Prozent, in Frankfurt rutschte Infineon auf den tiefsten Stand seit April, und der DAX schloss unter 25.000 Punkten.
Die Gründe sind dieselben wie am Dienstag, nur lauter. Die Erleichterung über die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist verflogen. Anleger fragen wieder, wann sich die gewaltigen Ausgaben für KI-Rechenzentren auszahlen. Hinzu kommen Zollsorgen: Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern veröffentlichen, darunter China und die EU. Für einen Ausrüster mit Kunden in den asiatischen Chipfabriken ist das eine direkte Bedrohung.
Gute Argumente, schlechter Tag
Dabei hatte das Management am Mittwoch eine Bühne. Auf dem European AI and Semis Forum von Goldman Sachs konnte es Investoren seine Lage erklären, und die ist besser, als der Kurs vermuten lässt. Der Auftragsbestand lag nach neun Monaten auf dem Rekordwert von 601 Millionen Euro, im vergangenen Geschäftsjahr setzte das Unternehmen 503 Millionen Euro um. Die Bücher reichen also weit ins nächste Jahr.
Quintet-Stratege Marc Decker nennt den Rückschlag der KI-Werte eine möglicherweise überfällige Korrektur überzogener Erwartungen. Die Nachfrage nach Rechenleistung bleibe hoch, Anleger hinterfragten aber stärker, wann sich die Ausgaben rechnen. Kurzfristige Kursprognosen hält er für wenig sinnvoll.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Die 40-Euro-Marke
Der Kurs steht kurz davor. Runde Marken ziehen in solchen Phasen Käufer und Verkäufer gleichermaßen an.
US-Feiertag
Am Donnerstag ruht der Handel an der Wall Street. Für Europas Chipwerte fehlt damit der wichtigste Taktgeber.
Aufträge 2027
Entscheidend bleibt, ob Kunden trotz der Debatte weiter bestellen.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Kurs: 40,94 Euro, minus 7,21 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SK Hynix: ISIN KR7000660001, Handelsplatz Seoul (000660)
Goldman Sachs: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS, US-Handelssymbol GS
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