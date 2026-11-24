Der Tag begann harmlos. Zum Handelsstart lag die SUSS MicroTec Aktie gut ein Prozent im Minus, am Mittag waren es 2,74 Prozent. Der eigentliche Abverkauf kam am Nachmittag mit der Eröffnung der Wall Street: Nvidia verlor dort zum Start rund sechs Prozent, und mit dem KI-Schwergewicht gerieten Chipwerte weltweit unter Druck.

Vorbereitet hatte den Boden die UBS. Die Bank stufte am Morgen den Ausrüster AIXTRON auf „Sell“ ab und begründete das mit schwächerem Wachstum ab 2028. Die Sorge, dass der KI-Investitionszyklus seinen Höhepunkt früher erreicht als gedacht, trifft jeden Zulieferer der Branche. Für die SUSS MicroTec Aktie als TecDAX Verlierer kam beides zusammen.