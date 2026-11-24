Gestern zehn Prozent hoch, heute acht Prozent runter: Die SUSS MicroTec Aktie beendet den Dienstag mit einem Minus von 7,98 Prozent bei 44,30 Euro (Stand 17:49 Uhr, comdirect). Der Halbleiterausrüster aus Garching reiht sich damit unter die fünf größten TecDAX Verlierer ein.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Verlierer – acht Prozent Minus, vom Zehn-Prozent-Sprung bleibt fast nichts
Die SUSS MicroTec Aktie fällt am Dienstag um 7,98 Prozent auf 44,30 Euro und ist TecDAX Verlierer. Der Chipausrüster gibt den Montagsgewinn fast vollständig wieder ab, trotz Rekord-Auftragsbestand.
Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der Tag begann harmlos. Zum Handelsstart lag die SUSS MicroTec Aktie gut ein Prozent im Minus, am Mittag waren es 2,74 Prozent. Der eigentliche Abverkauf kam am Nachmittag mit der Eröffnung der Wall Street: Nvidia verlor dort zum Start rund sechs Prozent, und mit dem KI-Schwergewicht gerieten Chipwerte weltweit unter Druck.
Vorbereitet hatte den Boden die UBS. Die Bank stufte am Morgen den Ausrüster AIXTRON auf „Sell“ ab und begründete das mit schwächerem Wachstum ab 2028. Die Sorge, dass der KI-Investitionszyklus seinen Höhepunkt früher erreicht als gedacht, trifft jeden Zulieferer der Branche. Für die SUSS MicroTec Aktie als TecDAX Verlierer kam beides zusammen.
Volle Auftragsbücher, nervöse Aktionäre
Am Montag hatte die Aktie rund zehn Prozent gewonnen und bei 48,14 Euro geschlossen. Davon sind am Dienstagabend 3,84 Euro wieder weg. Fundamental passt der Kursverlauf kaum zur Auftragslage: Zum Ende des dritten Quartals lag der Auftragsbestand bei 600,6 Millionen Euro, so hoch wie nie in der Firmengeschichte.
Die Kehrseite: SUSS MicroTec hatte zuletzt das Umsatzziel für 2026 gesenkt und stellt eine EBIT-Marge von fünf bis sieben Prozent in Aussicht. Volle Bücher und gedämpfte Ergebnisziele sind eine Kombination, die Anleger in einem nervösen Markt eher verkaufen als aussitzen.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Wall-Street-Schluss
Die Tendenz von Nvidia und Nasdaq 100 am Abend gibt die Richtung für Mittwoch vor.
Abarbeitung des Auftragsbestands
Entscheidend ist, wie schnell aus Aufträgen Umsatz und Marge werden.
Branchenurteil
Weitere Analystenstimmen zum Zyklus nach 2027 können den Sektor in beide Richtungen bewegen.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Kurs: 44,30 Euro, minus 7,98 Prozent (Stand 17:49 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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