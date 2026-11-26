SUSS MicroTec wird in den Marktberichten des Morgens namentlich genannt. Reuters zählt die Aktie zusammen mit Infineon und Aixtron zu den gefragten Technologiewerten, die um rund 4 bis 5 Prozent zulegen. Der Grund ist die Kehrtwende an der Wall Street: Der Halbleiterindex SOX hatte am Mittwoch im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und grenzte das Minus bis zum Handelsschluss deutlich ein. Der Nasdaq 100 schloss nur 0,64 Prozent schwächer.

Der DAX eröffnete daraufhin rund 2 Prozent höher, der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent. Ein Chefanalyst beschreibt das Motiv der Käufer bei Reuters nüchtern: Gekauft werde jetzt wegen des Preises.