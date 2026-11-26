Nach dem Ausverkauf die Atempause: Die SUSS MicroTec Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,12 Prozent auf 42,50 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und gehört zu den größten TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte der Halbleiterausrüster aus Garching mehr als 7 Prozent verloren und bei 40,82 Euro geschlossen.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – 600 Millionen Euro im Auftragsbuch und erstmals wieder Käufer
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,12 Prozent auf 42,50 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach mehr als 7 Prozent Verlust am Mittwoch setzt die Gegenbewegung ein. Der Rekordauftragsbestand trifft weiter auf schwache Margen.
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
SUSS MicroTec wird in den Marktberichten des Morgens namentlich genannt. Reuters zählt die Aktie zusammen mit Infineon und Aixtron zu den gefragten Technologiewerten, die um rund 4 bis 5 Prozent zulegen. Der Grund ist die Kehrtwende an der Wall Street: Der Halbleiterindex SOX hatte am Mittwoch im Verlauf mehr als 8 Prozent verloren und grenzte das Minus bis zum Handelsschluss deutlich ein. Der Nasdaq 100 schloss nur 0,64 Prozent schwächer.
Der DAX eröffnete daraufhin rund 2 Prozent höher, der europäische Technologieindex Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent. Ein Chefanalyst beschreibt das Motiv der Käufer bei Reuters nüchtern: Gekauft werde jetzt wegen des Preises.
Volle Bücher, dünne Marge
Bei SUSS MicroTec klaffen Auftragslage und Ergebnis seit Monaten auseinander. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte Ende September mit 600,6 Millionen Euro einen Rekord, ein großer Teil davon ist für 2027 und 2028 vorgesehen. Treiber ist der Ausbau der KI-Infrastruktur, für den die Anlagen des Unternehmens in der Chipfertigung gebraucht werden.
Die Gegenwart sieht magerer aus. Der Quartalsumsatz sank auf 97 Millionen Euro nach 118 Millionen Euro im Vorjahr, das EBIT fiel von 14,5 auf 4,1 Millionen Euro. Genau diese Lücke macht die Aktie anfällig, sobald der Markt am KI-Boom zweifelt. Im Juni hatte sie bei gut 118 Euro ein Rekordhoch erreicht. Heute kostet sie rund 64 Prozent weniger.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Die 40-Euro-Zone
Der Mittwochsschluss von 40,82 Euro lag nur knapp darüber. Hält dieser Bereich, wäre das ein erstes Zeichen von Kaufinteresse.
Die Umsetzung des Auftragsbestands
Entscheidend ist, wann aus Bestellungen Umsatz und Marge werden.
Der Montag
Erst mit voll besetzten US-Börsen zeigt sich, ob die Käufer geblieben sind.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
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