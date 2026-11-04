SUSS MicroTec Aktie: Minus 2,5% und BlackRock wettet stärker auf fallende Kurse - wird es jetzt brenzlig?

Die SUSS MicroTec-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während der Aktienkurs um 2,507 % auf 50,55 Euro fällt, erhöht BlackRock Financial Management, Inc. seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,63 % auf 0,70 %. Das entspricht einer Ausweitung um rund 11,1 %. Gleichzeitig hält Algert Global LLC eine zuletzt gemeldete Short-Position von 0,52 %. Zusammengenommen ergeben sich damit 1,22 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die jüngste Entwicklung liefert ein Warnsignal, aber noch keinen Beweis für einen anhaltenden Abwärtstrend: Ein institutioneller Investor baut seine Short-Position aus, während die Aktie bereits deutlich nachgibt. Ob daraus zusätzlicher Druck entsteht, hängt von weiteren Positionsveränderungen, der allgemeinen Marktstimmung und vor allem der operativen Geschäftsentwicklung von SUSS MicroTec ab. Die langfristigen Chancen durch moderne Halbleiterfertigung und Advanced Packaging bleiben grundsätzlich interessant. Gleichzeitig müssen sich diese Wachstumsperspektiven in steigenden Aufträgen, überzeugenden Margen und nachhaltigen Ergebnissen widerspiegeln. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hat BlackRock mit seiner erhöhten Short-Wette den richtigen Zeitpunkt erwischt, oder könnte eine positive Überraschung beim Halbleiterausrüster die Leerverkäufer schon bald unter Druck setzen?