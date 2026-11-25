SUSS MicroTec Aktie: Rekordauftragsbestand schützt nicht – der Anlagenbauer stürzt als MDAX Verlierer um 7 Prozent ab

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Mittwoch 7,21 Prozent auf 40,94 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Verlierern. Der Chip-Ausverkauf trifft den Ausrüster mit voller Wucht, obwohl die Auftragsbücher so voll sind wie nie.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Die SUSS MicroTec Aktie hat am Mittwoch ihren schwärzesten Tag seit Wochen erlebt. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Garchinger Anlagenbauers bei 40,94 Euro, ein Minus von 7,21 Prozent. Damit zählt SUSS MicroTec am Abend zu den größten MDAX Verlierern, gleichauf mit Siltronic. Kurs der SUSS MicroTec Aktie am Abend 40,94 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -7,21 % Auftragsbestand auf Rekordniveau 601 Mio. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; SUSS MicroTec Der Auslöser Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. SUSS MicroTec fällt im Gleichschritt mit dem gesamten Chipsektor. Laut dpa-AFX sammelten sich Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec am Ende des MDAX, Infineon fiel im DAX auf ein Tief seit April. Die Führungskrise bei Nvidia hat die Nervosität bei KI-Werten weiter verstärkt. Gerade Ausrüster wie SUSS MicroTec gelten als Hebel auf den KI-Boom. Die Anlagen des Unternehmens werden für das Verbinden und Stapeln von Chips eingesetzt, etwa für Hochleistungsspeicher in KI-Rechenzentren. Steigt die Skepsis gegenüber den KI-Investitionen, trifft das solche Titel besonders hart. Der Widerspruch Volle Auftragsbücher, leere Kurstafel Operativ steht SUSS MicroTec gut da. Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Das sichert Umsatz für viele Monate. Am Markt zählt derzeit aber vor allem, wie es mit den Investitionen der großen KI-Konzerne weitergeht. Was für die SUSS MicroTec Aktie sprechen könnte Auftragsbestand auf Rekordniveau

Keine negative Unternehmensmeldung

Anlagen für KI-Speicher gefragt Was Anleger bedenken sollten Hohe Schwankungen bei Chipausrüstern

Abhängigkeit von KI-Investitionen

Weltweiter Verkaufsdruck im Sektor Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie wird zum Spielball des Sektors. Der Rekordauftragsbestand zeigt, dass die Nachfrage real ist, doch an der Börse entscheidet derzeit die Stimmung über KI. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten belastet. Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?

Er liegt bei 601 Millionen Euro und damit auf Rekordniveau. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur SUSS MicroTec Aktie Die SUSS MicroTec Aktie verliert als MDAX Verlierer 7,21 Prozent. Der Rekordauftragsbestand kann den Sog des Chip-Ausverkaufs nicht bremsen.

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