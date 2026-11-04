Super Micro Computer Aktie: Umsatzboom ohne Ende? 297% Wachstum und neue Milliardenprognose!

Die vorgelegten Quartalszahlen würden eindrucksvoll demonstrieren, dass der weltweite Investitionsboom in Rechenzentren weit über die Chiphersteller hinausreiche und Super Micro ein dominierendes Bindeglied bei der praktischen Bereitstellung von Rechenleistung bleibe. Das nahezu vervierfachte Umsatzvolumen und die angehobene Jahresprognose auf bis zu 82 Milliarden USD würden das anhaltende Momentum unterstreichen. Gleichzeitig verdeutliche die Super Micro Aktie das klassische Dilemma einer extrem schnellen Skalierung: Sollten sich die Bruttomargen bei rund 12,7% einpendeln und der Finanzierungsbedarf für Umlaufvermögen den Cashflow weiterhin belasten, könnte dies die künftige Bewertungsmultiplikatoren deckeln. Gelingt es dem Management hingegen, mit margenstarken Flüssigkühlungslösungen die Profitabilität wieder in Richtung früherer Höchststände zu steuern, könnte dies dem Titel mittelfristig neuen Auftrieb verleihen, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu Super Micro. (Analyse vom 04.11.2026)