Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von Super Micro Computer Inc. (ISIN: US86800U3023, WKN: A40MRM, Ticker-Symbol: MS51, NASDAQ-Symbol: SMCI) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Super Micro Computer Aktie: Umsatzboom ohne Ende? 297% Wachstum und neue Milliardenprognose!
Ein Umsatzsprung von 297% auf 19,95 Milliarden USD und ein nahezu verzehnfachter Nettogewinn übertreffen die Markterwartungen deutlich
Der US-Server- und Infrastrukturspezialist Super Micro Computer habe mit der Vorlage seines Finanzberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Erlös von 19,95 Milliarden USD sei dem Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreswert von 5,02 Milliarden USD nahezu eine Vervierfachung des Umsatzes gelungen.
Die vorgelegten Quartalszahlen würden widerspiegeln, welche enormen Kapitalmengen gegenwärtig in den weltweiten Ausbau von Rechenzentren und Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz fließen würden. Während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,81 USD den Analystenkonsens von 1,23 USD klar habe distanzieren können und das Management die Jahresprognose angehoben habe, richte sich der Blick institutioneller Investoren auf die Kehrseite des Wachstumsrausches: Eine sequenziell rückläufige Bruttomarge sowie ein negativer operativer Cashflow würden verdeutlichen, vor welchen operativen Herausforderungen die Super Micro Aktie trotz anhaltender Auftragsflut stehe.
Rekord-Quartalszahlen im Detail: Umsatz vervierfache sich auf fast 20 Milliarden USD
Die Ergebnisse für das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2027 würden die Ausnahmestellung des Konzerns als Ausrüster moderner Serverinfrastrukturen untermauern:
Umsatzentwicklung: Mit 19,95 Milliarden USD habe Super Micro ein Erlösplus von 297% gegenüber dem Vorjahresquartal (5,02 Mrd. USD) verzeichnet. Das Konsensniveau der Analysten, das im Vorfeld bei rund 17,5 Milliarden USD gelegen habe, sei um rund 2,45 Milliarden USD übertroffen worden.
Ertragskennzahlen: Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS) habe sich auf 1,81 USD belaufen und habe damit signifikant über den Markterwartungen von 1,23 USD gelegen. Das ausgewiesene Nettoergebnis habe knapp 1,6 Milliarden USD erreicht, verglichen mit 168 Millionen USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Prognose für das zweite Quartal: Für das Folgequartal stelle das Unternehmen Erlöse zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden USD in Aussicht (Konsens: ~18,1 Mrd. USD). Das bereinigte EPS solle demnach in einer Spanne von 1,66 bis 1,90 USD landen (Konsens: ~1,14 USD).
Anhebung der Gesamtjahres-Guidance: Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 rechne die Unternehmensführung nunmehr mit einem Umsatz von 72 bis 82 Milliarden USD, nachdem zuvor eine Spanne von 65 bis 72 Milliarden USD avisiert worden sei.
Flüssigkühlung und Komplettsysteme: Der strukturelle Vorteil im Rechenzentrum
Super Micro unterscheide sich in seiner Marktpositionierung grundlegend von reinen Halbleiterentwicklern wie NVIDIA oder AMD:
Mehr als bloße Rechenchips: Die Nachfrage nach Beschleunigerprozessoren decke nur einen Teil der benötigten Technologie ab. Für den operativen Betrieb in Rechenzentren seien hochkomplexe Serverarchitekturen, maßgeschneiderte Stromversorgungssysteme sowie leistungsfähige Kühllösungen zwingend erforderlich.
Fokus auf Rack-Scale-Lösungen: Das Unternehmen liefere zunehmend vollständig integrierte Server-Racks aus. Im September habe Super Micro mit der Auslieferung flüssigkeitsgekühlter "NVIDIA Vera Rubin NVL72"-Racks begonnen.
Vorteil der Komplettlösung: Durch die Bereitstellung kompletter Rechenzentrumseinheiten anstelle unzusammenhängender Einzelkomponenten könnte das Unternehmen seine Rolle bei hyperskalierenden Cloud-Anbietern weiter festigen und von künftigen Investitionswellen im Bereich künstlicher Intelligenz überproportional profitieren.
Schattenseiten der Expansion: Bruttomarge sinke und Cashflow rutsche ins Minus
Trotz der Rekordumsätze hätten die jüngsten Quartalszahlen auch Aspekte geliefert, die an den Finanzmärkten aufmerksam analysiert werden dürften:
Margenrückgang im Quartalsvergleich: Die Bruttomarge habe im ersten Quartal bei 12,7% gelegen. Zwar habe dies eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorjahresniveau von 9,3% dargestellt, im direkten Vergleich zum Vorquartal (17,5%) habe dies jedoch einen Rückgang um fast fünf Prozentpunkte bedeutet. Bei Umsatzdimensionen von mehreren zehn Milliarden Dollar würden bereits geringfügige Margenveränderungen zu spürbaren Ertragsschwankungen führen.
Belastung des operativen Cashflows: Die operative Geschäftstätigkeit habe einen Mittelabfluss von -434 Millionen USD aufgewiesen. Das außergewöhnlich hohe Expansionstempo zwinge das Unternehmen dazu, erhebliche liquide Mittel in den Aufbau von Lagerbeständen, die Erweiterung von Produktionskapazitäten und die termingerechte Auftragsabwicklung zu binden.
Prüfstein für kommende Berichte: Für Marktteilnehmer dürfte entscheidend sein, ob es Super Micro in den kommenden Quartalen gelingen könnte, den rasanten Erlöszuwachs auch wieder in einen nachhaltig positiven freien Cashflow zu überführen.
Fazit: Super Micro Aktie zwischen Wachstumsrausch und Rentabilitätsfragen
Die vorgelegten Quartalszahlen würden eindrucksvoll demonstrieren, dass der weltweite Investitionsboom in Rechenzentren weit über die Chiphersteller hinausreiche und Super Micro ein dominierendes Bindeglied bei der praktischen Bereitstellung von Rechenleistung bleibe. Das nahezu vervierfachte Umsatzvolumen und die angehobene Jahresprognose auf bis zu 82 Milliarden USD würden das anhaltende Momentum unterstreichen. Gleichzeitig verdeutliche die Super Micro Aktie das klassische Dilemma einer extrem schnellen Skalierung: Sollten sich die Bruttomargen bei rund 12,7% einpendeln und der Finanzierungsbedarf für Umlaufvermögen den Cashflow weiterhin belasten, könnte dies die künftige Bewertungsmultiplikatoren deckeln. Gelingt es dem Management hingegen, mit margenstarken Flüssigkühlungslösungen die Profitabilität wieder in Richtung früherer Höchststände zu steuern, könnte dies dem Titel mittelfristig neuen Auftrieb verleihen, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu Super Micro. (Analyse vom 04.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.