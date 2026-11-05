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Super Micro Computer Aktie: KI-Wettbewerb und steigende Kosten setzen Margen unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 15:12 1 Min. BofA Securities

BofA erhöht das Kursziel für Super Micro Computer auf 39 USD, bleibt wegen Margenrisiken aber bei "underperform".

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Die Analysten von BofA Securities erhöhen ihr Kursziel für die Super Micro Computer-Aktie (ISIN: US86800U3023, WKN: A40MRM, Ticker: SMCI) von 38 USD auf 39 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "underperform". Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals habe "mehrere positive Aspekte" geliefert. Dennoch würden die Analysten die Margenentwicklung weiterhin vorsichtig beurteilen, wie sie in einer Research-Notiz nach der Ergebnisveröffentlichung erläutern würden. Belastend würden der Wettbewerbsdruck im Bereich KI-Server und Rack-Systeme, steigende Komponentenkosten sowie Investitionen in zusätzliche technische Unterstützung und Dienstleistungen wirken. Die Analysten von BofA halten somit an ihrem Rating "underperform" für die Super Micro Computer-Aktie fest und heben das Kursziel auf 39 USD an. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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