Bei kaum einer Aktie klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander wie bei Super Micro Computer. Am Montag holt die Super Micro Aktie ein Stück davon auf. Um 16:12 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 25,67 Dollar, 18,55 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 21,65 Dollar (eigene Rechnung). Im S&P 500 ist das Platz vier der Tagesgewinner. In den drei Monaten bis Mitte November hatte die Aktie ein Drittel ihres Werts verloren, obwohl das Unternehmen in dieser Zeit zweimal bessere Zahlen meldete als angekündigt.