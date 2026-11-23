Bei kaum einer Aktie klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander wie bei Super Micro Computer. Am Montag holt die Super Micro Aktie ein Stück davon auf. Um 16:12 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 25,67 Dollar, 18,55 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 21,65 Dollar (eigene Rechnung). Im S&P 500 ist das Platz vier der Tagesgewinner. In den drei Monaten bis Mitte November hatte die Aktie ein Drittel ihres Werts verloren, obwohl das Unternehmen in dieser Zeit zweimal bessere Zahlen meldete als angekündigt.
Super Micro Aktie: Plus 18,6 Prozent – 80 Milliarden Dollar Umsatzziel, ein Ermittlungsbericht und ein Kurs von 25 Dollar
Die Super Micro Aktie springt am Montag um 18,6 Prozent auf 25,67 Dollar und ist der viertstärkste Wert im S&P 500. Der Serverbauer hat seine Jahresprognose gerade auf bis zu 82 Milliarden Dollar angehoben und wird trotzdem nur mit dem 4,5-Fachen des Gewinns bewertet. Der Grund sind Berichte über Ermittlungen zu Lieferungen nach China. Die Analyse.
Das Geschäft
Unter den Ersten mit Nvidias neuen Racks
Super Micro baut Serverschränke für KI-Rechenzentren und gehört zu den Ersten, die Nvidias neue Generation mit dem Namen Vera Rubin ausliefern. Rund 71 Prozent des Umsatzes stammen inzwischen aus KI-Lösungen, im Quartal davor waren es 59 Prozent. Am 3. November hob das Management die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr auf 72 bis 82 Milliarden Dollar an, zuvor waren es 65 bis 72 Milliarden. Ein Teil des jüngsten Quartalsumsatzes, etwa 2,3 Milliarden Dollar, stammte allerdings aus Aufträgen, die ursprünglich für frühere Zeiträume geplant waren.
Der Schatten
Ermittlungen, Stornierung, Insiderverkäufe
Dass die Super Micro Aktie so niedrig bewertet ist, hat Gründe. Am 12. November berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, Bundesstaatsanwälte prüften, ob Dritte Server des Unternehmens nach China umgeleitet haben. Die Aktie fiel an dem Tag um 11 Prozent. Hinzu kamen Berichte über die Stornierung eines Großkunden und Aktienverkäufe von Führungskräften. Die Analysten sind gespalten: Im Schnitt lautet das Urteil Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,60 Dollar und damit rund 70 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Super Micro Aktie ist eine Vertrauensfrage. Die Geschäftszahlen sprechen für das Unternehmen, die Schlagzeilen dagegen. Solange unklar ist, was an den Berichten über Ermittlungen dran ist, werden viele institutionelle Anleger einen Bogen um die Aktie machen, egal wie günstig sie rechnerisch ist. Der heutige Kurssprung folgt der Erleichterung über Nvidia, mit dem Super Micro eng zusammenarbeitet. An den eigenen offenen Fragen ändert er nichts. Wer die Aktie beobachtet, sollte auf Stellungnahmen des Unternehmens und der Behörden achten.
FAQ
Häufige Fragen zur Super Micro Aktie
Warum steigt die Super Micro Aktie heute?
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat die KI-Werte kräftig steigen lassen. Super Micro baut Server mit Nvidia-Chips.
Warum ist die Super Micro Aktie so niedrig bewertet?
Berichte über Ermittlungen zu Lieferungen nach China, eine mögliche Kundenstornierung und Insiderverkäufe haben das Vertrauen belastet.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Super Micro Aktie?
ISIN US86800U3023, WKN A40MRM, Handelssymbol MS51 (Deutschland), US-Handelssymbol SMCI (Nasdaq).
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