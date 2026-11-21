Super Micro hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Rekordumsatz von knapp 20 Milliarden Dollar erzielt und die Jahresprognose auf 72 bis 82 Milliarden Dollar angehoben. KI-Produkte machten laut Yahoo Finance rund 71 Prozent der Erlöse aus. Doch die Bruttomarge lag laut Tradingpedia bei nur 12,7 Prozent. Super Micro baut Server mit Nvidia-Chips zusammen – ein Geschäft mit viel Umsatz, aber wenig Gewinn je Dollar.