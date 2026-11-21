Die Super Micro Aktie (ISIN: US86800U3023, WKN: A40MRM, Handelssymbol Frankfurt: MS51, US-Handelssymbol: SMCI, Nasdaq) hat die Woche bis zum 20. November 2026 mit einem Minus von 19,41 Prozent beendet. Am Freitag fiel das Papier um 9,19 Prozent auf 21,65 Dollar. Damit liegt der Hersteller von KI-Servern nur noch gut 10 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 19,48 Dollar.
Super Micro Aktie: 20 Milliarden Umsatz im Quartal, aber 19 Prozent Wochenminus – der KI-Serverbauer notiert kaum über dem Jahrestief
Die Super Micro Aktie fällt am Freitag um 9,19 Prozent auf 21,65 Dollar. Rekordumsatz und eine kräftig erhöhte Prognose helfen nicht. Warum Anleger dem Serverbauer misstrauen.
Der Widerspruch
Rekordumsatz, Rekordskepsis
Super Micro hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Rekordumsatz von knapp 20 Milliarden Dollar erzielt und die Jahresprognose auf 72 bis 82 Milliarden Dollar angehoben. KI-Produkte machten laut Yahoo Finance rund 71 Prozent der Erlöse aus. Doch die Bruttomarge lag laut Tradingpedia bei nur 12,7 Prozent. Super Micro baut Server mit Nvidia-Chips zusammen – ein Geschäft mit viel Umsatz, aber wenig Gewinn je Dollar.
Hinzu kommen die bekannten Belastungen: hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden, steigende Schulden und rechtliche Fragen. Seit Monatsbeginn hat die Super Micro Aktie laut Finviz rund 36 Prozent verloren.
Nach einem Kurssturz von 11,3 Prozent kündigte die US-Kanzlei Glancy Prongay Wolke and Rotter am 16. November an, mögliche Ansprüche von Aktionären zu prüfen. Solche Mitteilungen sind in den USA nach größeren Kursverlusten üblich und bedeuten noch keine Klage.
Die Analysten sind uneins. Raymond James nennt laut Perplexity Finance ein Kursziel von 65 Dollar, die Bank of America bleibt bei „Underperform“ mit 39 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Super Micro Aktie
Warum fällt die Super Micro Aktie trotz Rekordumsatz?
Wegen der niedrigen Marge, des allgemeinen KI-Ausverkaufs und anhaltender Vertrauensfragen.
Was erwartet Super Micro für das Geschäftsjahr?
Einen Umsatz von 72 bis 82 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Super Micro Aktie?
ISIN US86800U3023, WKN A40MRM, deutsches Kürzel MS51, US-Handelssymbol SMCI an der Nasdaq.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.