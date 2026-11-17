Summit ist ein reines Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Miami. Fast der gesamte Unternehmenswert hängt an einem Molekül: Ivonescimab, ein bispezifischer Antikörper, der gleichzeitig den Immun-Checkpoint PD-1 und den Wachstumsfaktor VEGF blockiert. Summit hat ihn im Dezember 2022 vom chinesischen Entwickler Akeso einlizenziert – gegen 500 Millionen Dollar Vorabzahlung und bis zu 5 Milliarden Dollar insgesamt inklusive Meilensteinen, plus Lizenzgebühren. Summit hält die Rechte für die USA, Kanada, Europa und Japan. In China ist Ivonescimab über Akeso seit Mai 2024 zugelassen.

Der Antikörper sorgte für Aufsehen, weil er in China-Studien Mercks Blockbuster Keytruda (Pembrolizumab) schlug. In der Studie HARMONi-2 verlängerte er laut auf der Weltlungenkrebskonferenz WCLC 2026 präsentierten Daten das mediane Gesamtüberleben gegenüber Pembrolizumab auf 30,8 von 22,6 Monaten (Hazard Ratio 0,73). Analysten von Leerink Partners geben jedoch zu bedenken, dass reine China-Daten die globalen HARMONi-Ergebnisse nicht ausgleichen konnten.