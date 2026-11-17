Die Summit Therapeutics Aktie (Ticker: SMMT, ISIN: US86627T1088) hat am Montag an der Nasdaq 16,5 Prozent verloren und mit 11,82 Dollar so tief geschlossen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Auslöser ist ein Complete Response Letter der US-Arzneimittelbehörde FDA: Sie will den Hoffnungsträger Ivonescimab in Kombination mit Chemotherapie bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs in der vorliegenden Form nicht zulassen. Diese Summit Therapeutics Aktienanalyse zeigt, was die Ablehnung bedeutet, wie viel Geld in der Kasse liegt und welche Termine für die Summit Therapeutics Aktienprognose jetzt zählen. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 14,15 Dollar geschlossen, am Montag eröffnete sie bei 12,68 Dollar. Mit 20,8 Millionen Stück wurde ein Vielfaches des üblichen Volumens gehandelt.
Summit Therapeutics Aktienanalyse: FDA lehnt Ivonescimab im ersten Anlauf ab – hängt jetzt alles an HARMONi-3?
Die Summit Therapeutics Aktie ist nach dem Complete Response Letter der FDA um 16,5 Prozent auf 11,82 Dollar eingebrochen. Die Behörde vermisst einen signifikanten Überlebensvorteil. Unsere Summit Therapeutics Aktienanalyse ordnet Zahlen, Kasse, Analystenstimmen und die nächsten Studiendaten ein – und zeigt, worauf es für die Summit Therapeutics Aktienprognose jetzt ankommt.
Der Auslöser
Was hat die FDA zur Summit Therapeutics Aktie genau entschieden?
Summit meldete den Bescheid am Sonntag, 15. November – einen Tag nach dem eigentlichen Zieldatum der FDA (PDUFA) vom 14. November.
Der Antrag betraf Ivonescimab plus platinbasierte Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem, nicht-plattenepithelialem Lungenkrebs (NSCLC) mit EGFR-Mutation, deren Erkrankung nach einer EGFR-Tyrosinkinasehemmer-Therapie fortgeschritten ist. Grundlage war die globale Phase-3-Studie HARMONi. Laut Firmenmitteilung kam die FDA zu dem Schluss, dass ohne statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens ein ausreichender Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht ist. Der Vorteil beim progressionsfreien Überleben (PFS) allein stütze kein positives Nutzen-Risiko-Profil.
Die Zahlen erklären den Konflikt. Beim PFS schnitt die Kombination klar besser ab als Chemotherapie allein (Hazard Ratio 0,52). Beim Gesamtüberleben lag der Median in der Primäranalyse bei 16,8 gegenüber 14,0 Monaten – die Hazard Ratio von 0,79 verfehlte mit p=0,057 aber knapp die Signifikanzschwelle. Eine spätere Auswertung mit längerer Nachbeobachtung kam auf eine Hazard Ratio von 0,76, war jedoch nachträglich (post hoc) angesetzt und damit nicht die vorab festgelegte Prüfung. Auf diese Auswertung kam es der FDA offenkundig nicht an.
We are disappointed for patients and their families awaiting additional treatment options.
Einen konkreten Weg nach dem Bescheid – etwa eine erneute Einreichung – nennt die Mitteilung nicht. Summit betont, das klinische Programm unverändert fortzuführen. Bemerkenswert: Bereits im Mai 2025 hatte das Unternehmen öffentlich gemacht, dass die FDA für eine Zulassung einen signifikanten Überlebensvorteil erwartet. Die Ablehnung kam für viele Marktbeobachter daher nicht überraschend.
Das Geschäftsmodell
Wovon lebt die Summit Therapeutics Aktie ohne Umsatz?
Summit ist ein reines Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Miami. Fast der gesamte Unternehmenswert hängt an einem Molekül: Ivonescimab, ein bispezifischer Antikörper, der gleichzeitig den Immun-Checkpoint PD-1 und den Wachstumsfaktor VEGF blockiert. Summit hat ihn im Dezember 2022 vom chinesischen Entwickler Akeso einlizenziert – gegen 500 Millionen Dollar Vorabzahlung und bis zu 5 Milliarden Dollar insgesamt inklusive Meilensteinen, plus Lizenzgebühren. Summit hält die Rechte für die USA, Kanada, Europa und Japan. In China ist Ivonescimab über Akeso seit Mai 2024 zugelassen.
Der Antikörper sorgte für Aufsehen, weil er in China-Studien Mercks Blockbuster Keytruda (Pembrolizumab) schlug. In der Studie HARMONi-2 verlängerte er laut auf der Weltlungenkrebskonferenz WCLC 2026 präsentierten Daten das mediane Gesamtüberleben gegenüber Pembrolizumab auf 30,8 von 22,6 Monaten (Hazard Ratio 0,73). Analysten von Leerink Partners geben jedoch zu bedenken, dass reine China-Daten die globalen HARMONi-Ergebnisse nicht ausgleichen konnten.
Zahlen und Bewertung
Wie solide ist die Kasse hinter der Summit Therapeutics Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|9 Monate 2026
|F&E-Aufwand (GAAP)
|169,1
|–
|459,5
|Nettoverlust (Non-GAAP)
|160,7
|101,0
|424,3
|Nettoverlust (GAAP)
|208,4
|231,8
|613,5
|Nettoverlust je Aktie (GAAP)
|−0,26 $
|−0,31 $
|−0,78 $
|Cash und kurzfr. Anlagen (30.9.)
|629,8
|–
|–
|Operativer Mittelabfluss
|–
|–
|423,2
Non-GAAP ohne aktienbasierte Vergütung. Die 2,0 Mrd. USD von AstraZeneca flossen erst am 5.10.2026 zu und sind im Kassenbestand zum 30.9. nicht enthalten.
Quelle: Summit Therapeutics, Q3-Bericht vom 4.11.2026
Ein klassisches KGV lässt sich nicht berechnen, weil Summit Verluste schreibt – wie die meisten Biotech-Entwickler vor der ersten Zulassung. Entscheidend ist die Liquidität: Zum 30. September lagen 629,8 Millionen Dollar in der Kasse. Im Oktober kamen 2,0 Milliarden Dollar von AstraZeneca hinzu, das sich über Vorzugsaktien beteiligte – umgerechnet zu 18,36 Dollar je Stammaktie. Rechnerisch ergibt das vor dem Mittelabfluss des vierten Quartals rund 2,6 Milliarden Dollar. In den ersten neun Monaten flossen operativ 423,2 Millionen Dollar ab, also gut 140 Millionen Dollar je Quartal. Bei einem Börsenwert von rund 9,5 Milliarden Dollar für die Stammaktien bewertet der Markt die Pipeline damit mit grob 7 Milliarden Dollar über der Kasse. Die AstraZeneca-Beteiligung zum mehr als 50 Prozent höheren Preis zeigt zugleich, wie weit die Summit Therapeutics Aktie inzwischen unter dem Einstieg eines Branchenriesen notiert.
|Unternehmen
|Wirkstoff
|Herkunft
|Status
|Summit Therapeutics
|Ivonescimab (PD-1×VEGF)
|Lizenz von Akeso (2022)
|US-Ablehnung 15.11.2026; HARMONi-3 läuft
|Akeso (Hongkong)
|Ivonescimab
|eigener Wirkstoff
|in China zugelassen; Aktie am 16.11. rund −22 %
|BioNTech / Bristol Myers Squibb
|Pumitamig (BNT327, PD-L1×VEGF)
|Übernahme von Biotheus
|mehrere globale Phase-3-Studien, u. a. gegen Pembrolizumab
|Merck & Co.
|MK-2010 (LM-299, PD-1×VEGF)
|Lizenz von LaNova
|Phase 1/2 in China; Phase-3-Pläne nicht offengelegt
Kein KGV-Vergleich: Summit schreibt Verluste; die Großkonzerne sind wegen ihrer übrigen Geschäfte nicht vergleichbar.
Quelle: Summit, BioPharmaDive, BigGo Finance, Fierce Biotech, Indian Pharma Post (Stand jeweils angegeben)
Für die Konkurrenz ist der Bescheid ein Warnsignal: Branchendienste werten ihn als erste Ablehnung für die gesamte Klasse der PD-(L)1×VEGF-Antikörper und als Hinweis darauf, dass die FDA bei fortgeschrittenem Lungenkrebs auf einem harten Überlebensnachweis besteht. Das betrifft auch BioNTech und Bristol Myers Squibb, die mit Pumitamig mehrere globale Phase-3-Studien fahren, sowie Pfizer mit seinem Partner 3SBio.
Analystenstimmen
Was sagen Analysten zur Summit Therapeutics Aktie?
Die Reaktionen fielen gemischt, aber überwiegend gelassen aus. Barclays bestätigte am 16. November laut Berichten die Einstufung „Equal Weight“ und senkte das Kursziel von 20 auf 18 Dollar. Analyst Etzer Darout sieht nur begrenzte direkte Folgen für den Unternehmenswert, warnt aber vor größeren Auswirkungen auf das Lungenkrebs-Programm, weil die Messlatte der FDA offenbar höher liegt. TD-Cowen-Analyst Tyler Van Buren nannte die Entscheidung enttäuschend; sie passe zu der hohen Hürde, die die FDA bereits kommuniziert habe, und habe nur begrenzte Aussagekraft für die größere Chance. Jefferies hatte die Ablehnung nach Berichten ohnehin als Basisszenario betrachtet.
The CRL has limited direct valuation impact on Summit's shares.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 18 US-Dollar stammen von Barclays (Analyst Etzer Darout, Studie vom 16. November 2026, laut Berichten von Stocktwits und MENAFN). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Barclays Research – Important Disclosures.
Im Konsens überwiegen die Optimisten weiterhin: Laut Koyfin raten 11 von 16 Analysten zum Kauf oder starken Kauf, fünf zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Die Kursziele reichen von 11,72 bis 42,20 Dollar, im Schnitt 29,57 Dollar. TipRanks kommt auf ein durchschnittliches Ziel von 28,08 Dollar. Mehrere Häuser mit positiver Grundhaltung haben ihre Ziele nach dem Bescheid nur geringfügig angepasst.
Charttechnik
Wie angeschlagen ist das Chartbild der Summit Therapeutics Aktie?
Technisch ist das Bild deutlich eingetrübt. Mit dem Schlusskurs von 11,82 Dollar hat die Aktie das bisherige 52-Wochen-Tief von 12,07 Dollar unterschritten, vom Jahreshoch bei 29,23 Dollar ist sie rund 60 Prozent entfernt. Die 50- und die 200-Tage-Linie lagen laut TipRanks Anfang November jeweils bei gut 16 Dollar – die Aktie notiert damit rund ein Viertel darunter. Die Marke um 12,07 Dollar ist nun die erste Hürde nach oben, darüber liegt die Kurslücke bis zum Freitagsschluss von 14,15 Dollar. Nach unten fehlen nach dem Bruch des Tiefs klare Unterstützungen aus der jüngeren Kurshistorie. Ein belastbarer aktueller RSI-Wert lag nicht vor; nach einem Tagesverlust dieser Größenordnung bewegt sich der Indikator erfahrungsgemäß in Richtung überverkaufter Zonen.
Szenarien
Wie steht es um die Summit Therapeutics Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Markt werden im Kern zwei Lesarten diskutiert. Die gelassene Sicht, vertreten etwa von TD Cowen und Jefferies: Die Zweitlinie bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs war nie das Herzstück der Investmentthese, die Ablehnung war erwartet, entscheidend ist die Erstlinie. Die skeptische Sicht, für die Barclays und Leerink Partners stehen: Der Bescheid zeigt, dass die FDA für die gesamte Wirkstoffklasse einen harten Überlebensnachweis verlangt – und China-Daten diesen nicht ersetzen. Die Spanne der Analystenziele von 11,72 bis 42,20 Dollar spiegelt diese Unsicherheit. Für die Summit Therapeutics Aktienprognose zählen damit vor allem die HARMONi-3-Daten.
Termine
Was sollten Anleger bei der Summit Therapeutics Aktie jetzt beobachten?
Daneben lohnt der Blick auf eine mögliche Stellungnahme zum weiteren Vorgehen beim abgelehnten Antrag und auf die Kursreaktion von Akeso in Hongkong, wo die Aktie am Montag zeitweise mehr als 30 Prozent verlor.
Häufige Fragen zur Summit Therapeutics Aktie
Warum ist die Summit Therapeutics Aktie eingebrochen?
Die FDA hat Ivonescimab plus Chemotherapie bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs nicht zugelassen, weil der Überlebensvorteil in der Studie HARMONi nicht statistisch signifikant war. Die Aktie fiel am 16. November um 16,5 Prozent auf 11,82 Dollar.
Ist Ivonescimab damit gescheitert?
Nein, nur dieser Antrag. In China ist der Wirkstoff zugelassen, und die für Summit wichtigere Erstlinien-Studie HARMONi-3 läuft weiter. Erste Daten werden noch im vierten Quartal 2026 erwartet.
Wie lange reicht das Geld von Summit?
Eine Reichweite nennt Summit nicht. Ende September lagen 629,8 Millionen Dollar in der Kasse, im Oktober kamen 2 Milliarden Dollar von AstraZeneca hinzu. Die Neunmonats-Ausgaben lagen bei 423,2 Millionen Dollar.
Was sagen Analysten zur Summit Therapeutics Aktienprognose?
Laut Koyfin liegt das durchschnittliche Kursziel von 16 Analysten bei 29,57 Dollar, elf raten zum Kauf. Barclays senkte sein Ziel auf 18 Dollar bei „Equal Weight“.
Gibt es eine eigene Summit Therapeutics Aktienanalyse mit Kursziel der Redaktion?
Nein. Diese Summit Therapeutics Aktienanalyse ordnet Fakten und Einschätzungen Dritter ein, gibt aber weder ein Kursziel noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Summit Therapeutics Inc. (SMMT): Halten, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Analyst Etzer Darout), laut Stocktwits/MENAFN vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analyst Etzer Darout), laut Stocktwits/MENAFN.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.