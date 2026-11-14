Strom ist das neue Öl: Siemens Energy, Siemens, E.ON, RWE und Constellation Energy – die Gewinner des KI-Stromhungers

Die großen Cloudkonzerne investieren in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren. Doch ein Rechenzentrum ohne Netzanschluss ist wertlos. Deshalb schließen Betreiber langfristige Stromverträge ab, bestellen eigene Gasturbinen und finanzieren sogar Atomkraftwerke. Für Hersteller von Energietechnik bedeutet das volle Auftragsbücher für Jahre, für Netzbetreiber steigende Investitionen mit regulierten Renditen und für Stromerzeuger höhere Preise.

Das Besondere: Anders als bei den KI-Chips hängt dieser Boom nicht an einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Technologie. Ob die Rechenzentren mit Nvidia-, AMD- oder Google-Chips laufen – Strom brauchen sie alle. Das macht die Energieaktien in einer Woche wie dieser, in der die KI-Chipwerte nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang wild schwankten, zu einem vergleichsweise ruhigen Weg, am KI-Ausbau teilzuhaben.

Ob Nvidia, AMD oder Google – Strom brauchen alle Rechenzentren.