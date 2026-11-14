Im 20. Jahrhundert war Öl der Treibstoff der Wirtschaft. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist es Strom. Große KI-Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen Strom – und plötzlich sind Gasturbinen, Stromnetze und Kraftwerke so gefragt wie lange nicht. An der Börse zeigt sich das in dieser Woche mit voller Wucht: Siemens Energy war mit 11,28 Prozent Wochenplus der größte DAX Gewinner, Siemens legte 6,34 Prozent zu. In den USA stieg der Atomstromerzeuger Constellation Energy binnen einer Woche um rund 13 Prozent. Und E.ON sprang am Freitag an die DAX-Spitze. Die Botschaft: Wer den Strom für die KI liefert, gehört zu den großen Gewinnern des Booms.
Strom ist das neue Öl: Siemens Energy, Siemens, E.ON, RWE und Constellation Energy – die Gewinner des KI-Stromhungers
KI-Rechenzentren verschlingen gewaltige Mengen Strom – und machen Energietechnik, Netzbetreiber und Stromerzeuger zu den heimlichen Stars der Börse. Siemens Energy meldet ein Rekordjahr und 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, Siemens Rekordaufträge, E.ON profitiert von Urenco-Fantasie, Constellation Energy hebt die Prognose an. Die große Branchenanalyse: warum Strom zum Engpass der KI wird, welche Aktien profitieren und welche Chancen und Risiken für die Siemens-Energy-Aktie, Siemens-Aktie, E.ON-Aktie, RWE-Aktie und Constellation-Energy-Aktie gelten.
Das große Bild
Die KI hat ein Stromproblem – und das ist eine Chance für Europa
Rechenzentren lassen sich in zwei Jahren bauen. Kraftwerke, Netze und Turbinen brauchen deutlich länger. Genau diese Lücke macht die Energiebranche zum Engpass des KI-Booms.
Die großen Cloudkonzerne investieren in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren. Doch ein Rechenzentrum ohne Netzanschluss ist wertlos. Deshalb schließen Betreiber langfristige Stromverträge ab, bestellen eigene Gasturbinen und finanzieren sogar Atomkraftwerke. Für Hersteller von Energietechnik bedeutet das volle Auftragsbücher für Jahre, für Netzbetreiber steigende Investitionen mit regulierten Renditen und für Stromerzeuger höhere Preise.
Das Besondere: Anders als bei den KI-Chips hängt dieser Boom nicht an einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Technologie. Ob die Rechenzentren mit Nvidia-, AMD- oder Google-Chips laufen – Strom brauchen sie alle. Das macht die Energieaktien in einer Woche wie dieser, in der die KI-Chipwerte nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang wild schwankten, zu einem vergleichsweise ruhigen Weg, am KI-Ausbau teilzuhaben.
Ob Nvidia, AMD oder Google – Strom brauchen alle Rechenzentren.
Die Aktien
Fünf Stromaktien im Porträt
Siemens Energy – der Turbinenkönig. Der Energietechnikkonzern lieferte das Ergebnis der Woche. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand auf den Rekordwert von 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will Siemens Energy jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen. Die Aktie gewann in der Woche 11,28 Prozent.
Siemens – der Elektrifizierer. Der Technologiekonzern verdient an Stromverteilung, Automatisierung und Gebäudetechnik, auch beim Bau von Rechenzentren. Im vierten Geschäftsquartal schoss der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro, im Gesamtjahr überstieg er erstmals 100 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent.
E.ON – der Netzbetreiber. Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber will bis 2030 rund 48 Milliarden Euro investieren, vor allem in Stromnetze. Am Freitag kam ein zusätzlicher Impuls: Laut Berichten von „Welt“ und „Süddeutscher Zeitung“ will der Bund den gemeinsamen Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco übernehmen, im Haushaltsentwurf 2027 stehen dafür bis zu 4 Milliarden Euro. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die E.ON-Aktie stieg zeitweise auf ein 13-Wochen-Hoch.
RWE – der Stromerzeuger. Der Energiekonzern betreibt Wind- und Solarparks sowie Gaskraftwerke und ist am Übertragungsnetzbetreiber Amprion beteiligt. Für 2026 hatte RWE die Prognose bereits im August auf ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro angehoben. RWE hat zudem mehrfach erklärt, an einem Verkauf der Urenco-Beteiligung interessiert zu sein – ein Bundeseinstieg würde diesen Weg öffnen.
Constellation Energy – der Atomstrom-Riese. Der größte Atomstromerzeuger der USA ist für Rechenzentren besonders attraktiv, weil Atomkraft rund um die Uhr klimafreundlichen Strom liefert. Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 5,06 Dollar weit über den erwarteten 3,89 Dollar, zum zweiten Mal in diesem Jahr hob Constellation die Gewinnprognose an, auf nun 12,50 bis 12,80 Dollar je Aktie. Trotz der Erholung liegt die Aktie mit 282,40 Dollar noch rund 22 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn.
Branchenanalyse
Chancen und Risiken der Stromaktien
Häufige Fragen zu den Stromaktien
Warum profitieren Energieaktien vom KI-Boom?
KI-Rechenzentren brauchen enorme Mengen Strom. Das erhöht die Nachfrage nach Gasturbinen, Stromnetzen, Kraftwerken und langfristigen Stromverträgen.
Welche Aktien profitieren vom Strombedarf der KI?
Dazu zählen Energietechnikkonzerne wie Siemens Energy und Siemens, Netzbetreiber wie E.ON, Stromerzeuger wie RWE und Atomstromerzeuger wie Constellation Energy.
Wie lief die Siemens-Energy-Aktie in dieser Woche?
Sie stieg nach Rekordzahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über bis zu 9 Milliarden Euro um 11,28 Prozent und war der größte DAX Gewinner der Woche.
Was hat es mit Urenco auf sich?
Laut Medienberichten will der Bund den gemeinsamen Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco übernehmen. Offiziell bestätigt ist das nicht.
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