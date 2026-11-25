Ströer Aktie: Vom größten MDAX Gewinner zum MDAX Verlierer – der Außenwerber gibt die Hälfte des Dienstagssprungs zurück

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Ströer Aktie fällt am Mittwoch um 2,28 Prozent auf 37,72 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Dienstag war der Kölner Außenwerber mit einem Plus von 5,18 Prozent noch der größte MDAX Gewinner. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Der Rollentausch kam schnell. Am Dienstag war die Ströer Aktie mit einem Plus von 5,18 Prozent auf 38,60 Euro der größte MDAX Gewinner. Am Mittwochabend notiert das Papier bei 37,72 Euro, ein Minus von 2,28 Prozent. Damit gehört der Kölner Außenwerber nun zu den MDAX Verlierern. Kurs der Ströer Aktie am Abend 37,72 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -2,28 % Kursplus am Dienstag +5,18 % vorläufige Zahlen für 2026 4.3.2027 Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; aktiencheck.de; ad-hoc-news Der Auslöser Warum die Ströer Aktie als MDAX Verlierer nachgibt Eine Unternehmensmeldung gibt es weder für den Kurssprung am Dienstag noch für den Rücksetzer am Mittwoch. Am Dienstag hatten Anleger Geld aus Chipwerten abgezogen und in Titel mit berechenbarem Geschäft und hoher Dividende umgeschichtet. Am Mittwoch nehmen sie nach Einschätzung der Redaktion einen Teil der Gewinne wieder mit. Charttechnisch ist die Lage nicht eindeutig. Mit dem Anstieg auf 36,52 Euro hatte die Ströer Aktie am Dienstag die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Ob dieses Signal hält, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Die Einordnung Dividende als Rückhalt Ströer verbindet Außenwerbung mit digitalen Medien. Für 2025 schüttete der Konzern 1,85 Euro je Aktie aus, für 2026 rechnen Schätzungen mit 2,00 Euro. Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Bis dahin fehlen größere Impulse aus dem Unternehmen. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Hohe Dividende

Berechenbares Geschäftsmodell

200-Tage-Linie zurückerobert Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Werbemarkt

Starke Schwankungen ohne Nachrichten

Nächste Zahlen erst im März Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie zeigt, wie stark derzeit Umschichtungen zwischen Sektoren den Kurs bestimmen. Der MDAX Verlierer des Mittwochs liegt weiterhin über dem Niveau vom Wochenbeginn. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum fällt die Ströer Aktie heute?

Es gibt keine Unternehmensnachricht. Nach dem Kurssprung vom Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit. Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. US-Handelssymbol: SOTDF. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie ist am Abend MDAX Verlierer und gibt knapp die Hälfte des Dienstagsgewinns ab. Ohne eigene Nachrichten bestimmt die Sektorrotation den Kurs.

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