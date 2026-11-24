Ströer Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – starke Digitalwerbung stützt den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:50 3 Min.

Die Ströer Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,85 Prozent auf 37,38 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Eine neue Meldung gibt es nicht. Im Hintergrund stehen solide Quartalszahlen und das neue Angebot Iconic Screen Collection.

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Die Ströer Aktie steigt am Mittag um 1,85 Prozent auf 37,38 Euro und gehört zu den fünf größten MDAX Gewinnern. Einen klaren Auslöser für den Kurssprung gibt es am Dienstag nicht. Die Bewegung passt zu einem Markt, in dem defensivere Werte gefragt sind, während Chipwerte nachgeben. Kurs der Ströer Aktie 37,38 EUR Tagesgewinn am Mittag +1,85 % Umsatz im dritten Quartal 2026 513 Mio. EUR bereinigtes EBITDA im dritten Quartal 148 Mio. EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 12:40 Uhr; Ströer Q3 2026; Dow Jones Der Auslöser Warum die Ströer Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine Nachricht lässt sich für die Ströer Aktie am Dienstag nicht finden. Das ist für einen MDAX Gewinner ungewöhnlich, aber nicht selten: Wenn Anleger aus Chipwerten aussteigen, profitieren Werte mit klarer Geschäftslage. Die Ströer Aktie ist dafür ein Beispiel. Der Außenwerber aus Köln hat zuletzt Zahlen vorgelegt, die den Rückenwind erklären. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Die digitale Außenwerbung wuchs um 11 Prozent, die programmatische Variante sogar um 21 Prozent. Das bereinigte EBITDA lag bei 148 Millionen Euro nach 147 Millionen im Vorjahr. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Ströer bestätigte den Jahresausblick. Die Strategie Die Iconic Screen Collection soll Werbekunden anlocken Am 17. November startete Ströer die Iconic Screen Collection. Erstmals werden 14 ausgewählte Standorte in sieben Metropolregionen als gemeinsam buchbares Angebot vermarktet. Zum Start gehören unter anderem The Bridge in Berlin und The Tower in Stuttgart. Das Angebot zielt auf Werbekunden, die große Reichweite an Spitzenstandorten bündeln wollen. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Umsatzplus von 4 Prozent im dritten Quartal

Digitale Außenwerbung wächst zweistellig

Jahresausblick bestätigt

Neues Premiumangebot Iconic Screen Collection Was Anleger bedenken sollten Kein klarer Auslöser für den Kursanstieg

Werbemarkt reagiert auf die Konjunktur

Bereinigtes EBITDA stieg nur um 1 Million Euro

Schwankungen bei Marktrotation Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie profitiert als MDAX Gewinner von einem soliden Zahlenwerk und einer freundlichen Marktstimmung für Werte mit klarer Geschäftslage. Den nächsten Impuls dürften Nachrichten zur Auslastung der neuen Premiumstandorte liefern. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum steigt die Ströer Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie profitiert von soliden Quartalszahlen und einem Markt, der Chipwerte verkauft. Ist die Ströer Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,85 Prozent am Mittag gehört sie zu den fünf größten Gewinnern im MDAX. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie steigt als MDAX Gewinner ohne eigene Nachricht, gestützt von soliden Quartalszahlen. Die Iconic Screen Collection soll das Wachstum im Digitalgeschäft weiter antreiben.

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