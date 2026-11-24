Der MDAX verliert 1,72 Prozent, und eine Aktie läuft in die Gegenrichtung. Die Ströer Aktie beendet den Dienstag bei 38,60 Euro, ein Plus von 5,18 Prozent. Am Mittag stand der Kölner Außenwerber mit 1,85 Prozent im Plus, seitdem hat sich der Gewinn fast verdreifacht. Damit ist Ströer am Abend der größte MDAX Gewinner.
Ströer Aktie: Plus 5,2 Prozent an einem tiefroten Börsentag – der Außenwerber wird zum größten MDAX Gewinner
Die Ströer Aktie steigt am Dienstag um 5,18 Prozent auf 38,60 Euro und ist am Abend der größte MDAX Gewinner. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger flüchten aus Chipwerten in Titel mit berechenbarem Geschäft und hoher Dividende.
Der Auslöser
Warum die Ströer Aktie zum größten MDAX Gewinner wird
Die ehrliche Antwort zuerst: Einen greifbaren Auslöser haben wir nicht gefunden. Weder das Unternehmen noch ein Analysehaus hat sich am Dienstag zu Ströer gemeldet. Das Kursbild passt aber zu einer Umschichtung. Während Chipwerte wie AIXTRON und Jenoptik einbrechen, suchen Anleger Titel, deren Geschäft nichts mit KI-Rechenzentren zu tun hat. Die Ströer Aktie gehört dazu.
Rückenwind liefert das Zahlenwerk vom 12. November. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Die digitale Außenwerbung wuchs um 11 Prozent, das programmatisch gebuchte Geschäft um 21 Prozent. Das bereinigte EBITDA lag bei 148 Millionen Euro nach 147 Millionen im Vorjahr. Den Jahresausblick bestätigte Ströer.
Die Bewertung
Der Kurs erreicht das Ziel des vorsichtigsten Lagers
Mit 38,60 Euro steht die Ströer Aktie nun knapp unter dem Kursziel von Bernstein. Analystin Annick Maas bestätigte am 17. November Market-Perform und 39 Euro. Die Spanne der Meinungen ist groß: Berenberg nennt mit Buy 52 Euro, rund 35 Prozent über dem Abendkurs. Goldman Sachs stuft mit Sell ein und sieht 37,50 Euro, also weniger als den aktuellen Kurs (Abstände: eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ein Argument, das an nervösen Tagen zieht, ist die Ausschüttung. Für 2025 zahlte Ströer 1,85 Euro je Aktie. Auf den Abendkurs gerechnet entspricht das einer Rendite von rund 4,8 Prozent (eigene Rechnung). Eine Zusage für künftige Jahre ist das nicht.
Strategisch setzt der Konzern auf Premiumflächen. Seit dem 17. November vermarktet Ströer mit der Iconic Screen Collection erstmals 14 ausgewählte Standorte in sieben Metropolregionen als ein gemeinsam buchbares Paket.
Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist an diesem Dienstag der Gegenentwurf zum Chipsektor. Ein Kursplus ohne Nachricht bleibt aber erklärungsbedürftig. Hält die Stärke an, ohne dass eine Meldung folgt, spricht das für eine Umschichtung. Dreht der Markt, kann ein solcher Gewinn schnell wieder verschwinden.
FAQ
Häufige Fragen zur Ströer Aktie
Warum steigt die Ströer Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger schichten aus Chipwerten in Titel mit berechenbarem Geschäft um. Die Quartalszahlen vom 12. November stützen.
Ist die Ströer Aktie der größte MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 5,18 Prozent liegt sie am Abend auf Platz eins der MDAX Gewinner.
Wie sehen Analysten die Ströer Aktie?
Uneinheitlich. Bernstein nennt 39 Euro (Market-Perform), Berenberg 52 Euro (Buy), Goldman Sachs 37,50 Euro (Sell).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?
ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. US-Handelssymbol im außerbörslichen Handel: SOTDF.
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