Mit 38,60 Euro steht die Ströer Aktie nun knapp unter dem Kursziel von Bernstein. Analystin Annick Maas bestätigte am 17. November Market-Perform und 39 Euro. Die Spanne der Meinungen ist groß: Berenberg nennt mit Buy 52 Euro, rund 35 Prozent über dem Abendkurs. Goldman Sachs stuft mit Sell ein und sieht 37,50 Euro, also weniger als den aktuellen Kurs (Abstände: eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.