Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) hat am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Minus von 8,1 Prozent auf 77,55 Dollar geschlossen (Toobit Daily Recap, New Yorker Zeit). CoinDesk meldete um 14:09 Uhr New Yorker Zeit ein Tagestief von 77,89 Dollar und sprach vom tiefsten Stand seit Anfang 2024. Auslöser war der Bitcoin Kurs, der unter 60.000 Dollar rutschte, dazu ein Ausverkauf bei Chip-Aktien. In fünf Tagen, nach Handelsschluss am 30. November, wird Strategy aus dem MSCI USA Index gestrichen.

Für Anleger der Strategy Aktie ist das ein Doppelschlag: Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt rund 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Einstand des Konzerns, und zugleich rückt ein Stichtag näher, an dem passive Fonds Papiere abgeben müssen. Was daran Substanz hat und was bereits im Kurs stecken könnte, ordnet diese Analyse ein.