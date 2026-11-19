Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) steht vor einem Stichtag, der mit Bitcoin zunächst wenig zu tun hat: Nach Börsenschluss am 30. November wird Strategy aus dem MSCI USA Index genommen, passive Fonds müssen die Aktie bis dahin verkaufen. Zugleich liegt der Bitcoin Kurs mit 63.039 Dollar (CoinGecko, 19.11., 04:54 Uhr MEZ) rund 12.400 Dollar unter dem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar, zu dem Strategy seine Bitcoin gekauft hat. Die Strategy Aktie kostete am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) 92,64 Dollar, 4 Prozent weniger als am Vortag.
Strategy Aktie: Rauswurf aus dem MSCI USA am 30. November, Bitcoin deutlich unter Einstand – wie viel Verkaufsdruck ist schon eingepreist?
Die Strategy Aktie verliert in diesem Jahr rund 38 Prozent, Bitcoin notiert bei 63.000 Dollar klar unter dem Einstand von 75.452 Dollar. Dazu kommt der Ausschluss aus dem MSCI USA Index nach Börsenschluss am 30. November. Was Anleger zur Strategy Aktie, zu STRC-Dividenden und zur Dollar-Reserve wissen sollten.
Index-Stichtag
Warum fliegt die Strategy Aktie aus dem MSCI USA?
Der Indexanbieter MSCI hat am 11. November angekündigt, Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index zu streichen – laut 24/7 Wall St. gilt das auch für die globalen MSCI-Indizes.
Für die Strategy Aktie hat das zwei Folgen. Erstens müssen Fonds, die den Index nachbilden, ihre Positionen bis zum Stichtag abgeben, das ist mechanischer Verkaufsdruck unabhängig von Bitcoin. Zweitens verliert die Aktie einen Teil ihrer Käuferbasis, was langfristig die Handelbarkeit beeinflussen kann. Wie viel davon der Kurs bereits eingepreist hat, lässt sich nicht beziffern. Die Strategy Aktie hat im Monat bis zum 17. November rund 28 Prozent verloren (24/7 Wall St.), und am 16. November stand sie mit 102,50 Dollar bei einem Tagesminus von 8 Prozent. Bei 92,64 Dollar sind es seit Jahresbeginn rund 38 Prozent Minus. Den Ausschluss als Grund für den gesamten Abschlag zu nehmen, wäre zu einfach; der Bitcoin Kurs spielt die größere Rolle.
Wie weit liegt der Bitcoin-Bestand von Strategy unter Einstand?
Strategy hielt nach der Meldung vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar. Zuletzt kamen in der Woche vom 9. bis 15. November nur noch 485 Bitcoin für 33,4 Millionen Dollar hinzu. Bei 63.039 Dollar ist der Bestand rechnerisch rund 53,6 Milliarden Dollar wert, die Anschaffungskosten lagen bei rund 64,2 Milliarden. Das ergibt einen Buchverlust von etwa 10,6 Milliarden Dollar (eigene Rechnung der Redaktion). Ein Bitcoin Kurs von 75.452 Dollar wäre also die Marke, ab der das Unternehmen im Schnitt wieder ohne Verlust dasteht.
Wie finanziert Strategy die Dividenden auf die Vorzugsaktien?
Das Geschäftsmodell hängt an Vorzugsaktien, vor allem der Serie STRC. Die Dividenden dafür sind teuer: Im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar an Vorzugsdividenden, nach 139,9 Millionen im Vorjahr. Für Dezember gilt für STRC ein Dividendensatz von 12 Prozent. Finanziert werden Dividenden und Rückkäufe der Vorzugsaktie aus dem Verkauf von Stammaktien und aus Bitcoin. Allein in der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2.087.040 Stammaktien für 244,7 Millionen Dollar und gab 228,1 Millionen Dollar für den Rückkauf von STRC aus. Seit Jahresbeginn flossen 431,8 Millionen Dollar aus Bitcoin-Verkäufen in Dividenden und STRC-Rückkäufe. Die Bitcoin-Rendite („BTC Yield“) liegt seit Jahresbeginn bei minus 3,7 Prozent. Ein Rückkaufprogramm für Stammaktien über 1 Milliarde Dollar besteht, wurde laut Bericht bisher nicht genutzt.
Der Puffer ist die US-Dollar-Reserve: 4,75 Milliarden Dollar zum Stand 15. November. Der Betrag deckt Dividenden und Zinsen für mehrere Jahre, solange die Zahlungen auf dem heutigen Niveau bleiben.
|Größe
|Wert
|Stand
|Strategy Aktie
|102,50 USD
|16.11., Vormittag, New Yorker Zeit
|Strategy Aktie
|98,54 USD
|17.11., Nachmittag
|Strategy Aktie
|92,64 USD
|18.11., 10:02 Uhr New Yorker Zeit
|Bitcoin Kurs
|63.039 USD
|19.11., 04:54 MEZ
|Durchschnittlicher Einstand
|75.452 USD
|Meldung vom 16.11.
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten, siehe Spalte Stand. Strategy-Kurse an der Nasdaq in US-Dollar.
Quelle: 24/7 Wall St., Strategy-Meldung vom 16.11., CoinGecko via CryptoTicker
Was beobachten Anleger bei der Strategy Aktie jetzt?
Drei Dinge zählen: der Bitcoin Kurs und die Frage, ob er die Zone um 62.000 Dollar hält, die wöchentliche Meldung von Strategy zu Käufen, Verkäufen und Reserve und der 30. November als Stichtag des Indexwechsels. Hinzu kommt die Fed: Das Protokoll der Oktober-Sitzung und Wallers Hinweis auf 50 Basispunkte im Dezember belasten Bitcoin und damit die Strategy Aktie. Die nächste Zinsentscheidung steht am 8. und 9. Dezember an. Auch die Coinbase Aktie und Miner wie MARA und Riot reagieren auf diese Daten, allerdings anders: Am Mittwoch fiel die Coinbase Aktie um 0,3 Prozent, MARA stieg um 2 Prozent und Riot um 4 Prozent (24/7 Wall St.).
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie? Der Bitcoin Kurs liegt unter dem Einstand, die Vorzugsdividenden sind hoch, und der MSCI-Ausschluss nach Börsenschluss am 30. November erzwingt Verkäufe passiver Fonds.
Wie viele Bitcoin hält Strategy? Laut Meldung vom 16. November 850.849 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.452 Dollar je Bitcoin.
Was bedeutet der MSCI-Ausschluss für die Strategy Aktie? Indexfonds müssen die Aktie bis zum Stichtag verkaufen. Wie stark der Kurs reagiert, hängt davon ab, wie viel davon bereits eingepreist ist.
Wie hängen Strategy Aktie und Bitcoin zusammen? Strategy finanziert Bitcoin-Käufe über Kapitalmaßnahmen, die Strategy Aktie bewegt sich deshalb meist stärker als der Bitcoin Kurs selbst.
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