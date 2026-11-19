Das Geschäftsmodell hängt an Vorzugsaktien, vor allem der Serie STRC. Die Dividenden dafür sind teuer: Im dritten Quartal zahlte Strategy 419,6 Millionen Dollar an Vorzugsdividenden, nach 139,9 Millionen im Vorjahr. Für Dezember gilt für STRC ein Dividendensatz von 12 Prozent. Finanziert werden Dividenden und Rückkäufe der Vorzugsaktie aus dem Verkauf von Stammaktien und aus Bitcoin. Allein in der Woche bis 15. November verkaufte Strategy 2.087.040 Stammaktien für 244,7 Millionen Dollar und gab 228,1 Millionen Dollar für den Rückkauf von STRC aus. Seit Jahresbeginn flossen 431,8 Millionen Dollar aus Bitcoin-Verkäufen in Dividenden und STRC-Rückkäufe. Die Bitcoin-Rendite („BTC Yield“) liegt seit Jahresbeginn bei minus 3,7 Prozent. Ein Rückkaufprogramm für Stammaktien über 1 Milliarde Dollar besteht, wurde laut Bericht bisher nicht genutzt.

Der Puffer ist die US-Dollar-Reserve: 4,75 Milliarden Dollar zum Stand 15. November. Der Betrag deckt Dividenden und Zinsen für mehrere Jahre, solange die Zahlungen auf dem heutigen Niveau bleiben.